Как бросить курить??!!
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Как бросить курить??!!
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Re: Как бросить курить??!!
Мне врач посоветовал пластырь никоретте. Думала, рекламе верить нельзя, но раз уж врач рекомендует... Попробую.
Re: Как бросить курить??!!
Малинка, мне кажется, вы можете увешаться (обклеиться) этими пластырями, но пока вы сами искренне не захотите, то не сможете бросить. Хотя я не врач. Напишите нам обязательно про результат!
Re: Как бросить курить??!!
Ну это мне в onclinic.ru посоветовали, там вроде хорошие врачи. Обклеилась пластырями. Результат - курить все равно хочется, но когда курю, нереально тошнит, плохо прямо становится, т.е. курить вроде охота, но никак)
Re: Как бросить курить??!!
.. никакие пластыри ,сосалки не помогут если нет твёрдого решения завязать .. это всё уловки для слабовольных , мужчина должен принять решение по принципу "пацан сказал - пацан сделал" и не соскакивать ,иначе не мужик .. девачкам настроить себя психологически по принципу " не смогу отказаться от сигареты ,значит я легковнушаемая - не откажу и другому соблазну плотскому " ,а значит сигаретка-винцо-лёгкий перепих на стороне - караул ,я не такая... и не надо искать "уважительные" причины почему не получилось иначе это длиться будет бесконечно , таких причин воз и маленькая тележка и у конченого алкаша и у путан с пенсионным стажем .. сам бросил 7 лет назад после 25 лет смоления , купил за стольник "ритуальную" пачку самых дорогих на тот момент сигарет капитан блэк , выкурил с коллегами по работе "помянув" дурную привычку и всё .. кстати сын после этого тоже бросил - надеюсь я как-то на это повлиял .. крепитесь люди ):
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