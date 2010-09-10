Как бросить курить??!!

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Всего голосов: 4
Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Как бросить курить??!!

Сообщение Малинка90 » 22 дек 2016, 15:49

Мне врач посоветовал пластырь никоретте. Думала, рекламе верить нельзя, но раз уж врач рекомендует... Попробую.
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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Как бросить курить??!!

Сообщение ArinaM » 23 дек 2016, 19:31

Малинка, мне кажется, вы можете увешаться (обклеиться) этими пластырями, но пока вы сами искренне не захотите, то не сможете бросить. Хотя я не врач. Напишите нам обязательно про результат!
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Как бросить курить??!!

Сообщение Badiman » 25 дек 2016, 18:14

.. никакие пластыри ,сосалки не помогут если нет твёрдого решения завязать .. это всё уловки для слабовольных , мужчина должен принять решение по принципу "пацан сказал - пацан сделал" и не соскакивать ,иначе не мужик .. девачкам настроить себя психологически по принципу " не смогу отказаться от сигареты ,значит я легковнушаемая - не откажу и другому соблазну плотскому " ,а значит сигаретка-винцо-лёгкий перепих на стороне - караул ,я не такая... и не надо искать "уважительные" причины почему не получилось иначе это длиться будет бесконечно , таких причин воз и маленькая тележка и у конченого алкаша и у путан с пенсионным стажем .. сам бросил 7 лет назад после 25 лет смоления , купил за стольник "ритуальную" пачку самых дорогих на тот момент сигарет капитан блэк , выкурил с коллегами по работе "помянув" дурную привычку и всё .. кстати сын после этого тоже бросил - надеюсь я как-то на это повлиял .. крепитесь люди ):
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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