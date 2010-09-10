Сообщение Badiman » 25 дек 2016, 18:14

.. никакие пластыри ,сосалки не помогут если нет твёрдого решения завязать .. это всё уловки для слабовольных , мужчина должен принять решение по принципу "пацан сказал - пацан сделал" и не соскакивать ,иначе не мужик .. девачкам настроить себя психологически по принципу " не смогу отказаться от сигареты ,значит я легковнушаемая - не откажу и другому соблазну плотскому " ,а значит сигаретка-винцо-лёгкий перепих на стороне - караул ,я не такая... и не надо искать "уважительные" причины почему не получилось иначе это длиться будет бесконечно , таких причин воз и маленькая тележка и у конченого алкаша и у путан с пенсионным стажем .. сам бросил 7 лет назад после 25 лет смоления , купил за стольник "ритуальную" пачку самых дорогих на тот момент сигарет капитан блэк , выкурил с коллегами по работе "помянув" дурную привычку и всё .. кстати сын после этого тоже бросил - надеюсь я как-то на это повлиял .. крепитесь люди ):