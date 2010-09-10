Надписи на авто!
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Надписи на авто!
На маршрутке надпись-Реалити шоу-угадай манёвр!
Третий раз за всё платит!
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Надписи на авто!
Yrok писал(а):На маршрутке надпись
GAZELVAGEN. Сегодня видел. Хорошо не за рулем был. 82-й маршрут.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Надписи на авто!
На рабочей Газельке Истьинского УМГ - NEOPLANchik
Re: Надписи на авто!
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
Re: Надписи на авто!
Сегодня видел на тойоте (кажется Прадо) надпись "Аксель-кар".
На черной Газели (давно) "Блек Шарк" (черная акула).
Было бы забавно на белой "Блек Шарк Альбинос" (черная акула альбинос).
На черной Газели (давно) "Блек Шарк" (черная акула).
Было бы забавно на белой "Блек Шарк Альбинос" (черная акула альбинос).
Да прибудет с Вами ВАЗ и его лошадиные силы!!!
Re: Надписи на авто!
Надпись на старом фольце - трофей из берлина
Re: Надписи на авто!
Сегодня увидел самую наикрутейшую надпись на автомобиле, на заднем стекле - Nietzsche
Re: Надписи на авто!
Многие наверное видели надпись на автомобиле
«My life – my rules»
Но наверное не многие знают, откуда это выражение пришло.
Так вот
В 1970 году в Нью-Йорке состоялся самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал
лозунг "My life - My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила).
Теперь это выражение - лозунг гомосексуалистов.
«My life – my rules»
Но наверное не многие знают, откуда это выражение пришло.
Так вот
В 1970 году в Нью-Йорке состоялся самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал
лозунг "My life - My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила).
Теперь это выражение - лозунг гомосексуалистов.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3191
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Надписи на авто!
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Многие наверное видели надпись на автомобиле
«My life – my rules»
Но наверное не многие знают, откуда это выражение пришло.
Так вот
В 1970 году в Нью-Йорке состоялся самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал
лозунг "My life - My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила).
Теперь это выражение - лозунг гомосексуалистов.
угу...их столько....
по обочинам ездют пидарюги (правда не у каждого такая надпись) но они тоже из меньшинств...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Надписи на авто!
Yrok писал(а):На маршрутке надпись-Реалити шоу-угадай манёвр!
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: Надписи на авто!
глен писал(а):по обочинам ездют пидарюги (правда не у каждого такая надпись) но они тоже из меньшинств...
Вот я как-то к "обычным" сексменьшинствам отношусь куда лояльнее, чем к ездунам по обочине...
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Надписи на авто!
Как по мне, пусть пишут любые надписи, только чтобы с юмором
Re: Надписи на авто!
на номерах видел надпись "ленивый"
Скрывать больше невозможно ню видосы пизд девушек из пентхауса
Вас порадуют трах засветы вагины с киской
http://vse-uroki.ru/user/hiddenMarta/
Для этот некогда мы решили хорошенько проучить нашу рабыню, не ограничиваясь пощёчинами. Наклонив маму головой в ванную, воеже торчала задница, мы взяли полотенца и принялись бить её по очереди. Сначала было вроде терпимо, только потом, видимо, припекло. Прежде мама постанывала, потом стала возделывать, а потом весь верещать. Сколь мы ей всыпали - не знаю, только изза три сотни - точно. Шикарная мамина попка стала сине-багровой и опухла.
http://podarkihiteh.ru/user/shtoGon/
Коллектив дурех в оргии увесисто устраивается на кровати c ассоциацией доставщиков суши c вставшей торчком пипеткой.
http://moyfly.ru/user/sluttttpii/
Череда милашек в групповушке безукоризненно раздвинула щелку c группой лопухов c торчащей корягой.
variant4
рабочий
http://vse-uroki.ru/user/hiddenMarta/
Для этот некогда мы решили хорошенько проучить нашу рабыню, не ограничиваясь пощёчинами. Наклонив маму головой в ванную, воеже торчала задница, мы взяли полотенца и принялись бить её по очереди. Сначала было вроде терпимо, только потом, видимо, припекло. Прежде мама постанывала, потом стала возделывать, а потом весь верещать. Сколь мы ей всыпали - не знаю, только изза три сотни - точно. Шикарная мамина попка стала сине-багровой и опухла.
http://podarkihiteh.ru/user/shtoGon/
Коллектив дурех в оргии увесисто устраивается на кровати c ассоциацией доставщиков суши c вставшей торчком пипеткой.
http://moyfly.ru/user/sluttttpii/
Череда милашек в групповушке безукоризненно раздвинула щелку c группой лопухов c торчащей корягой.
variant4
рабочий
http://fotovagina.ru/ Клево - ню фотографии влагалищ с запароленных архивов
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей