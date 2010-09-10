Сообщение senatora » 08 окт 2010, 09:35

Сегодня видел на тойоте (кажется Прадо) надпись "Аксель-кар".

На черной Газели (давно) "Блек Шарк" (черная акула).

Было бы забавно на белой "Блек Шарк Альбинос" (черная акула альбинос).

Да прибудет с Вами ВАЗ и его лошадиные силы!!!