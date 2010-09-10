Надписи на авто!

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Yrok
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 27 май 2009, 19:24

Re: Надписи на авто!

Сообщение Yrok » 03 окт 2010, 15:50

На маршрутке надпись-Реалити шоу-угадай манёвр!
Третий раз за всё платит!
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Надписи на авто!

Сообщение salabus » 03 окт 2010, 23:36

Yrok писал(а):На маршрутке надпись

GAZELVAGEN. Сегодня видел. Хорошо не за рулем был. 82-й маршрут.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Надписи на авто!

Сообщение Nick » 04 окт 2010, 16:25

На рабочей Газельке Истьинского УМГ - NEOPLANchik
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rescuer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 20:35

Re: Надписи на авто!

Сообщение rescuer » 07 окт 2010, 23:23

Изображение
Изображение
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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senatora
Пользователь RZN.info
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 28 мар 2010, 14:24

Re: Надписи на авто!

Сообщение senatora » 08 окт 2010, 09:35

Сегодня видел на тойоте (кажется Прадо) надпись "Аксель-кар".
На черной Газели (давно) "Блек Шарк" (черная акула).
Было бы забавно на белой "Блек Шарк Альбинос" (черная акула альбинос).
Да прибудет с Вами ВАЗ и его лошадиные силы!!!
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Надписи на авто!

Сообщение глен » 11 окт 2010, 21:13

Изображение
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Misantrop
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 окт 2004, 11:19

Re: Надписи на авто!

Сообщение Misantrop » 12 окт 2010, 09:10

Надпись на старом фольце - трофей из берлина
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Надписи на авто!

Сообщение ENGI » 07 май 2016, 23:24

Сегодня увидел самую наикрутейшую надпись на автомобиле, на заднем стекле - Nietzsche
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Надписи на авто!

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 07 май 2016, 23:57

Многие наверное видели надпись на автомобиле
«My life – my rules»
Но наверное не многие знают, откуда это выражение пришло.

Так вот
В 1970 году в Нью-Йорке состоялся самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал
лозунг "My life - My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила).
Теперь это выражение - лозунг гомосексуалистов.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Надписи на авто!

Сообщение глен » 08 май 2016, 00:00

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Многие наверное видели надпись на автомобиле
«My life – my rules»
Но наверное не многие знают, откуда это выражение пришло.

Так вот
В 1970 году в Нью-Йорке состоялся самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал
лозунг "My life - My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила).
Теперь это выражение - лозунг гомосексуалистов.

угу...их столько....
по обочинам ездют пидарюги (правда не у каждого такая надпись) но они тоже из меньшинств...
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Надписи на авто!

Сообщение Gholbirisa » 15 май 2016, 23:25

Yrok писал(а):На маршрутке надпись-Реалити шоу-угадай манёвр!

:lol: :lol: :lol: :lol:
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Надписи на авто!

Сообщение DarkHobbit » 19 май 2016, 22:26

глен писал(а):по обочинам ездют пидарюги (правда не у каждого такая надпись) но они тоже из меньшинств...

Вот я как-то к "обычным" сексменьшинствам отношусь куда лояльнее, чем к ездунам по обочине...
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Надписи на авто!

Сообщение LarisaKrylova » 20 май 2016, 13:16

Как по мне, пусть пишут любые надписи, только чтобы с юмором :mrgreen:
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klAlex
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 01:36

Re: Надписи на авто!

Сообщение klAlex » 14 авг 2016, 01:41

на номерах видел надпись "ленивый"
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vaginkax
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 23:14

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PercyErubs
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 08:40

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