Подарки на свадьбу
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Подарки на свадьбу
А вот принцу Швеции Карлу Филиппу на свадьбу байдарку подарили.
http://www.rg.ru/2015/06/13/princ-anons.html
"А давай купим им байдарку и отправим на Белое море, может, утонут." (c)
http://www.rg.ru/2015/06/13/princ-anons.html
"А давай купим им байдарку и отправим на Белое море, может, утонут." (c)
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Подарки на свадьбу
можно подарить пару грамм золота упакованные в сертификат. В банке видела.
Re: Подарки на свадьбу
деньги - лучший подарок))
Re: Подарки на свадьбу
Молочница - самый лучший подарок на свадьбу(может лучше это в черный юмор?)
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Подарки на свадьбу
деньги - лучший подарок, и желательно в иностранной валюте.
100 баксов как минимум
100 баксов как минимум
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: Подарки на свадьбу
Думая про подарок на свадьбу,помните ,что он должен хотя бы окупать деньги потраченные на ваше угощение, НЕ ВВОДИТЕ молодых в банкроты.(шучу,но....)и вспоминайте себя, когда вам дарили всякую чушь.(что вы думали о дарителе)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 16:30
- Откуда: Россия, Москва
- Контактная информация:
Re: Подарки на свадьбу
Недавно друг про СВЧ в качестве подарка на свадьбу своей сестры тоже рассказывал историю. Ребята проживали в селе, где все друг друга знают. Мол, молодоженам подарили 2 или 3 СВЧ. Потом спустя месяц в мамы девушки (и моего друга) был день рождения, и ей тоже односельчане подарили СВЧ.
Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.
Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.
Re: Подарки на свадьбу
Мы не отмечали с размахом, поэтому подарки сказали если и делать, то скромные. В общем, подарили нам телевизор все вместе
Re: Подарки на свадьбу
Деньги, лучший подарок. Печи, плиты, телевизоры - это все сами купят молодоженые потом, на свой вкус
Re: Подарки на свадьбу
от 3 до 5 т.рублей
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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