Подарки на свадьбу
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Re: Подарки на свадьбу
можно подарить пару грамм золота упакованные в сертификат. В банке видела.
Re: Подарки на свадьбу
деньги - лучший подарок))
Re: Подарки на свадьбу
Молочница - самый лучший подарок на свадьбу(может лучше это в черный юмор?)
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Подарки на свадьбу
деньги - лучший подарок, и желательно в иностранной валюте.
100 баксов как минимум
100 баксов как минимум
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 16:30
- Откуда: Россия, Москва
- Контактная информация:
Re: Подарки на свадьбу
Недавно друг про СВЧ в качестве подарка на свадьбу своей сестры тоже рассказывал историю. Ребята проживали в селе, где все друг друга знают. Мол, молодоженам подарили 2 или 3 СВЧ. Потом спустя месяц в мамы девушки (и моего друга) был день рождения, и ей тоже односельчане подарили СВЧ.
Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.
Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.
Re: Подарки на свадьбу
Мы не отмечали с размахом, поэтому подарки сказали если и делать, то скромные. В общем, подарили нам телевизор все вместе
Re: Подарки на свадьбу
Деньги, лучший подарок. Печи, плиты, телевизоры - это все сами купят молодоженые потом, на свой вкус
Re: Подарки на свадьбу
от 3 до 5 т.рублей
Re: Подарки на свадьбу
Обычно на свадьбу дарят деньги т.к. во-первых, молодожёны сами знают что им нужно, а во-вторых, для решения их проблем в первое время совместной жизни очень даже понадобятся ваши деньги. Если же вы строго решили, что будет именно подарок - обратитесь к ювелирным изделиям для пары, что ещё они смогут носить каждый день?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Подарки на свадьбу
Хороший подарок - это стиралка или холодильник )
Re: Подарки на свадьбу
Сейчас на свадьбу все дарят деньги, а молодожены уже сами решают куда их тратить. Единственное, что правильно, это в придачу к конверту подарить букет цветов. Мы с мужем решили выделится и букет подарили на следующий день с доставкой в отель. Заказывали курьерскую доставку цветов от FlowWow , часто пользуемся их услугами, поскольку можно все выбирать и оплачивать в он-лайн режиме. Я просто подумала и так куча подарков и цветов в день свадьбы, и как показывает практика все это не влазит потом ни в один автомобиль, а вот после первой брачной ночи получить цветы неожиданно и мне кажется, более приятно. Поскольку свадьба была в розовых цветах, то и букет я заказала розовый.
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