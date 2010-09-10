Подарки на свадьбу

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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elnino
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 16:20

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение elnino » 27 авг 2015, 16:23

можно подарить пару грамм золота упакованные в сертификат. В банке видела.
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молочница
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 23:17

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение молочница » 11 сен 2015, 23:20

деньги - лучший подарок))
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение бабайка » 12 сен 2015, 00:32

Молочница - самый лучший подарок на свадьбу(может лучше это в черный юмор?)
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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torso
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:19

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение torso » 07 окт 2015, 11:23

деньги - лучший подарок, и желательно в иностранной валюте.
100 баксов как минимум
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Bellajackdaw
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 16:30
Откуда: Россия, Москва
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Re: Подарки на свадьбу

Сообщение Bellajackdaw » 27 ноя 2015, 19:22

Недавно друг про СВЧ в качестве подарка на свадьбу своей сестры тоже рассказывал историю. Ребята проживали в селе, где все друг друга знают. Мол, молодоженам подарили 2 или 3 СВЧ. Потом спустя месяц в мамы девушки (и моего друга) был день рождения, и ей тоже односельчане подарили СВЧ.

Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 18:29

Мы не отмечали с размахом, поэтому подарки сказали если и делать, то скромные. В общем, подарили нам телевизор все вместе
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение Lenka83 » 18 фев 2016, 18:11

Деньги, лучший подарок. Печи, плиты, телевизоры - это все сами купят молодоженые потом, на свой вкус
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Doge
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 15:26

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение Doge » 27 апр 2016, 15:29

от 3 до 5 т.рублей
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NaRum89
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 17:28

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение NaRum89 » 03 июл 2017, 17:33

Обычно на свадьбу дарят деньги т.к. во-первых, молодожёны сами знают что им нужно, а во-вторых, для решения их проблем в первое время совместной жизни очень даже понадобятся ваши деньги. Если же вы строго решили, что будет именно подарок - обратитесь к ювелирным изделиям для пары, что ещё они смогут носить каждый день?
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение Зинаидушка » 29 авг 2017, 15:11

Хороший подарок - это стиралка или холодильник )
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0P0linka0
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 17:11

Re: Подарки на свадьбу

Сообщение 0P0linka0 » Сегодня, 15:17

Сейчас на свадьбу все дарят деньги, а молодожены уже сами решают куда их тратить. Единственное, что правильно, это в придачу к конверту подарить букет цветов. Мы с мужем решили выделится и букет подарили на следующий день с доставкой в отель. Заказывали курьерскую доставку цветов от FlowWow , часто пользуемся их услугами, поскольку можно все выбирать и оплачивать в он-лайн режиме. Я просто подумала и так куча подарков и цветов в день свадьбы, и как показывает практика все это не влазит потом ни в один автомобиль, а вот после первой брачной ночи получить цветы неожиданно и мне кажется, более приятно. Поскольку свадьба была в розовых цветах, то и букет я заказала розовый.
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