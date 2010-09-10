Сообщение Bellajackdaw » 27 ноя 2015, 19:22

Недавно друг про СВЧ в качестве подарка на свадьбу своей сестры тоже рассказывал историю. Ребята проживали в селе, где все друг друга знают. Мол, молодоженам подарили 2 или 3 СВЧ. Потом спустя месяц в мамы девушки (и моего друга) был день рождения, и ей тоже односельчане подарили СВЧ.



Кстати, прикольно, Док - это любимый персонаж моего друга.