Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Водитель

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение Водитель » 07 июн 2010, 22:35

kircool писал(а):
Водитель писал(а):
pas2005 писал(а):Через Промсвязьбанк элементарно, может все же в сбере?
Хотя думаю просто интернет банк в Сбере пока сырой, подождем годик - другой, может наладят.

Сбер давно и упорно пытается начать работать с Мегой, но в Нижнем у народа какие-то ненормальные тупняки, говоря по-русски. Дело не только в интернет-банкинге, с обычного банкомата тоже не заплатишь.

Вообще-то при оплате через банкомат достаточно выбрать пункт мегафон-центр а не просто мегафон. И никаких проблем.

Ну-ну... И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?
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viruss
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 17:01
Откуда: Рязань

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение viruss » 07 июн 2010, 22:43

Водитель
Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!
А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
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Водитель

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение Водитель » 07 июн 2010, 22:49

viruss писал(а):Водитель
Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!
А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (

Тогда сорри, был не в курсе. Виноват, обещаю исправиться. :-)
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение Wolf » 07 июн 2010, 23:37

Водитель писал(а):И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?

Года 3 или 4 назад. Хотя причина действительно была в меге, а именно в ее раздробленности.
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Водитель

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение Водитель » 07 июн 2010, 23:42

Wolf писал(а):
Водитель писал(а):И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?

Года 3 или 4 назад. Хотя причина действительно была в меге, а именно в ее раздробленности.

Видишь, я с того форума ускакал, поэтому обстановку не знаю...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение Wolf » 07 июн 2010, 23:59

Водитель писал(а):я с того форума ускакал, поэтому обстановку не знаю...

Я там тоже не частый гость, за последние два года, заходил наверное раз 5 или 10.
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OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение OlgaYa » 30 авг 2010, 21:52

Какое же го8но эти квиточки из терминала! Выцветают на раз, два, три. Приходится копировать....... :twisted:
Вышла за муж. Живу в Питере))
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pushiza
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
Откуда: Москва
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Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение pushiza » 20 июл 2014, 15:43

я уже давно оплачиваю через личный кабинет, там уж точно никаких очередей, главное чтобы работал
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lelya
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:49

Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.

Сообщение lelya » 09 авг 2014, 14:48

Только что оплатила коммуналку. Нормально все прошло
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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