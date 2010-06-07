Сообщение viruss » 07 июн 2010, 22:43

Водитель

Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!

А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (

Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...