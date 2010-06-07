Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
kircool писал(а):Водитель писал(а):pas2005 писал(а):Через Промсвязьбанк элементарно, может все же в сбере?
Хотя думаю просто интернет банк в Сбере пока сырой, подождем годик - другой, может наладят.
Сбер давно и упорно пытается начать работать с Мегой, но в Нижнем у народа какие-то ненормальные тупняки, говоря по-русски. Дело не только в интернет-банкинге, с обычного банкомата тоже не заплатишь.
Вообще-то при оплате через банкомат достаточно выбрать пункт мегафон-центр а не просто мегафон. И никаких проблем.
Ну-ну... И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Водитель
Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!
А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (
Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!
А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
viruss писал(а):Водитель
Рязанский Мегафон в Сбербанковских банкоматах прекрасно оплачивается уже давным-давно!
А вот в интернет-банке Сбербанка по-прежнему никак (
Тогда сорри, был не в курсе. Виноват, обещаю исправиться.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Водитель писал(а):И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?
Года 3 или 4 назад. Хотя причина действительно была в меге, а именно в ее раздробленности.
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Wolf писал(а):Водитель писал(а):И давно ли у Вас стало получаться оплачивать Мегафон с банкоматов Сбербанка?
Года 3 или 4 назад. Хотя причина действительно была в меге, а именно в ее раздробленности.
Видишь, я с того форума ускакал, поэтому обстановку не знаю...
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Водитель писал(а):я с того форума ускакал, поэтому обстановку не знаю...
Я там тоже не частый гость, за последние два года, заходил наверное раз 5 или 10.
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Какое же го8но эти квиточки из терминала! Выцветают на раз, два, три. Приходится копировать.......
Вышла за муж. Живу в Питере))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
я уже давно оплачиваю через личный кабинет, там уж точно никаких очередей, главное чтобы работал
Re: Оплата в Сбере Коммунальных услуг.
Только что оплатила коммуналку. Нормально все прошло
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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