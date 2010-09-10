Сообщение abruzzese » 28 дек 2011, 18:28

salabus писал(а): Если я все правильно понимаю, и речь идет о том, о чем я думаю - к ГАИ эти камеры отношения не имеют.

А о чем вы думаете? Там до этого висело по камере в каждую сторону, мне сказали, что они только поток отслеживают и к ГАИ отношения не имеют, как вы говорите, а вот сейчас еще одна на выезд из города появилась.