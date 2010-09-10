Работающая камера ГИБДД
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Re: Работающая камера ГИБДД
Пару, тройку дней назад монтировали.Путник писал(а):А я сегодня заметил, что переход на ул. Свободы (при въезде на площадь со стороны РГУ) оборудован камерами наблюдения.
http://vk.com/club38798275
Re: Работающая камера ГИБДД
abruzzese писал(а):Еще сегодня видел, как на солотчинском мосту вешали камеры на опоры фанарей. Возможно эти, в отличии от тех которые уже давно висят будут ГИБДДшные.
Если я все правильно понимаю, и речь идет о том, о чем я думаю - к ГАИ эти камеры отношения не имеют.
Re: Работающая камера ГИБДД
На Свободе на всех перекрёстках камеры установлены, они не регистрирующие.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 17:43
- Откуда: Рязанская обл., пос. Солотча
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Re: Работающая камера ГИБДД
salabus писал(а):Если я все правильно понимаю, и речь идет о том, о чем я думаю - к ГАИ эти камеры отношения не имеют.
А о чем вы думаете? Там до этого висело по камере в каждую сторону, мне сказали, что они только поток отслеживают и к ГАИ отношения не имеют, как вы говорите, а вот сейчас еще одна на выезд из города появилась.
Re: Работающая камера ГИБДД
никанора писал(а):На Свободе на всех перекрёстках камеры установлены, они не регистрирующие.
А какого их предназначение?
abruzzese писал(а):Там до этого висело по камере в каждую сторону, мне сказали, что они только поток отслеживают и к ГАИ отношения не имеют, как вы говорите, а вот сейчас еще одна на выезд из города появилась.
А к кому они имеют отношение?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Работающая камера ГИБДД
Я думаю, что это скорее камеры из " Безопасного города", полицейские, надзорные.
Re: Работающая камера ГИБДД
Илья83 опередил. Антипартизанские камеры, шоб мост не рванули...
Re: Работающая камера ГИБДД
На Ряжском шоссе в районе Хамбушево Robot MultaRadar SD580, контроль скорости 60 км/ч http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=282351
Re: Работающая камера ГИБДД
У рынка в Песочне на кругу троллейбуса работает камера, штрафы за неправильную парковку.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Работающая камера ГИБДД
А сколько щас дерут за парковку?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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