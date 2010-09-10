Работающая камера ГИБДД

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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение Дамир » 27 дек 2011, 22:22

Путник писал(а):А я сегодня заметил, что переход на ул. Свободы (при въезде на площадь со стороны РГУ) оборудован камерами наблюдения.
Пару, тройку дней назад монтировали.
http://vk.com/club38798275
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение salabus » 28 дек 2011, 02:32

abruzzese писал(а):Еще сегодня видел, как на солотчинском мосту вешали камеры на опоры фанарей. Возможно эти, в отличии от тех которые уже давно висят будут ГИБДДшные.

Если я все правильно понимаю, и речь идет о том, о чем я думаю - к ГАИ эти камеры отношения не имеют.
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение никанора » 28 дек 2011, 11:14

На Свободе на всех перекрёстках камеры установлены, они не регистрирующие.
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abruzzese
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 17:43
Откуда: Рязанская обл., пос. Солотча
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Контактная информация пользователя abruzzese

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение abruzzese » 28 дек 2011, 18:28

salabus писал(а):Если я все правильно понимаю, и речь идет о том, о чем я думаю - к ГАИ эти камеры отношения не имеют.

А о чем вы думаете? Там до этого висело по камере в каждую сторону, мне сказали, что они только поток отслеживают и к ГАИ отношения не имеют, как вы говорите, а вот сейчас еще одна на выезд из города появилась.
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение Путник » 28 дек 2011, 18:56

никанора писал(а):На Свободе на всех перекрёстках камеры установлены, они не регистрирующие.

А какого их предназначение?
abruzzese писал(а):Там до этого висело по камере в каждую сторону, мне сказали, что они только поток отслеживают и к ГАИ отношения не имеют, как вы говорите, а вот сейчас еще одна на выезд из города появилась.

А к кому они имеют отношение?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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Илья83
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:32

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение Илья83 » 28 дек 2011, 19:26

Я думаю, что это скорее камеры из " Безопасного города", полицейские, надзорные.
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение salabus » 31 дек 2011, 11:53

Илья83 опередил. Антипартизанские камеры, шоб мост не рванули...
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klar60
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 мар 2013, 10:01

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение klar60 » 31 мар 2013, 11:53

На Ряжском шоссе в районе Хамбушево Robot MultaRadar SD580, контроль скорости 60 км/ч http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=282351
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение volgovod » 26 авг 2017, 19:19

У рынка в Песочне на кругу троллейбуса работает камера, штрафы за неправильную парковку.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11198
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение UNCLE1911 » 26 авг 2017, 22:03

А сколько щас дерут за парковку?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Работающая камера ГИБДД

Сообщение volgovod » Вчера, 22:25

Полторы, со скидкой 750.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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