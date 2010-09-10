Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 03 ноя 2016, 14:08

Это Вы про повороты не из того ряда?

Ну для кого-то это норма, но я и сам грешен, ибо в автошколах не учат правильно проезжать перекрестки, не учат правильно разгоняться, не учат правильно тормозить, не учат заранее занимать нужный ряд, а главное - не учат тому, что за рулем надо тоже думать результат - перекресток еле едим и вместо того, чтобы проехать его за один светофор, приходиться ждать раза 2 или 3 вот и получается что лучше по-быстрее не из того ряда в 20 метровый прогал повернуть.

А еще прикольно смотреть на "восклицательные знаки", которые едут за троллейбусами со всеми остановками, спрашивается, зачем вам автомобиль?! - А это все от не умения думать и смотреть, плюсом неправильная посадка!!!

И правильно, что инспектора вас "режут" на экзамене, не фиг таким людям делать за рулем. Хотя 30-40 мин на сдачу практики, это на мой взгляд много, но это видимо европейская практика сказывается.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...