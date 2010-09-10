в какую автошколу пойти учиться?
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3442
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Итак, по последним агентурным данным:
Стоимость прав (без обучения) - 40000 рублей (может быть и выше в связи с инфляцией).
Стоимость сдачи вождения по городу - 24000 рублей.
Стоимость прав (без обучения) - 40000 рублей (может быть и выше в связи с инфляцией).
Стоимость сдачи вождения по городу - 24000 рублей.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Добрый день. Недавно ехал по Черновицкой и в районе остановки "Трамвайное депо" на стороне сбера, увидел ниву, на которой написано - обучение в автошколе за 12 500 или что то в этом роде. Никто, случайно, не в курсе что это такое и чему там учат? Говорят, что где то ещё такие машинки обклееные объявлениями стоят.
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Зашла, чтобы написать о своей автошколе.И написать не очень хорошо.Но ознакомилась с некоторыми историями форумчан и решила, что со школой мне просто повезло.
Обучалась я в автошколе от колледжа электроники.Названия у нее нет, есть филиал или как его назвать, в микрорайоне Канищево, по адресу: Бирюзова,д.2.Школа была выбрана по территориальному принципу: близкое к дому расположение самой школы и автодрома было для меня обязательным.
1.С оплатой все четко: сразу - половина, через месяц - другая.Как и было заявлено директором.
2.Медицинскую справку нужно было принести в течение недели.(т.е. дали время пройти комиссию,если кто не успел)
3.Лекции по медицинской подготовке были.
4.Теорию преподавали слабовато.Многое пришлось самостоятельно изучать, конечно.
5.Вождение началось практически сразу.Сначала автодром ( у них собственный автодром, прямо на территории), затем - город.
В школе три инструктора - двое мужчин и женщина, - я попала к ней в группу.Двоякое у меня к ней отношение...Человек настроения - этим многое сказано.
6.Все внутренние экзамены - в четко в заявленные сроки.
7.Экзамен в ГБДД - в четко заявленные сроки.Никто никого не подставлял, не сдавших - не бросал.Сдали с первого раза экзамен в ГБДД - две трети от нашей группы.Я в их числе
8.Денежные какие-то поборы, сборы "на конфеты" - полностью отсутствуют!Читаю некоторые посты и диву даюсь, как такое может быть!!!
Все негативное, о чем хотела написать - ерунда, по сравнению с проблемами других автошкол.
Всем удачи!
Обучалась я в автошколе от колледжа электроники.Названия у нее нет, есть филиал или как его назвать, в микрорайоне Канищево, по адресу: Бирюзова,д.2.Школа была выбрана по территориальному принципу: близкое к дому расположение самой школы и автодрома было для меня обязательным.
1.С оплатой все четко: сразу - половина, через месяц - другая.Как и было заявлено директором.
2.Медицинскую справку нужно было принести в течение недели.(т.е. дали время пройти комиссию,если кто не успел)
3.Лекции по медицинской подготовке были.
4.Теорию преподавали слабовато.Многое пришлось самостоятельно изучать, конечно.
5.Вождение началось практически сразу.Сначала автодром ( у них собственный автодром, прямо на территории), затем - город.
В школе три инструктора - двое мужчин и женщина, - я попала к ней в группу.Двоякое у меня к ней отношение...Человек настроения - этим многое сказано.
6.Все внутренние экзамены - в четко в заявленные сроки.
7.Экзамен в ГБДД - в четко заявленные сроки.Никто никого не подставлял, не сдавших - не бросал.Сдали с первого раза экзамен в ГБДД - две трети от нашей группы.Я в их числе
8.Денежные какие-то поборы, сборы "на конфеты" - полностью отсутствуют!Читаю некоторые посты и диву даюсь, как такое может быть!!!
Все негативное, о чем хотела написать - ерунда, по сравнению с проблемами других автошкол.
Всем удачи!
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Привет! Кто что может сказать про Автошколу АВТОИНЛАЙН? http://ryazan.autoinline.com/#
На сайте все красиво написано:
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА 21000 РУБЛЕЙ - все включено.
Первый взнос от 3000 рублей.
Заниматься можно, когда тебе удобно.
Выбирать инструктора по вождению и составляйте индивидуальный график самому.
Не надо жать, когда наберется группа.
Начать можно сразу с сайта.
Обучайтесь можно на компьютере, планшете и даже телефоне, нужен только доступ в интернет.
Кто что может сказать?
На сайте все красиво написано:
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА 21000 РУБЛЕЙ - все включено.
Первый взнос от 3000 рублей.
Заниматься можно, когда тебе удобно.
Выбирать инструктора по вождению и составляйте индивидуальный график самому.
Не надо жать, когда наберется группа.
Начать можно сразу с сайта.
Обучайтесь можно на компьютере, планшете и даже телефоне, нужен только доступ в интернет.
Кто что может сказать?
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Леонид123 писал(а):Привет! Кто что может сказать про Автошколу АВТОИНЛАЙН? http://ryazan.autoinline.com/#
На сайте все красиво написано:
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА 21000 РУБЛЕЙ - все включено.
Первый взнос от 3000 рублей.
Заниматься можно, когда тебе удобно.
Выбирать инструктора по вождению и составляйте индивидуальный график самому.
Не надо жать, когда наберется группа.
Начать можно сразу с сайта.
Обучайтесь можно на компьютере, планшете и даже телефоне, нужен только доступ в интернет.
Кто что может сказать?
изначально скептически относился к возможности обучения онлайн, но все же решился подать заявку в автоинлайн, консультанты сработали четко, обработали заявку буквально в течении часа, процесс обучения также порадовал, при должно усердии и онлайн вы вызубрите всю теорию, на вождении также грамотные наставники вам все объяснят и всему научат, скептицизм мой был посрамлен
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3442
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: в какую автошколу пойти учиться?
петр писал(а): ...скептицизм мой был посрамлен
Напиши потом, с какого раза вождение по городу сдал и сколько штрафов и ДТП в первые полгода вождения
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Он просто "поднял" рекламку, а машины у него отродясь не было.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Vredtech писал(а):петр писал(а): ...скептицизм мой был посрамлен
Напиши потом, с какого раза вождение по городу сдал и сколько штрафов и ДТП в первые полгода вождения
Вождение со второго раза сдал, но там я натупил, не пристегнулся. Переволновался наверное. А штрафов и дтп пока, слава богу, не было)))))))))
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Леонид123 писал(а):Привет! Кто что может сказать про Автошколу АВТОИНЛАЙН? http://ryazan.autoinline.com/#
На сайте все красиво написано:
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА 21000 РУБЛЕЙ - все включено.
Первый взнос от 3000 рублей.
Заниматься можно, когда тебе удобно.
Выбирать инструктора по вождению и составляйте индивидуальный график самому.
Не надо жать, когда наберется группа.
Начать можно сразу с сайта.
Обучайтесь можно на компьютере, планшете и даже телефоне, нужен только доступ в интернет.
Кто что может сказать?
Крутая автошкола. Из плюсов - не было возможности сразу внести всю сумму обучения, удалось без проблем договориться о рассрочке. Уроки по теории сделаны хорошо: приятный голос, четкая HD картинка и доходчивое объяснение. По практике понравилось, что можно выбирать инструктора. В целом, онлайн АШ "Автоинлайн" очень достойная, рад, что выбрал именно её.
Кто где недавно выучился? Как получилось?
Что это тема такая тихая? С 2016 года в Рязани нет автошкол?
Про этот автоинлайн кто-то может что-то реальное сказать? А то ощущение, что её упорно пиарят в интернете, не более того.
Где учат быстро и дружат с ГИБДД? Пусть даже дорого берут...
Про этот автоинлайн кто-то может что-то реальное сказать? А то ощущение, что её упорно пиарят в интернете, не более того.
Где учат быстро и дружат с ГИБДД? Пусть даже дорого берут...
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Пишу о наболевшем.Пошли учиться в автошколу ДОСААФ в начале февраля 2016г.Всё отлично.Экзамен в начале мая.Теория и автодром сдан,город нет.Пересдача первая только в конце июня.Не сдали.Вторая пересдача только в середине августа.А обещали пересдачи каждую неделю.Часы по вождению половину не откатали.Из другой группы говорили,что предлагали заплатить,чтоб быстрее сдать.Может к следующим первомайским праздникам получим права.А может и нет.
Автоинлайн
Автоинлайн в Рязани это автошкола Вояж. А автошкола Вояж на сайте ГИБДД числится в списке "не получивших заключения о соответствии учебно-материальной базы".
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 21:09
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Затихли что-то с августа. Наверное, в очереди на пересдачу все. На Павлова с утра толпы сдающих. Из каждой группы (десятка полтора), говорят, человека 3-4 сдают. Школы с себя ответственность снимают, люди с Солнечной вообще мягкие и пушистые. Есть мнение, что камеры в машинах и 30-40 минут с экзаменатором за спиной превращают сдачу в аттракцион нервов, который выдержат немногие из опытных, не то что начинающие. Самые хитрые из отучившихся в Рязани не сдают - в районах, говорят, попроще, и с движением, и с покладистостью экзаменаторов.
А может, это все слухи? И есть школы, сохраняющие 50-процентный результат на первом экзамене?
Но если за будущих водителей взялись со всей строгостью, то почему допускают грубейшие нарушения направо и налево со стороны водителей со стажем. Такое ощущение, что ПДД только для учеников автошкол и ГИБДД существуют!
А может, это все слухи? И есть школы, сохраняющие 50-процентный результат на первом экзамене?
Но если за будущих водителей взялись со всей строгостью, то почему допускают грубейшие нарушения направо и налево со стороны водителей со стажем. Такое ощущение, что ПДД только для учеников автошкол и ГИБДД существуют!
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Это Вы про повороты не из того ряда?
Ну для кого-то это норма, но я и сам грешен, ибо в автошколах не учат правильно проезжать перекрестки, не учат правильно разгоняться, не учат правильно тормозить, не учат заранее занимать нужный ряд, а главное - не учат тому, что за рулем надо тоже думать результат - перекресток еле едим и вместо того, чтобы проехать его за один светофор, приходиться ждать раза 2 или 3 вот и получается что лучше по-быстрее не из того ряда в 20 метровый прогал повернуть.
А еще прикольно смотреть на "восклицательные знаки", которые едут за троллейбусами со всеми остановками, спрашивается, зачем вам автомобиль?! - А это все от не умения думать и смотреть, плюсом неправильная посадка!!!
И правильно, что инспектора вас "режут" на экзамене, не фиг таким людям делать за рулем. Хотя 30-40 мин на сдачу практики, это на мой взгляд много, но это видимо европейская практика сказывается.
Ну для кого-то это норма, но я и сам грешен, ибо в автошколах не учат правильно проезжать перекрестки, не учат правильно разгоняться, не учат правильно тормозить, не учат заранее занимать нужный ряд, а главное - не учат тому, что за рулем надо тоже думать результат - перекресток еле едим и вместо того, чтобы проехать его за один светофор, приходиться ждать раза 2 или 3 вот и получается что лучше по-быстрее не из того ряда в 20 метровый прогал повернуть.
А еще прикольно смотреть на "восклицательные знаки", которые едут за троллейбусами со всеми остановками, спрашивается, зачем вам автомобиль?! - А это все от не умения думать и смотреть, плюсом неправильная посадка!!!
И правильно, что инспектора вас "режут" на экзамене, не фиг таким людям делать за рулем. Хотя 30-40 мин на сдачу практики, это на мой взгляд много, но это видимо европейская практика сказывается.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3442
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: в какую автошколу пойти учиться?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):А еще прикольно смотреть на "восклицательные знаки", которые едут за троллейбусами со всеми остановками, спрашивается, зачем вам автомобиль?! - А это все от не умения думать и смотреть, плюсом неправильная посадка!!!
Легко трындить, если сдавал на права хрен знает когда и в тепличных условиях. Человек привык ходить пешком (ездить на общественном), и тут сел на автомобиль. Оценка дорожной обстановки идёт совсем по другим правилам и с другой скоростью "шуршания мозга", поэтому ещё не привыкшие к такой нагрузке едут за троллейбусом, ибо пока для них так привычнее. И хорошо, что так едут, а не экспериментируют.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Огромное спасибо автошколе "ФОРСАЖ" за их профессионализм и качественную работу. Весь процесс обучения был проведен на высоком уровне. Особенно хочу отметить практическую часть, которая запомнилась благодаря лучшему инструктору -Дмитрию Бодрову. Спасибо вам за те знания, которые вы дали мне, каждое занятие проходило продуктивно и на позитивной ноте. Всем рекомендую эту автошколу!
Re: в какую автошколу пойти учиться?
Vredtech писал(а):
Легко трындить, если сдавал на права хрен знает когда и в тепличных условиях. Человек привык ходить пешком (ездить на общественном), и тут сел на автомобиль. Оценка дорожной обстановки идёт совсем по другим правилам и с другой скоростью "шуршания мозга", поэтому ещё не привыкшие к такой нагрузке едут за троллейбусом, ибо пока для них так привычнее. И хорошо, что так едут, а не экспериментируют.
Не могут оценивать дорожную обстановку - нечего на этой дороге делать, пока "мозг шуршать" правильно и быстро не будет!!!
Может я и сдавал давно, но один фиг, у меня машины НЕТ лет как 7 уже
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3442
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: в какую автошколу пойти учиться?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):
Не могут оценивать дорожную обстановку - нечего на этой дороге делать, пока "мозг шуршать" правильно и быстро не будет!!!
Как же он шуршать научится, ежели "нечего на дороге делать"? Некоторые вещи только на практике и познаются.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:38
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Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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