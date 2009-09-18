Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Да, да!
Вы не ослышались и это не опечатка!
Сегодня у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть возможность получить качетвенный
платный хостинг и домен в зоне RU - совершенно бесплатно!..
Впрочем, не будем забегать вперед...
Расскажу обо всем по-порядку...
Итак, задавшись целью найти по-настоящему качественный хостинг (для чего -
поймете из текста ниже) и изучив с этой целью технические характеристики,
отзывы и кучу других параметров у нескольких десятков хостинг-провайдеров,
я остановил свой выбор на трех - наиболее подходящих для моей цели
вариантов.
Оставалось произвести последнюю проверку - проверку суппорта. Как Вы
понимаете, поддержка пользователя, это наиболее важный момент в услугах
любого хостера. Я бы даже сказал, качество хостинга на 80% определяется
качеством работы его службы поддержки.
Итак, приступив к этому последнему испытанию, я попытался вживую связаться
с администрацией трех лучших, по мнению большинства киберсантов, хостингов
в Рунете.
В «Свебе», несмотря на мой статус почетного клиента и на то, что мы там
арендуем самый дорогой выделенный сервер, достучаться до администрации так
и не удалось. Служба поддержки, не дав телефонный номер админов, попросила
кратко изложить суть предложения в формате электронного письма, ответа на
который я так и не дождался.
На «Ютексе» - суппорт ответил с помощью шаблонного письма, в духе «мы не
заинтересованы в сотрудничестве» и также наотрез отказался общаться по
телефону.
А вот на питерском «Таймвебе» меня не только выслушали, но и САМИ(!)
предложили телефонный номер, по которому я с первого раза дозвонился и
сумел пообщаться с главным менеджером хостинг-компании, Дмитрием
Тарасовым.
Что ж, не зря этот хостинг в последнее время считается одним из самых
надежных и лучших по соотношению цена-качество. Теперь я с полной
ответственностью могу заявить, что лучший он и в отношении суппорта!
Поэтому если Вы давно подыскиваете себе площадку для размещения сайта или
покупки домена, искренне рекомендую Вам «Таймвеб»!
Не пожалеете!..
Перейдите по ссылке и сами посмотрите на ЭТО:
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
Ведь лучше одн раз УВИДЕТЬ лично, чем сто раз УСЛЫШАТЬ от кого-то...
И, кстати, Дмитрий сообщил мне, что «Таймвеб» также оказывает услуги по
переносу существующих доменных имен и сайтов с других хостингов. Поэтому
если Вы уже хоститесь у другого провайдера и не довольны качеством его
услуг — смело переезжайте на «Таймвеб», там Вас встретят с распростертыми
объятиями.
Нескольких моих партнеров по бизнесу и клиентов уже разместили свои сайты
на самых дешевых тарифных планах «Таймвеба» и несмотря на дешевизну этих
тарифных планов - НИКАКИХ претензий в адрес данной компании я от
них НИ РАЗУ не слышал (хотя специально расспрашивал их перед тем,
как написать Вам это письмо).
А теперь - СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ информация для тех, кто следит за
проектом «Киберсант-Реселлер»!!!
Итак, мы договорились с Дмитрием о том, что
КАЖДЫЙ из участников проекта (если он сам того
захочет) получит в подарок от «Таймвеба» бесплатный хостинг
НА ГОД по тарифному плану «Миллениум», а также
домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО!
Не поленитесь и посмотрите описание тарифного плана здесь:
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
Не важно, какую версию «бизнес-системы РЕСЕЛЛЕР»
(http://reseller.info-dvd.ru) Вы покупаете: Light, Premium или Master — в
любом случае, Вы получите в подарок от нас и компании «Таймвеб» бесплатный
хостинг и домен на целый год (поверьте, за это
время с помощью «Киберсант-Реселлера» Вы заработаете так много, что к тому
моменту, когда пройдет год, Вы просто перестанете считать такую мелочь,
как «расходы на оплату хостинга»).
На этом у меня все...
Пока всё...
Мой Вам совет: не экономьте на качественном хостинге, потому что в
Интернет-бизнесе от стабильности работы Вашего сайта зависит ОЧЕНЬ многое!
Каждый день вынужденного простоя оборачивается огромными убытками (как
явными: не идут заказы, впустую расходуются рекламные средства, партнеры
отказываются работать с Вами; так и косвенными: например, сайт может
выпасть из поискового индекса на неопределенный срок).
Моя рекомендация по выбору надежного хостинг-провайдера —
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
И помните - мы дарим каждому покупателю «Киберсант-Реселлера»
http://reseller.info-dvd.ru год пользования качественным и надежным
хостингом, а также домен в зоне «RU»...
Удачи!
Да, да!
Вы не ослышались и это не опечатка!
Сегодня у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть возможность получить качетвенный
платный хостинг и домен в зоне RU - совершенно бесплатно!..
Впрочем, не будем забегать вперед...
Расскажу обо всем по-порядку...
Итак, задавшись целью найти по-настоящему качественный хостинг (для чего -
поймете из текста ниже) и изучив с этой целью технические характеристики,
отзывы и кучу других параметров у нескольких десятков хостинг-провайдеров,
я остановил свой выбор на трех - наиболее подходящих для моей цели
вариантов.
Оставалось произвести последнюю проверку - проверку суппорта. Как Вы
понимаете, поддержка пользователя, это наиболее важный момент в услугах
любого хостера. Я бы даже сказал, качество хостинга на 80% определяется
качеством работы его службы поддержки.
Итак, приступив к этому последнему испытанию, я попытался вживую связаться
с администрацией трех лучших, по мнению большинства киберсантов, хостингов
в Рунете.
В «Свебе», несмотря на мой статус почетного клиента и на то, что мы там
арендуем самый дорогой выделенный сервер, достучаться до администрации так
и не удалось. Служба поддержки, не дав телефонный номер админов, попросила
кратко изложить суть предложения в формате электронного письма, ответа на
который я так и не дождался.
На «Ютексе» - суппорт ответил с помощью шаблонного письма, в духе «мы не
заинтересованы в сотрудничестве» и также наотрез отказался общаться по
телефону.
А вот на питерском «Таймвебе» меня не только выслушали, но и САМИ(!)
предложили телефонный номер, по которому я с первого раза дозвонился и
сумел пообщаться с главным менеджером хостинг-компании, Дмитрием
Тарасовым.
Что ж, не зря этот хостинг в последнее время считается одним из самых
надежных и лучших по соотношению цена-качество. Теперь я с полной
ответственностью могу заявить, что лучший он и в отношении суппорта!
Поэтому если Вы давно подыскиваете себе площадку для размещения сайта или
покупки домена, искренне рекомендую Вам «Таймвеб»!
Не пожалеете!..
Перейдите по ссылке и сами посмотрите на ЭТО:
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
Ведь лучше одн раз УВИДЕТЬ лично, чем сто раз УСЛЫШАТЬ от кого-то...
И, кстати, Дмитрий сообщил мне, что «Таймвеб» также оказывает услуги по
переносу существующих доменных имен и сайтов с других хостингов. Поэтому
если Вы уже хоститесь у другого провайдера и не довольны качеством его
услуг — смело переезжайте на «Таймвеб», там Вас встретят с распростертыми
объятиями.
Нескольких моих партнеров по бизнесу и клиентов уже разместили свои сайты
на самых дешевых тарифных планах «Таймвеба» и несмотря на дешевизну этих
тарифных планов - НИКАКИХ претензий в адрес данной компании я от
них НИ РАЗУ не слышал (хотя специально расспрашивал их перед тем,
как написать Вам это письмо).
А теперь - СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ информация для тех, кто следит за
проектом «Киберсант-Реселлер»!!!
Итак, мы договорились с Дмитрием о том, что
КАЖДЫЙ из участников проекта (если он сам того
захочет) получит в подарок от «Таймвеба» бесплатный хостинг
НА ГОД по тарифному плану «Миллениум», а также
домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО!
Не поленитесь и посмотрите описание тарифного плана здесь:
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
Не важно, какую версию «бизнес-системы РЕСЕЛЛЕР»
(http://reseller.info-dvd.ru) Вы покупаете: Light, Premium или Master — в
любом случае, Вы получите в подарок от нас и компании «Таймвеб» бесплатный
хостинг и домен на целый год (поверьте, за это
время с помощью «Киберсант-Реселлера» Вы заработаете так много, что к тому
моменту, когда пройдет год, Вы просто перестанете считать такую мелочь,
как «расходы на оплату хостинга»).
На этом у меня все...
Пока всё...
Мой Вам совет: не экономьте на качественном хостинге, потому что в
Интернет-бизнесе от стабильности работы Вашего сайта зависит ОЧЕНЬ многое!
Каждый день вынужденного простоя оборачивается огромными убытками (как
явными: не идут заказы, впустую расходуются рекламные средства, партнеры
отказываются работать с Вами; так и косвенными: например, сайт может
выпасть из поискового индекса на неопределенный срок).
Моя рекомендация по выбору надежного хостинг-провайдера —
http://reseller.info-dvd.ru/timeweb
И помните - мы дарим каждому покупателю «Киберсант-Реселлера»
http://reseller.info-dvd.ru год пользования качественным и надежным
хостингом, а также домен в зоне «RU»...
Удачи!
Re: Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Нифига се. Это все это надо прочитать, что бы получить домен бесплатно. Да я лучше 600 р. в год заплачу...
Re: Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Engineer
Заплати мне 300, и я прочитаю это вместо тебя.
Заплати мне 300, и я прочитаю это вместо тебя.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Бесплатно только сыр в мышеловке
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 284
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Хостинг и домен в зоне RU — БЕСПЛАТНО?!
Регистрация домена дело не бесплатное. Ну по крайней мере я еще такого не встречала. Поэтому даже не стоит искать. Да и стоит это в принципе не дорого.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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