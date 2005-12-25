Самое лучшее такси города
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Самое лучшее такси города
Сколько не ездим на такси, (а надо заметить ездим мы часто) самое лучшее такси этого города - Алло, такси! - 93-55-55. Пользуемся иногда услугами 93-57-57 - то машин нет, то жлобы работают, такая же ситуация и с 98-44-44 - там даже ещё хуже (о-о-очень невоспитанные товарищи!). Поэтому поздравляем САМОЕ ЛУЧШЕЕ ТАКСИ НАШЕГО ГОРОДА с НОВЫМ ГОДОМ! Желаем поменьше гвоздей на дорогах и ГИБДДшников вредных!
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
А как насчет 058? А вообще, по моим наблюдениям, в любых такси водители довольно хамоваты. Очень редко встречаются вежливые водители, которые хоть здороваются с тобой, когда в машину садишься. А обычно только угрюмая фраза измученного нарзаном человека: "Куда едем?"
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
Мужики! А как это вы умудряетесь вызвать такси 058? Или ездите с парковок, где они стоят? Я, например, много раз пытался позвонить в это такси, но в ответ слышал лишь бормотание автоответчика и боле ничего. А потому на эти таксомоторы забил давно...
Кстати, года три назад был таки случай, когда мне удалось дозвониться. И что же? Приехал какой-то урод, в багажнике у них как всегда баллон с газом, места нет, а в салон груз он наотрез отказался грузить. И ведь это был не грязный мешок картошки, у оборудование для дискотеки! На его фразу о том, что он в салоне возит людей, мы его послали. Далеко и надолго. Так он и уехал, не заработав ничего, кроме нелестных выражений в свой адрес.
Кстати, года три назад был таки случай, когда мне удалось дозвониться. И что же? Приехал какой-то урод, в багажнике у них как всегда баллон с газом, места нет, а в салон груз он наотрез отказался грузить. И ведь это был не грязный мешок картошки, у оборудование для дискотеки! На его фразу о том, что он в салоне возит людей, мы его послали. Далеко и надолго. Так он и уехал, не заработав ничего, кроме нелестных выражений в свой адрес.
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Да, кстати, телефон 058 обычно занят. Нужно не вешать трубку минут 5-10 и тогда отвечают. В вечернее время вообще очень трудно вызвать машину. Очень часто все заняты.
Zayec
Ну да. Я тоже один раз перевозил телевизор (небольшой 52 см), он у меня на коленях умещался. Так вот таксист хотел с меня взять 50 руб дополнительно за перевозку груза в салоне. Я ему говорю, допустим был бы я не один, а 4 человека, цена бы не изменилась, а здесь один телевизор, кот. гораздо меньше одного человека, а нужна дополнительная оплата. Странно однако.
Zayec
Ну да. Я тоже один раз перевозил телевизор (небольшой 52 см), он у меня на коленях умещался. Так вот таксист хотел с меня взять 50 руб дополнительно за перевозку груза в салоне. Я ему говорю, допустим был бы я не один, а 4 человека, цена бы не изменилась, а здесь один телевизор, кот. гораздо меньше одного человека, а нужна дополнительная оплата. Странно однако.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
И вообще. Если есть возможность, предпочитаю частников на дороге ловить. С ними гораздо легче договориться и с ними действует принцип: "Кто платит, тот и прав". А таксисты (в большинстве) делают вид, что ты им офигенно обязан, за то, что он за тобой приехал и соизволил тебя подвести.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Я только что из Набережных Челнов, из командировки. Так там есть дешевое такси ("Ока"), среднеценовое ("Волги" и прочий отечественный автопром) и дорогое (если по нашим меркам - то не очень и дорогое). Я ехал на дорогом - Рено-Меган-2, чистенький, ни пылиночки. Водитель в костюме с галстуком, аккуратно причесаный, благородно выглядит. Вот такая забавная сегментация
Господа, такое впечатление, что какие пассажиры, такие и таксисты. Езжу на такси очень часто, иногда несколько раз в день. В 058 дозваниваюсь почти сразу, жлобы таксисты попадаются очень редко, не важно по какому телефону вызывать. Самое большое нарекание, что иногда долго ждать приходится дольше чем обещают...да и то нечасто....
насчет - какое лучше - вызываю обычно 058, потому что все волги, хоть сесть нормально можно
насчет - какое лучше - вызываю обычно 058, потому что все волги, хоть сесть нормально можно
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
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Позавчера не мог уехать из центра города в Рощу. И даже не 7 минут! А целый час!!!. Такси "Удача" просто не имеет карт города, водители видимо не местные, набранные по объявлениям гастарбайтеры, город не знают совершенно. Целый час водители двух (!) машин не могли найти храм Ильи пророка (бывший лекторий - кто не знает). Заблудились конкретно - один приехал к какой-то семинарии, другой вообще пропал. Уехал на 98-44-44.
А есть вот недавно позвонил в Радио-такси...понравились тарифы - там где другие берут 70, они - 110....и странный у них способ работы с клиентами - звонишь, говоришь как и что, кладешь трубку, перезванивают через неск. минут, говорят что машина подъедет, спрашиваешь - когда, говорят - подъедет, позвоним...вот такие дела....не стал я с ними ездить....хорошо что раньше они мне не попадались....
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Да ладно, тут с меня в рабочее время за проезд от ЖБИ-2 в приокский и обратно, с ожиданием в 5 минут взяли 250руб. Такси вызывалось через диспечера 34-77-77, цену диспечер не называла, мне ее назвал водитель, только в конце маршрута.
Второй случай, за проезд от офиса МТС на праволыбедский до академии МВД на пл. Ленина взяли 50 руб. Такси то же вызывалось по 34-77-77.
Второй случай, за проезд от офиса МТС на праволыбедский до академии МВД на пл. Ленина взяли 50 руб. Такси то же вызывалось по 34-77-77.
Насчёт такси - на сегодня 058 явно не выдерживает конкуренции. И ценовая политика, и сервис и есс-но водители! Особенно последняя категория. Мат очень часто от них слышен. Перестал пользоваться их услугами с октября месяца когда поздно вечером зарядили мне по Песочне 90р, "ночной тариф". Я просто офигел.
Для меня приятнее всего ездить "Рено-Автолайн" - не путайте с "Рено-такси". Машины одинаковые конечно, но цены на 10 р. дешевле. Проверено. Водители пока всегда попадались культурные. Кстати есть услуга предварительного заказа, для меня очень удобная штука.
Рено-такси тоже в плане сервиса неплохи, но дороже на 10р каждая поездка. Про КИА особо ничего ни хорошего ни плохого не скажу - попадались и отвратительные водители, бывали и очень приятные люди.
Для меня приятнее всего ездить "Рено-Автолайн" - не путайте с "Рено-такси". Машины одинаковые конечно, но цены на 10 р. дешевле. Проверено. Водители пока всегда попадались культурные. Кстати есть услуга предварительного заказа, для меня очень удобная штука.
Рено-такси тоже в плане сервиса неплохи, но дороже на 10р каждая поездка. Про КИА особо ничего ни хорошего ни плохого не скажу - попадались и отвратительные водители, бывали и очень приятные люди.
"Валерчик, не разговаривай с ними - они мужчин не любят!!!"
Re:
Limpopo писал(а):Насчёт такси в железнодорожном московской области - на сегодня 058 явно не выдерживает конкуренции. И ценовая политика, и сервис и есс-но водители! Особенно последняя категория. Мат очень часто от них слышен. Перестал пользоваться их услугами с октября месяца когда поздно вечером зарядили мне по Песочне 90р, "ночной тариф". Я просто офигел.
Для меня приятнее всего ездить "Рено-Автолайн" - не путайте с "Рено-такси". Машины одинаковые конечно, но цены на 10 р. дешевле. Проверено. Водители пока всегда попадались культурные. Кстати есть услуга предварительного заказа, для меня очень удобная штука.
Рено-такси тоже в плане сервиса неплохи, но дороже на 10р каждая поездка. Про КИА особо ничего ни хорошего ни плохого не скажу - попадались и отвратительные водители, бывали и очень приятные люди.
это точно, хорошее такси
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