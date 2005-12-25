Самое лучшее такси города

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Самое лучшее такси города

Сообщение Zayec » 25 дек 2005, 00:56

Сколько не ездим на такси, (а надо заметить ездим мы часто) самое лучшее такси этого города - Алло, такси! - 93-55-55. Пользуемся иногда услугами 93-57-57 - то машин нет, то жлобы работают, такая же ситуация и с 98-44-44 - там даже ещё хуже (о-о-очень невоспитанные товарищи!). Поэтому поздравляем САМОЕ ЛУЧШЕЕ ТАКСИ НАШЕГО ГОРОДА с НОВЫМ ГОДОМ! Желаем поменьше гвоздей на дорогах и ГИБДДшников вредных!
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Сообщение Thrasher » 26 дек 2005, 09:39

А как насчет 058? А вообще, по моим наблюдениям, в любых такси водители довольно хамоваты. Очень редко встречаются вежливые водители, которые хоть здороваются с тобой, когда в машину садишься. А обычно только угрюмая фраза измученного нарзаном человека: "Куда едем?" :x
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 26 дек 2005, 11:30

А я уже давно пользую знакомых таксистов.... Позвонил: Работаешь/нет... когда заберешь?... и т.д.

К тому же в кредит можно иногда :)...

И с "вежливостью" проблем нету...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Сообщение Wolf » 26 дек 2005, 21:14

Thrasher,
Мне 058 болше всех понравилось, хотя похоже что от других не сильно отличается.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Сообщение Zayec » 27 дек 2005, 00:21

Мужики! А как это вы умудряетесь вызвать такси 058? Или ездите с парковок, где они стоят? Я, например, много раз пытался позвонить в это такси, но в ответ слышал лишь бормотание автоответчика и боле ничего. А потому на эти таксомоторы забил давно...
Кстати, года три назад был таки случай, когда мне удалось дозвониться. И что же? Приехал какой-то урод, в багажнике у них как всегда баллон с газом, места нет, а в салон груз он наотрез отказался грузить. И ведь это был не грязный мешок картошки, у оборудование для дискотеки! На его фразу о том, что он в салоне возит людей, мы его послали. Далеко и надолго. Так он и уехал, не заработав ничего, кроме нелестных выражений в свой адрес.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Сообщение Thrasher » 27 дек 2005, 09:47

Да, кстати, телефон 058 обычно занят. Нужно не вешать трубку минут 5-10 и тогда отвечают. В вечернее время вообще очень трудно вызвать машину. Очень часто все заняты.
Zayec
Ну да. Я тоже один раз перевозил телевизор (небольшой 52 см), он у меня на коленях умещался. Так вот таксист хотел с меня взять 50 руб дополнительно за перевозку груза в салоне. Я ему говорю, допустим был бы я не один, а 4 человека, цена бы не изменилась, а здесь один телевизор, кот. гораздо меньше одного человека, а нужна дополнительная оплата. Странно однако.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Сообщение Thrasher » 27 дек 2005, 09:51

И вообще. Если есть возможность, предпочитаю частников на дороге ловить. С ними гораздо легче договориться и с ними действует принцип: "Кто платит, тот и прав". А таксисты (в большинстве) делают вид, что ты им офигенно обязан, за то, что он за тобой приехал и соизволил тебя подвести.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Сообщение Fafhrd » 27 дек 2005, 16:58

Я только что из Набережных Челнов, из командировки. Так там есть дешевое такси ("Ока"), среднеценовое ("Волги" и прочий отечественный автопром) и дорогое (если по нашим меркам - то не очень и дорогое). Я ехал на дорогом - Рено-Меган-2, чистенький, ни пылиночки. Водитель в костюме с галстуком, аккуратно причесаный, благородно выглядит. Вот такая забавная сегментация :)
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Сообщение Thrasher » 27 дек 2005, 20:06

Fafhrd
Вот бы нам такую сегментацию, классно бы было.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Sergei
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 01 дек 2004, 13:18
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Сообщение Sergei » 10 янв 2006, 15:59

Господа, такое впечатление, что какие пассажиры, такие и таксисты. Езжу на такси очень часто, иногда несколько раз в день. В 058 дозваниваюсь почти сразу, жлобы таксисты попадаются очень редко, не важно по какому телефону вызывать. Самое большое нарекание, что иногда долго ждать приходится дольше чем обещают...да и то нечасто....
насчет - какое лучше - вызываю обычно 058, потому что все волги, хоть сесть нормально можно
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Сообщение Thrasher » 10 янв 2006, 16:50

Sergei
На счет того, что долго ждать, не согласен. Обычно говорят, машина будет через 7 мин, проходит мин 3-4 и уже подъехала.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Сообщение Wolf » 10 янв 2006, 20:45

Sergei,
Это точно, в отличии от других такси в 058, действительно можно более менее нормально сидеть.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Сообщение Zayec » 11 янв 2006, 00:20

Позавчера не мог уехать из центра города в Рощу. И даже не 7 минут! А целый час!!!. Такси "Удача" просто не имеет карт города, водители видимо не местные, набранные по объявлениям гастарбайтеры, город не знают совершенно. Целый час водители двух (!) машин не могли найти храм Ильи пророка (бывший лекторий - кто не знает). Заблудились конкретно - один приехал к какой-то семинарии, другой вообще пропал. Уехал на 98-44-44.
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Sergei
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 01 дек 2004, 13:18
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Сообщение Sergei » 17 янв 2006, 13:54

Trasher
Ну это я в принципе так...не люблю дома сидеть, дожидаться, когда перезвонят, выхожу на улицу, и когда говорят - через 2 минуты, а ждешь 5-7 - это уже заметно...особенно, когда зимой, вечером с ребенком и с сумками :)
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Sergei
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 01 дек 2004, 13:18
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Сообщение Sergei » 17 янв 2006, 13:58

А есть вот недавно позвонил в Радио-такси...понравились тарифы - там где другие берут 70, они - 110....и странный у них способ работы с клиентами - звонишь, говоришь как и что, кладешь трубку, перезванивают через неск. минут, говорят что машина подъедет, спрашиваешь - когда, говорят - подъедет, позвоним...вот такие дела....не стал я с ними ездить....хорошо что раньше они мне не попадались....
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Сообщение Wolf » 17 янв 2006, 20:55

Да ладно, тут с меня в рабочее время за проезд от ЖБИ-2 в приокский и обратно, с ожиданием в 5 минут взяли 250руб. Такси вызывалось через диспечера 34-77-77, цену диспечер не называла, мне ее назвал водитель, только в конце маршрута.

Второй случай, за проезд от офиса МТС на праволыбедский до академии МВД на пл. Ленина взяли 50 руб. Такси то же вызывалось по 34-77-77.
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Sergei
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 01 дек 2004, 13:18
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Сообщение Sergei » 18 янв 2006, 14:42

ну это по-моему нормально....меньше 50 нигде не берут, даже если 10 метров проехать....а от жби-2 до приокского, ждать, а потом обратно, это тоже ничего так....
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Limpopo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 12:47

Сообщение Limpopo » 20 апр 2007, 19:03

Насчёт такси - на сегодня 058 явно не выдерживает конкуренции. И ценовая политика, и сервис и есс-но водители! Особенно последняя категория. Мат очень часто от них слышен. Перестал пользоваться их услугами с октября месяца когда поздно вечером зарядили мне по Песочне 90р, "ночной тариф". Я просто офигел.
Для меня приятнее всего ездить "Рено-Автолайн" - не путайте с "Рено-такси". Машины одинаковые конечно, но цены на 10 р. дешевле. Проверено. Водители пока всегда попадались культурные. Кстати есть услуга предварительного заказа, для меня очень удобная штука.
Рено-такси тоже в плане сервиса неплохи, но дороже на 10р каждая поездка. Про КИА особо ничего ни хорошего ни плохого не скажу - попадались и отвратительные водители, бывали и очень приятные люди.
"Валерчик, не разговаривай с ними - они мужчин не любят!!!"
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Сообщение DJMER » 20 июн 2007, 00:11

Я как альтернативу 058 использую 057 , дешевле и невыделываются водилы, попробуйте :!:
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re:

Сообщение Kashevar » Сегодня, 11:37

Limpopo писал(а):Насчёт такси в железнодорожном московской области - на сегодня 058 явно не выдерживает конкуренции. И ценовая политика, и сервис и есс-но водители! Особенно последняя категория. Мат очень часто от них слышен. Перестал пользоваться их услугами с октября месяца когда поздно вечером зарядили мне по Песочне 90р, "ночной тариф". Я просто офигел.
Для меня приятнее всего ездить "Рено-Автолайн" - не путайте с "Рено-такси". Машины одинаковые конечно, но цены на 10 р. дешевле. Проверено. Водители пока всегда попадались культурные. Кстати есть услуга предварительного заказа, для меня очень удобная штука.
Рено-такси тоже в плане сервиса неплохи, но дороже на 10р каждая поездка. Про КИА особо ничего ни хорошего ни плохого не скажу - попадались и отвратительные водители, бывали и очень приятные люди.



это точно, хорошее такси
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