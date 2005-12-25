Сообщение Zayec » 27 дек 2005, 00:21

Мужики! А как это вы умудряетесь вызвать такси 058? Или ездите с парковок, где они стоят? Я, например, много раз пытался позвонить в это такси, но в ответ слышал лишь бормотание автоответчика и боле ничего. А потому на эти таксомоторы забил давно...

Кстати, года три назад был таки случай, когда мне удалось дозвониться. И что же? Приехал какой-то урод, в багажнике у них как всегда баллон с газом, места нет, а в салон груз он наотрез отказался грузить. И ведь это был не грязный мешок картошки, у оборудование для дискотеки! На его фразу о том, что он в салоне возит людей, мы его послали. Далеко и надолго. Так он и уехал, не заработав ничего, кроме нелестных выражений в свой адрес.