Доставка водки на дом!!!!!
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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Доставка водки на дом!!!!!
Привет Всем, вот в Рязани появился первый, уникальный сайт, на котором можно заказать вино или водку по очень низким ценам, с доставкой на дом. За качество чел отвечает т. к. это оптовая контора.
Посмотреть и сравнить цены можно здесь [url]http://сайт погиб очень давно[/url]. Жду Вашего мнения по поводу сервиса. Удачи.
К сожалению сайт погиб, эх молодость!!! :0)
Посмотреть и сравнить цены можно здесь [url]http://сайт погиб очень давно[/url]. Жду Вашего мнения по поводу сервиса. Удачи.
К сожалению сайт погиб, эх молодость!!! :0)
Последний раз редактировалось Marlik 25 мар 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
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- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 04 апр 2005, 13:58
- Откуда: Рязань
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
- Откуда: mother Earth
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- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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pahan1 писал(а):свершилось, привезли всё с акцизом, если не отравимся напишу 30.12
Не отравишся. На акцизной марке находится название фирмы которая
занимается оптовой продажей. Крупные оптовые фирмы: Шаттл, Финист, Спика, Император, Три звезды, Пакгауз(если еще не загнулись). Самое страшное Акцизные марки после Нового Года отменят, левоты будет полно. Так что заказывайте, через меня, и будет Вам счастье.
- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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INFLICTED писал(а):Типо новогодняя шутка
А линцензия на продажу алкогольных напитков и все такое!
Или вы там спиртягу разводите, как бабушки у пьяного парка
Это не шутка. Крупная оптовая компания продает частному предпринимателю вино-водочную продукцию, предприниматель продает продукцию Вам. У компании есть как аккредитация на право торговли, так и все сертификаты качества на всю продукцию. Предприниматель имеет разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, так и лицензию на право торговли
алкогольной продукцией. Далее, если Вы пожелаете что-бы к доставке прилагались сертификаты, то цены для Вас будут как в обычном магазине, что не есть хорошо. Сделано это для того, что существует договоренность между предпринимателями например на одной улице о том что-бы держать одну цену на продукцию. Тем самым они становятся своего рода монополистами, отсутствует конкуренция, страдает экономика.
- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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Stas M писал(а):шой-то полазил я по сайту.....
про время доставки нет ничего.....
Вот если бы еще и Экспресс-доставка была бы......
Самый максимальнй срок доставки одни сутки, выходной Воскресенье.
Экспресс-доставки пока не будет. Вино-водочная продукция в основном покупается на праздники, свадьбы, банкеты, вечеринки. Соответственно заранее. Иногда бывает что необходимо скоректировать заказ позднее.
- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Доставка водки на дом!!!!!
Я ради эксперимента чисто купил бутылочку водки Khortytsa и честно говоря приятно удивился ее качеством. Охлажденная пьется отлично, легко и не обжигает горло. Сейчас кстати, в период пандемии, это отличное средство дезинфекции. Спиртяк вообще не чувствуется.
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