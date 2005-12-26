Сообщение Marlik » 28 дек 2005, 05:21

INFLICTED писал(а): Типо новогодняя шутка

А линцензия на продажу алкогольных напитков и все такое!

Или вы там спиртягу разводите, как бабушки у пьяного парка Типо новогодняя шуткаА линцензия на продажу алкогольных напитков и все такое!Или вы там спиртягу разводите, как бабушки у пьяного парка

Это не шутка. Крупная оптовая компания продает частному предпринимателю вино-водочную продукцию, предприниматель продает продукцию Вам. У компании есть как аккредитация на право торговли, так и все сертификаты качества на всю продукцию. Предприниматель имеет разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, так и лицензию на право торговлиалкогольной продукцией. Далее, если Вы пожелаете что-бы к доставке прилагались сертификаты, то цены для Вас будут как в обычном магазине, что не есть хорошо. Сделано это для того, что существует договоренность между предпринимателями например на одной улице о том что-бы держать одну цену на продукцию. Тем самым они становятся своего рода монополистами, отсутствует конкуренция, страдает экономика.