Доставка водки на дом!!!!!

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Доставка водки на дом!!!!!

Сообщение Marlik » 26 дек 2005, 04:45

Привет Всем, вот в Рязани появился первый, уникальный сайт, на котором можно заказать вино или водку по очень низким ценам, с доставкой на дом. За качество чел отвечает т. к. это оптовая контора.
Посмотреть и сравнить цены можно здесь [url]http://сайт погиб очень давно[/url]. Жду Вашего мнения по поводу сервиса. Удачи.

К сожалению сайт погиб, эх молодость!!! :0)
Последний раз редактировалось Marlik 25 мар 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 26 дек 2005, 08:41

если не палёная то круто.
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INFLICTED
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 04 апр 2005, 13:58
Откуда: Рязань
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Сообщение INFLICTED » 26 дек 2005, 10:47

Типо новогодняя шутка :wink:
А линцензия на продажу алкогольных напитков и все такое!
Или вы там спиртягу разводите, как бабушки у пьяного парка :idea:
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 26 дек 2005, 11:32

Да....

так лень за добавкой бежать обычно........

А кто-нить пользовал?
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 26 дек 2005, 16:05

я буду
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 26 дек 2005, 17:56

шой-то полазил я по сайту.....

:( про время доставки нет ничего..... :(

Вот если бы еще и Экспресс-доставка была бы......
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 26 дек 2005, 22:04

заказал днём, сейчас позвонили доставят завтра. я заказал на корпоротивную пьянку. цены такие же как на 5 базе, только там частным лицам не продают.
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 27 дек 2005, 16:25

свершилось, привезли всё с акцизом, если не отравимся напишу 30.12
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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Сообщение Marlik » 28 дек 2005, 05:05

pahan1 писал(а):свершилось, привезли всё с акцизом, если не отравимся напишу 30.12


Не отравишся. На акцизной марке находится название фирмы которая
занимается оптовой продажей. Крупные оптовые фирмы: Шаттл, Финист, Спика, Император, Три звезды, Пакгауз(если еще не загнулись). Самое страшное Акцизные марки после Нового Года отменят, левоты будет полно. Так что заказывайте, через меня, и будет Вам счастье. :wink:
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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Сообщение Marlik » 28 дек 2005, 05:21

INFLICTED писал(а):Типо новогодняя шутка :wink:
А линцензия на продажу алкогольных напитков и все такое!
Или вы там спиртягу разводите, как бабушки у пьяного парка :idea:


Это не шутка. Крупная оптовая компания продает частному предпринимателю вино-водочную продукцию, предприниматель продает продукцию Вам. У компании есть как аккредитация на право торговли, так и все сертификаты качества на всю продукцию. Предприниматель имеет разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, так и лицензию на право торговли
алкогольной продукцией. Далее, если Вы пожелаете что-бы к доставке прилагались сертификаты, то цены для Вас будут как в обычном магазине, что не есть хорошо. Сделано это для того, что существует договоренность между предпринимателями например на одной улице о том что-бы держать одну цену на продукцию. Тем самым они становятся своего рода монополистами, отсутствует конкуренция, страдает экономика. :D
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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Сообщение Marlik » 28 дек 2005, 05:30

Stas M писал(а):шой-то полазил я по сайту.....

:( про время доставки нет ничего..... :(

Вот если бы еще и Экспресс-доставка была бы......


Самый максимальнй срок доставки одни сутки, выходной Воскресенье.
Экспресс-доставки пока не будет. Вино-водочная продукция в основном покупается на праздники, свадьбы, банкеты, вечеринки. Соответственно заранее. Иногда бывает что необходимо скоректировать заказ позднее.
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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Сообщение Marlik » 28 дек 2005, 05:37

Планирую разместить на сайте информацию о том: как определить настоящее вино от подделки, а также топ-продажи виноводочной продукции. Удачи.
http://www.kaper.pro/
http://web-developer.pro/
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 28 дек 2005, 06:44

ура
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 30 дек 2005, 16:47

ура я живой ,местами
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 03 янв 2006, 14:27

:( а прикольнее бало бы чёбы за догоном не бегать....

О! Придумал!

А сделайте Экспресс... ну и цены как в "День и ночь" к примеру.... Мне понравился их слоган на пакетах с год назад "День и Ночь. Дороже не найти!" ... :) хе, .. как в ДВК ... :)

Я бы покупал...
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INFLICTED
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 04 апр 2005, 13:58
Откуда: Рязань
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Сообщение INFLICTED » 06 янв 2006, 11:10

Ну как там качество :?:
Никто не отравился :?:
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pahan1
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 мар 2005, 21:08
Откуда: mother Earth
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Сообщение pahan1 » 08 янв 2006, 17:46

нормально всё,
всем рекомендую!
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 557
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Доставка водки на дом!!!!!

Сообщение Алексей Кобзарь » 56 минут назад

Я ради эксперимента чисто купил бутылочку водки Khortytsa и честно говоря приятно удивился ее качеством. Охлажденная пьется отлично, легко и не обжигает горло. Сейчас кстати, в период пандемии, это отличное средство дезинфекции. Спиртяк вообще не чувствуется.
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