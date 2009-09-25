Заготовки на зиму для самых маленьких
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Заготовки на зиму для самых маленьких
Всем здравствуйте!
Для своего чада хочется всего самого лучшего, особенно в области питания и здоровья!
Как бы не старались "рекламщики", мне кажется, что лучше, чем приготовленное своими руками пюре, из взращенных в своей деревне (или по средствам близких родственников) фруктов, ягод, овощей, ничего лучше нет. На сколько мне известно, мнение это разделяю не только я.
Люди добрые! Подскажите, пожалуйста, кто имеет в этой сфере опыт, как правильно приготовить консервы в виде пюре, пропорции и т.д. Хотелось бы максимально сохранить пользу.
Заранее большое спасибо!
Для своего чада хочется всего самого лучшего, особенно в области питания и здоровья!
Как бы не старались "рекламщики", мне кажется, что лучше, чем приготовленное своими руками пюре, из взращенных в своей деревне (или по средствам близких родственников) фруктов, ягод, овощей, ничего лучше нет. На сколько мне известно, мнение это разделяю не только я.
Люди добрые! Подскажите, пожалуйста, кто имеет в этой сфере опыт, как правильно приготовить консервы в виде пюре, пропорции и т.д. Хотелось бы максимально сохранить пользу.
Заранее большое спасибо!
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Домашние заготовки для детей до 3 лет не рекомендуются санитарными врачами. По причине, что не сможете соблюсти нужную технологию обработки. Если не помешаны на стерильности, то делаете, как обычно. Моя маха ела и сок и обычное пюре из соковыжималки. Не померла.
А бабушка ещё и огурцы солёные в годик приучила есть. Теперь банками улетают.
А бабушка ещё и огурцы солёные в годик приучила есть. Теперь банками улетают.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Уверен, что для самых маленьких "hand-made" консервы не лучшая еда, даже при самых добрых намерениях.
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Mutant писал(а):Уверен, что для самых маленьких "hand-made" консервы не лучшая еда, даже при самых добрых намерениях.
Это, смотря о чем мы говорим. Если о кашках, то я на 100% НЕ согласен, а если о фруктовых и мясных пюре, то, конечно, да...
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
А чем деть отличается от других членов семьи? Вы же готовите для своих любимых (если только в семье не принято колбасой сырокопченной и салатами из супермаркета питаться). Ну и надо определиться с возрастными рамками. В 6-7 мес лучше молоко мамино как основная еда, а если уже год ребенку, то молоко и + еда с общего стола. Поищите инфу про педприкорм, если интересно.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Вообще, ИМХО, не стоит так открыто писать про еду с общего стола в год.
Лучше вместе с выдержками - что такое педприкорм.
Не все будут искать инфу, а вот тарелку борща годовасу смело нальют. Да еще и картошечки с селедочкой полную тарелку.
Лучше вместе с выдержками - что такое педприкорм.
Не все будут искать инфу, а вот тарелку борща годовасу смело нальют. Да еще и картошечки с селедочкой полную тарелку.
Педагогический прикорм — вид прикорма грудных детей, целью которого является знакомство ребенка с пищей и поведением во время еды. Педагогический прикорм не ставит своей целью накормить. Он направлен на поддержание естественного интереса к пище и формирование пищевого поведения.
Знакомство с новой пищей при педагогическом прикорме следует начинать с так называемых микродоз. Микродоза (или микропроба) - это кусочек такого размера, который умещается в щепотке из указательного и большого пальцев мамы, или на кончике чайной ложки. Если речь идет о жидкости, то микродоза - один глоток, на дне чашки или стакана.
Когда мама ест и ребенок проявляет интерес ("заглядывает в рот"), ему можно дать до трех микродоз в течении трапезы. Помните - он не ест, а лишь пробует. Введение педагогического прикорма никоим образом не должно влиять на частоту и продолжительность кормлений грудью и может совмещаться с ним. Напоминаем - не следует кормить малыша, пусть он только присутствует за столом и ест, когда захочет.
Нельзя давать малышу в руки кусок, от которого он сможет откусить слишком много. Микродозы мягких продуктов формирует мама, в руки ребенку можно давать лишь твердые, от которых он не сможет откусить слишком много - твердое яблоко, сушка, морковка и т.п., но и в этом случае мама должна следить за процессом "откусывания" и, если малыш все-таки ухитрится откусить лишнее, помочь ему освободить рот.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Дело еще в том, что как бы Вы не старались с приготовлением пюрешек и прочей еды «специально для детей», у ребенка все равно сформируется пищевой интерес и поведение, принятое в семье и деть будет любить корейскую морковку, если мама с папой от нее без ума. И чтобы не возникало проблем типа «как накормить детя без крика и без мультиков», проще потихоньку приучать его к общему столу. Плюс еще прекрасный повод немного оздоровить питание всей семьи.
Огласите возраст ребенка, чтобы зря не сотрясать воздух))) А то может детине 18 лет)))
Огласите возраст ребенка, чтобы зря не сотрясать воздух))) А то может детине 18 лет)))
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Asteriy писал(а):а если уже год ребенку, то молоко и + еда с общего стола.
Вам не жалко своего ребенка?
Ну если в вашем меню нет жареного, копченого, соленого, острого и т.д., то может быть и можно. Но я не думаю, что все питаются так постно.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Engineer, я и говорю о том, что прекрасный повод оздоровить питание всей семьи. Я тоже люблю солено-копчено-острое (спасибо родителям!) и за детьми это ловить стала. Потихоньку переучиваемся. Конечно, для мужа, если он чего-то хочет этакого, иногда готовлю отдельно, сейчас уже реже.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Asteriy
Ясно...
Кстати, подпись у Вас довольно злая. Вы считаете, что молодые мамы специально переводят детей на искусственное вскармливание?
Ясно...
Кстати, подпись у Вас довольно злая. Вы считаете, что молодые мамы специально переводят детей на искусственное вскармливание?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
офф, может и злая, кому как, но такова жизнь. Считаю, что если мамочка не хочет кормить (подсознательно или осознанно), то она найдет любую отмазу. А реальная причина - не хочу! Просто боятся в этом признаться и если мама говорит, я просто не хотела кормить, то тут и возразить-то нечего, не хочешь - как хочешь, это твое дело, а если начинаются "сопли выдуманные".... "Не могу" всего у 2% женщин. Я сама искусственица плюс еще -1 размер, но это не помешало мне, несмотря на все "уговоры" родни и врачей((( Вчера попался в руки журнал "Роды.ру" и там увидела рекламу чего-то (по-моему детских пюрешек) со слоганом "С искусства кормления начинается искусство жизни" Вот и получилась у меня такая подпись по мотивам...)))
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Ну одно дело когда не хочет, а другое когда не может...
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
- Контактная информация:
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Engineer, не может, так не может, закрываем офф.
я знаю, что у Вас двойня, именно из-за этого не может? Или все-таки другая причина?
я знаю, что у Вас двойня, именно из-за этого не может? Или все-таки другая причина?
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Ответил в личку.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Огласите возраст ребенка, чтобы зря не сотрясать воздух))) А то может детине 18 лет)))[/quote]
Извините, а Вы считаете, что для 18 летнего «детины» необходимо готовить пюре?
Возраст, в котором начинают прикорм у всех разный. Поясняю, кто-то кормит грудью до года и только грудью, начинает прикармливать позже, а кто-то совсем не кормит грудью, таким мне кажется, целесообразней начинать с трёх месяцев.
Извините, а Вы считаете, что для 18 летнего «детины» необходимо готовить пюре?
Возраст, в котором начинают прикорм у всех разный. Поясняю, кто-то кормит грудью до года и только грудью, начинает прикармливать позже, а кто-то совсем не кормит грудью, таким мне кажется, целесообразней начинать с трёх месяцев.
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
ВОзу кажется, что для искуственников прикорм целесообразней начинать с 6 мес.
Но ребенок Ваш - Вам и решать.
Но ребенок Ваш - Вам и решать.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
может и не совсем для самых маленьких, но зимой и весной отлично расходятся вовремя заготовленные осенью сушёные яблоки:
нарезанные кусочками и подсушенные на агрегате типа "Суховей", хранятся в сухом месте в холщовых мешочках до начала лета (если не съедаются раньше).
нарезанные кусочками и подсушенные на агрегате типа "Суховей", хранятся в сухом месте в холщовых мешочках до начала лета (если не съедаются раньше).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Совмещаем детскую еду с взрослой))) Картошку допустим варю, туда еще кину несколько кусочков замороженных овощей (цв.капусту, баклажаны, кабачки и т.п.). Потом ей отложу что надо в блендер, и готово. С супами тоже просто. Часто делаю 2 в 1. Побольше картошки, овощи какие-нибудь подходящие, фрикаделек несколько можно пустить (мясо ребенок пока не ест). (Фрикадельки делаю побольше и морожу, понемногу пользую). Как-то приспособились, кто что любит и ест, и нормально совмещаем, без специальных меню для каждого.
А полностью на общий стол не каждый решится. Когда подрастет пусть ест и салаты и все такое, организм уже приспособится к тому времени))) Для ребенка 1-2 лет 3 крупинок еды маловато, а жареным, перченым и с майонезиком рановато все-таки.
Делаем допустим котлеты, себе жарим, ребенку из того же фарша на пару. Также и курицу и рыбу. Неужели это сложно? А из фруктов-ягод привыкла или варенье или соки делать (яблоки, груши) и замораживаем много (смородина, малина, клубника). Зимой варим почти каждый день компот из чего есть под рукой (замороженные ягоды, варенье или сухофрукты). Вместо сахара ребенку можно добавить фруктозу (продается в магазинах).
А полностью на общий стол не каждый решится. Когда подрастет пусть ест и салаты и все такое, организм уже приспособится к тому времени))) Для ребенка 1-2 лет 3 крупинок еды маловато, а жареным, перченым и с майонезиком рановато все-таки.
Делаем допустим котлеты, себе жарим, ребенку из того же фарша на пару. Также и курицу и рыбу. Неужели это сложно? А из фруктов-ягод привыкла или варенье или соки делать (яблоки, груши) и замораживаем много (смородина, малина, клубника). Зимой варим почти каждый день компот из чего есть под рукой (замороженные ягоды, варенье или сухофрукты). Вместо сахара ребенку можно добавить фруктозу (продается в магазинах).
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Всегда делаю своим компоты на зиму. Вот рецептик.
Компот ассорти
Айву можно консервировать и с другими плодами, например с яблоками, с яблоками и сливами, с виноградом, с твердыми грушами с добавлением сливы или винограда и т. д. Айву подготавливают так же, как и для компота. Разрезанные и очищенные от кожицы дольки яблок и груш бланшируют 4—6 мин в кипящей воде. После бланширования плоды охлаждают в холодной воде и закладывают в банки, переслаивая айву яблоками, сливами или виноградом. Заливают банки горячим сахарным сиропом и пастеризуют при 85 °С: полулитровые — 15 мин, литровые — 20, трехлитровые — 25—30 мин — или стерилизуют в кипящей воде соответственно 6, 8, 10 мин.
Продукты:
айва по вкусу
яблоко по вкусу
слива по вкусу
виноград по вкусу
груша по вкусу
Рецепт сиропа:
вода 1 л
сахар 300-400 г
Компот ассорти
Айву можно консервировать и с другими плодами, например с яблоками, с яблоками и сливами, с виноградом, с твердыми грушами с добавлением сливы или винограда и т. д. Айву подготавливают так же, как и для компота. Разрезанные и очищенные от кожицы дольки яблок и груш бланшируют 4—6 мин в кипящей воде. После бланширования плоды охлаждают в холодной воде и закладывают в банки, переслаивая айву яблоками, сливами или виноградом. Заливают банки горячим сахарным сиропом и пастеризуют при 85 °С: полулитровые — 15 мин, литровые — 20, трехлитровые — 25—30 мин — или стерилизуют в кипящей воде соответственно 6, 8, 10 мин.
Продукты:
айва по вкусу
яблоко по вкусу
слива по вкусу
виноград по вкусу
груша по вкусу
Рецепт сиропа:
вода 1 л
сахар 300-400 г
Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Всегда варю компот из клубники на зиму.
Компот из клубники
Ягоды перебрать, удалить недозрелые и перезрелые, мятые. Отобранные ягоды уложить на дуршлаг, трижды промыть, дать воде стечь. Ягоды уложить в подготовленные банки, пересыпать сахаром. Наполнить на 1 см выше горлышка банки, накрыть марлей и выдержать 2—4 часа. Как только содержимое осядет вровень с горлышком, банки накрыть подготовленными крышками, поставить в кастрюлю с горячей водой (40 °С) и стерилизовать: банки емкостью 0,5 л — 35 минут, 1 л—-40 минут. После стерилизации банки укупорить и поставить вверх дном.
Продукты
клубника 350-370 г
сахар 6-8 ст. ложек
Компот из клубники
Ягоды перебрать, удалить недозрелые и перезрелые, мятые. Отобранные ягоды уложить на дуршлаг, трижды промыть, дать воде стечь. Ягоды уложить в подготовленные банки, пересыпать сахаром. Наполнить на 1 см выше горлышка банки, накрыть марлей и выдержать 2—4 часа. Как только содержимое осядет вровень с горлышком, банки накрыть подготовленными крышками, поставить в кастрюлю с горячей водой (40 °С) и стерилизовать: банки емкостью 0,5 л — 35 минут, 1 л—-40 минут. После стерилизации банки укупорить и поставить вверх дном.
Продукты
клубника 350-370 г
сахар 6-8 ст. ложек
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