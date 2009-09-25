Сообщение BuTya » 25 сен 2009, 18:03

Домашние заготовки для детей до 3 лет не рекомендуются санитарными врачами. По причине, что не сможете соблюсти нужную технологию обработки. Если не помешаны на стерильности, то делаете, как обычно. Моя маха ела и сок и обычное пюре из соковыжималки. Не померла.

А бабушка ещё и огурцы солёные в годик приучила есть. Теперь банками улетают.

Если хочешь быть счастливым, будь им!