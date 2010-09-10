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amelina Гость RZN.info Сообщения: 31 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Заготовки на зиму для самых маленьких Цитата Сообщение amelina » 51 минуту назад



Цель любого вида консервирования — сохранить полезные вещества в продуктах на как можно более длительный срок. Одни узнают, как закатывать продукты на зиму, из книг, другие — от мам и бабушек, третьи учатся на собственном опыте методом проб и ошибок. Однако все хорошие хозяйки прекрасно знают, что важен не только сам процесс, но и правильная подготовка к нему.



Подготовка ингредиентов

Как правило, на зиму заготавливают овощи, ягоды, фрукты, грибы — ведь именно они имеют доступную стоимость в летний сезон. Что касается мяса и рыбы, их тоже консервируют дома, однако здесь сезонность не так выражена, поэтому в зимние заготовки их не включают.



Чтобы ваши консервы всегда хранились долго, придерживайтесь нескольких простых правил при подготовке продуктов для консервации:



выбирайте только зрелые и неповрежденные овощи и фрукты (исключение — зеленые помидоры);

по возможности закатывайте продукты в день сбора урожая;

при консервировании овощей и фруктов выбирайте плоды одинакового размера, а при нарезке — делайте равные кусочки, это обеспечит равномерное проникновение консерванта в продукт;

не используйте молотые специи и йодированную соль.

И, конечно, перед тем, как делать заготовки на зиму, тщательно вымойте продукты, а если грязь не отмывается (например, кончик огурца), лучше обрежьте загрязненный или поврежденный участок



Стерилизация банок

В этом случае у каждой хозяйки свой любимый способ. Однако предварительно их нужно вымыть с содой и сполоснуть горячей водой. Кто-то использует жидкое мыло, кто-то — моющее средство, но цель всегда одна — удалить как можно большее количество микробов причем не только с внутренней стороны, но и с внешней. Способов стерилизации несколько:



на чайнике;

на водяной бане;

в духовке;

в микроволновке;

при помощи кипятка.

В последнем случае банку обдают кипятком дважды. Что касается крышек, их тоже нужно стерилизовать — прокипятить несколько минут и дать стечь воде.



Важно! Подготовленная посуда должна быть абсолютно сухой — любая посторонняя влага является рассадником для микробов.



Как приготовить закрутки на зиму

Сам процесс консервации может происходить как со стерилизацией (обработка при t +100°С и выше), так и просто с пастеризацией (t +80 +100°С). Некоторые виды заготовок вовсе не требуют тепловой обработки. Вкусная тема - как и когда делать заготовки на зиму Цель любого вида консервирования — сохранить полезные вещества в продуктах на как можно более длительный срок. Одни узнают, как закатывать продукты на зиму, из книг, другие — от мам и бабушек, третьи учатся на собственном опыте методом проб и ошибок. Однако все хорошие хозяйки прекрасно знают, что важен не только сам процесс, но и правильная подготовка к нему.Подготовка ингредиентовКак правило, на зиму заготавливают овощи, ягоды, фрукты, грибы — ведь именно они имеют доступную стоимость в летний сезон. Что касается мяса и рыбы, их тоже консервируют дома, однако здесь сезонность не так выражена, поэтому в зимние заготовки их не включают.Чтобы ваши консервы всегда хранились долго, придерживайтесь нескольких простых правил при подготовке продуктов для консервации:выбирайте только зрелые и неповрежденные овощи и фрукты (исключение — зеленые помидоры);по возможности закатывайте продукты в день сбора урожая;при консервировании овощей и фруктов выбирайте плоды одинакового размера, а при нарезке — делайте равные кусочки, это обеспечит равномерное проникновение консерванта в продукт;не используйте молотые специи и йодированную соль.И, конечно, перед тем, как делать заготовки на зиму, тщательно вымойте продукты, а если грязь не отмывается (например, кончик огурца), лучше обрежьте загрязненный или поврежденный участокСтерилизация банокВ этом случае у каждой хозяйки свой любимый способ. Однако предварительно их нужно вымыть с содой и сполоснуть горячей водой. Кто-то использует жидкое мыло, кто-то — моющее средство, но цель всегда одна — удалить как можно большее количество микробов причем не только с внутренней стороны, но и с внешней. Способов стерилизации несколько:на чайнике;на водяной бане;в духовке;в микроволновке;при помощи кипятка.В последнем случае банку обдают кипятком дважды. Что касается крышек, их тоже нужно стерилизовать — прокипятить несколько минут и дать стечь воде.Важно! Подготовленная посуда должна быть абсолютно сухой — любая посторонняя влага является рассадником для микробов.Как приготовить закрутки на зимуСам процесс консервации может происходить как со стерилизацией (обработка при t +100°С и выше), так и просто с пастеризацией (t +80 +100°С). Некоторые виды заготовок вовсе не требуют тепловой обработки. Вернуться к началу

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