Заготовки на зиму для самых маленьких
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Re: Заготовки на зиму для самых маленьких
Вкусная тема - как и когда делать заготовки на зиму.
Цель любого вида консервирования — сохранить полезные вещества в продуктах на как можно более длительный срок. Одни узнают, как закатывать продукты на зиму, из книг, другие — от мам и бабушек, третьи учатся на собственном опыте методом проб и ошибок. Однако все хорошие хозяйки прекрасно знают, что важен не только сам процесс, но и правильная подготовка к нему.
Подготовка ингредиентов
Как правило, на зиму заготавливают овощи, ягоды, фрукты, грибы — ведь именно они имеют доступную стоимость в летний сезон. Что касается мяса и рыбы, их тоже консервируют дома, однако здесь сезонность не так выражена, поэтому в зимние заготовки их не включают.
Чтобы ваши консервы всегда хранились долго, придерживайтесь нескольких простых правил при подготовке продуктов для консервации:
выбирайте только зрелые и неповрежденные овощи и фрукты (исключение — зеленые помидоры);
по возможности закатывайте продукты в день сбора урожая;
при консервировании овощей и фруктов выбирайте плоды одинакового размера, а при нарезке — делайте равные кусочки, это обеспечит равномерное проникновение консерванта в продукт;
не используйте молотые специи и йодированную соль.
И, конечно, перед тем, как делать заготовки на зиму, тщательно вымойте продукты, а если грязь не отмывается (например, кончик огурца), лучше обрежьте загрязненный или поврежденный участок
Стерилизация банок
В этом случае у каждой хозяйки свой любимый способ. Однако предварительно их нужно вымыть с содой и сполоснуть горячей водой. Кто-то использует жидкое мыло, кто-то — моющее средство, но цель всегда одна — удалить как можно большее количество микробов причем не только с внутренней стороны, но и с внешней. Способов стерилизации несколько:
на чайнике;
на водяной бане;
в духовке;
в микроволновке;
при помощи кипятка.
В последнем случае банку обдают кипятком дважды. Что касается крышек, их тоже нужно стерилизовать — прокипятить несколько минут и дать стечь воде.
Важно! Подготовленная посуда должна быть абсолютно сухой — любая посторонняя влага является рассадником для микробов.
Как приготовить закрутки на зиму
Сам процесс консервации может происходить как со стерилизацией (обработка при t +100°С и выше), так и просто с пастеризацией (t +80 +100°С). Некоторые виды заготовок вовсе не требуют тепловой обработки.
Цель любого вида консервирования — сохранить полезные вещества в продуктах на как можно более длительный срок. Одни узнают, как закатывать продукты на зиму, из книг, другие — от мам и бабушек, третьи учатся на собственном опыте методом проб и ошибок. Однако все хорошие хозяйки прекрасно знают, что важен не только сам процесс, но и правильная подготовка к нему.
Подготовка ингредиентов
Как правило, на зиму заготавливают овощи, ягоды, фрукты, грибы — ведь именно они имеют доступную стоимость в летний сезон. Что касается мяса и рыбы, их тоже консервируют дома, однако здесь сезонность не так выражена, поэтому в зимние заготовки их не включают.
Чтобы ваши консервы всегда хранились долго, придерживайтесь нескольких простых правил при подготовке продуктов для консервации:
выбирайте только зрелые и неповрежденные овощи и фрукты (исключение — зеленые помидоры);
по возможности закатывайте продукты в день сбора урожая;
при консервировании овощей и фруктов выбирайте плоды одинакового размера, а при нарезке — делайте равные кусочки, это обеспечит равномерное проникновение консерванта в продукт;
не используйте молотые специи и йодированную соль.
И, конечно, перед тем, как делать заготовки на зиму, тщательно вымойте продукты, а если грязь не отмывается (например, кончик огурца), лучше обрежьте загрязненный или поврежденный участок
Стерилизация банок
В этом случае у каждой хозяйки свой любимый способ. Однако предварительно их нужно вымыть с содой и сполоснуть горячей водой. Кто-то использует жидкое мыло, кто-то — моющее средство, но цель всегда одна — удалить как можно большее количество микробов причем не только с внутренней стороны, но и с внешней. Способов стерилизации несколько:
на чайнике;
на водяной бане;
в духовке;
в микроволновке;
при помощи кипятка.
В последнем случае банку обдают кипятком дважды. Что касается крышек, их тоже нужно стерилизовать — прокипятить несколько минут и дать стечь воде.
Важно! Подготовленная посуда должна быть абсолютно сухой — любая посторонняя влага является рассадником для микробов.
Как приготовить закрутки на зиму
Сам процесс консервации может происходить как со стерилизацией (обработка при t +100°С и выше), так и просто с пастеризацией (t +80 +100°С). Некоторые виды заготовок вовсе не требуют тепловой обработки.
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