грузоперевозки, перевозки
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грузоперевозки, перевозки
http://www.avtoa.ru/
автоперевозки, грузоперевозки, перевозки, транспортные
компании, газель
автоперевозки, грузоперевозки, перевозки, транспортные
компании, газель
Re: грузоперевозки, перевозки
Тему новую не стала заводить.
Нужна грузовая газель (для переезда), может кто сталкивался, в какую лучше фирму обратиться? Или может у кого личные контакты есть. Можно в личку.
Нужна грузовая газель (для переезда), может кто сталкивался, в какую лучше фирму обратиться? Или может у кого личные контакты есть. Можно в личку.
Re: грузоперевозки, перевозки
Вопрос решен. Огромное спасибо за помощь Александру, ответившему в личке.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2015, 21:24
Re: грузоперевозки, перевозки
Добрый день. Интересует возможность организации переезда офиса в столицу. Нам предложили столичного перевозчика. Вот тут (ссылка удалена) , их цены на офисный переезд. Возможно у вас будет выгоднее, есть ли контакты, прайсы?
Re: грузоперевозки, перевозки
У вас только грузовые перевозки, случайно нет грузового эвакуатора? Очень надо.
Или можете поделиться контактами, куда можно обратиться?
Или можете поделиться контактами, куда можно обратиться?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: грузоперевозки, перевозки
Norikon, у нас когда-то груженная фура на рейсе заглохла, так начальник гаража заявку на грузовой эвакуатор оформлял на этих ребят. Фирма московская, но выезжают в регионы. Справились оперативно, фуру оттянули к складам филиала на перезагрузку, а потом на ремонт в гараж, груз не успел испортиться.
Поэтому если нужно, можете взять на заметку.
Поэтому если нужно, можете взять на заметку.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: грузоперевозки, перевозки
Друзья мне посоветовали мир фур: http://www.mir-fur.ru/work/98-perevozka-gruzov-ryazan Я когда в Москву переезжал, с ними сотрудничал.
Re: грузоперевозки, перевозки
Требуются машины для перевозки грузов по параметрам, указанным ниже.
Готовы работать с диспетчерами, независимо от форм собственности.
труба лежалая 159х6 мм
труба лежалая 219х6 мм
труба лежалая 273х6 мм
труба лежалая 325х8 мм
труба лежалая 377х8 мм
труба лежалая 426х7 мм
труба лежалая 530х8 мм
труба лежалая 630х8 мм
труба лежалая 720х8 мм
труба лежалая 820х9 мм
труба лежалая 1020х12 мм
труба лежалая 1220х12 мм
труба лежалая 1420х12 мм
Готовы работать с диспетчерами, независимо от форм собственности.
труба лежалая 159х6 мм
труба лежалая 219х6 мм
труба лежалая 273х6 мм
труба лежалая 325х8 мм
труба лежалая 377х8 мм
труба лежалая 426х7 мм
труба лежалая 530х8 мм
труба лежалая 630х8 мм
труба лежалая 720х8 мм
труба лежалая 820х9 мм
труба лежалая 1020х12 мм
труба лежалая 1220х12 мм
труба лежалая 1420х12 мм
8 сообщений • Страница 1 из 1
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