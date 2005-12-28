грузоперевозки, перевозки

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Olegggg
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 11:22

грузоперевозки, перевозки

Сообщение Olegggg » 28 дек 2005, 11:24

http://www.avtoa.ru/

автоперевозки, грузоперевозки, перевозки, транспортные
компании, газель
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение Polli » 06 ноя 2012, 18:26

Тему новую не стала заводить.
Нужна грузовая газель (для переезда), может кто сталкивался, в какую лучше фирму обратиться? Или может у кого личные контакты есть. Можно в личку.
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение Polli » 06 ноя 2012, 20:19

Вопрос решен. Огромное спасибо за помощь Александру, ответившему в личке.
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простоСергей
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 21:24

Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение простоСергей » 04 фев 2016, 12:58

Добрый день. Интересует возможность организации переезда офиса в столицу. Нам предложили столичного перевозчика. Вот тут (ссылка удалена) , их цены на офисный переезд. Возможно у вас будет выгоднее, есть ли контакты, прайсы?
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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение Norikon » 26 апр 2016, 23:14

У вас только грузовые перевозки, случайно нет грузового эвакуатора? Очень надо.
Или можете поделиться контактами, куда можно обратиться?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение Maulisa » 12 май 2016, 00:52

Norikon, у нас когда-то груженная фура на рейсе заглохла, так начальник гаража заявку на грузовой эвакуатор оформлял на этих ребят. Фирма московская, но выезжают в регионы. Справились оперативно, фуру оттянули к складам филиала на перезагрузку, а потом на ремонт в гараж, груз не успел испортиться.
Поэтому если нужно, можете взять на заметку.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: грузоперевозки, перевозки

Сообщение halkhalk » 30 минут назад

Люди, которые пользовались услугами фирм грузоперевозок, подскажите, во что удобнее всего упаковать вещи, чтобы ничего не потерялось и не испортилось во время транспортировки?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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