грузоперевозки, перевозки
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грузоперевозки, перевозки
http://www.avtoa.ru/
автоперевозки, грузоперевозки, перевозки, транспортные
компании, газель
автоперевозки, грузоперевозки, перевозки, транспортные
компании, газель
Re: грузоперевозки, перевозки
Тему новую не стала заводить.
Нужна грузовая газель (для переезда), может кто сталкивался, в какую лучше фирму обратиться? Или может у кого личные контакты есть. Можно в личку.
Нужна грузовая газель (для переезда), может кто сталкивался, в какую лучше фирму обратиться? Или может у кого личные контакты есть. Можно в личку.
Re: грузоперевозки, перевозки
Вопрос решен. Огромное спасибо за помощь Александру, ответившему в личке.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2015, 21:24
Re: грузоперевозки, перевозки
Добрый день. Интересует возможность организации переезда офиса в столицу. Нам предложили столичного перевозчика. Вот тут (ссылка удалена) , их цены на офисный переезд. Возможно у вас будет выгоднее, есть ли контакты, прайсы?
Re: грузоперевозки, перевозки
У вас только грузовые перевозки, случайно нет грузового эвакуатора? Очень надо.
Или можете поделиться контактами, куда можно обратиться?
Или можете поделиться контактами, куда можно обратиться?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: грузоперевозки, перевозки
Norikon, у нас когда-то груженная фура на рейсе заглохла, так начальник гаража заявку на грузовой эвакуатор оформлял на этих ребят. Фирма московская, но выезжают в регионы. Справились оперативно, фуру оттянули к складам филиала на перезагрузку, а потом на ремонт в гараж, груз не успел испортиться.
Поэтому если нужно, можете взять на заметку.
Поэтому если нужно, можете взять на заметку.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: грузоперевозки, перевозки
Люди, которые пользовались услугами фирм грузоперевозок, подскажите, во что удобнее всего упаковать вещи, чтобы ничего не потерялось и не испортилось во время транспортировки?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: грузоперевозки, перевозки
Да чего там думать, элементарно можно в полиэтиленовые мешки все утрамбовать, чтобы сильно не заморачиваться. Я в свое время покупал для переезда картонные коробки. Вещей было много пришлось оптом брать через http://www.antech.ru/catalog/upakovka-dlja-pereezda/. Ну и честно говоря с коробками легче сохранять порядок и как-то им маркеровать. А мешки при транспортировке, часто рвуться
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