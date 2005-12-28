Сообщение Maulisa » 12 май 2016, 00:52

Norikon , у нас когда-то груженная фура на рейсе заглохла, так начальник гаража заявку на грузовой эвакуатор оформлял на этих ребят. Фирма московская, но выезжают в регионы. Справились оперативно, фуру оттянули к складам филиала на перезагрузку, а потом на ремонт в гараж, груз не успел испортиться.

Поэтому если нужно, можете взять на заметку.

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