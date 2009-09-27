Система государственного попечения детей-сирот настроена на занижение их образовательных возможностей. Между тем распространение успешных альтернативных технологий обучения сирот вполне реально. Кто поддержит такую инициативу? Для большинства людей образование - один из социальных лифтов, увеличивающих их шансы состояться в жизни. Но есть категория людей, для которых образование является единственным лифтом, и если этот лифт застревает, то их шансы на успех устремляются к нулю. Это дети-сироты, находящиеся под государственной опекой. Сегодня в России таких более восьмисот тысяч человек. Несмотря на демографический спад, сирот в стране становится все больше: только за последние пять лет прибавилось сто тысяч. Из них действительно потерявших родителей совсем немного - пять-семь процентов, остальные - сироты социальные.

Казенное детство проходит в двух местах: жизнь - в общем доме, обучение - в школе. Где будет жить и учиться ребенок, решает психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Основных вариантов три. Если с психофизическим развитием ребенка все в порядке, то он будет жить в детском доме, а на занятия ходить в общеобразовательную школу. Если есть небольшие отклонения в развитии и решение ПМПК, говоря бытовом языком, - "частично способен к обучению", то ребенок направляется в специальный интернат и учиться будет в коррекционной школе этого же интерната. В случае же каких-то серьезных отклонений и диагноза "необучаемый" ребенка направят в психоневрологический интернат (ПНИ). Понятно, что в наиболее благоприятной ситуации находятся воспитанники детских домов, которые учатся в обычных школах. Однако получаемое ими образование некачественное или вообще фиктивное. Но это еще, повторимся, благоприятный вариант. Попадание в коррекционный интернат само по себе занижает образовательные возможности. Во-первых, ребенок оказывается в изолированной среде: школа находится внутри интерната. Во-вторых, резко сокращается учебная программа. В психоневрологических же интернатах обучение и вовсе идет в лучшем случае в рамках начальной школы. Состояние детей в закрытых учреждениях ухудшается еще и из-за периодических "лечений" в психиатрических больницах, куда их отправляют часто по сомнительным причинам вроде побега из интерната или плохого поведения. При окончании школы воспитанники детдомов получают обычные аттестаты. Подавляющее большинство (более 90%) после девятого класса идет учиться в ПТУ. В техникумы (по выделенной льготе) поступает 5-7% ребят, но даже из них не все получают дипломы. Высшее образование сиротам практически недоступно: только 2% выпускников детских домов поступает в вузы (тоже по льготе) и большая часть после первой сессии отчисляется. Выпускники коррекционных интернатов получают свидетельство об окончании коррекционной школы, что автоматически исключает для них возможность получить среднее общее и/или среднее профессиональное образование. И сильно ограничивает получение начального профессионального образования. Круг специальностей для них определен: маляр-штукатур, повар, закройщик обуви и т. п. Детям из психоневрологических интернатов никаких документов не выдается, об их дальнейшем обучении речь не идет, и в возрасте 18 лет их переводят во взрослые интернаты на пожизненное проживание.