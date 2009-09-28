Сообщение Трофимыч » 07 окт 2009, 14:16

nikols писал(а): КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.

Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).

Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.

nikols писал(а): У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии.

З

nikols писал(а): Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.

nikols писал(а): В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки.

Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное.

Не все так просто! И по технике и по экономике. Где-то можно перейти на индивидуальное или домовое отопление, где-то нельзя, где-то нецелесообразно. Я бы не стал утверждать о безусловном преимуществе "малого" отопления. И тем более безоглядно ломать существующую систему.Элементарно, Николс! Электричество "считает" бухгалтерия! А тепло- ОНО БЕПЛАТНОЕ!!!!Николс, тепло бесплатное, потому, что является отходами от производства электричества, а электричество УЖЕ оплачено потребителями. Вот такой маленький секрет ТЭЦ. Именно этот фактор был решающим при строительстве ТЭЦ в СССР. А современная ТЭЦ продаёт нам тепло по цене, рассчитанной как для нагрева воды "с нуля"! А по логике цена тепла должна соответствовать ТОЛЬКО цене доставки от ТЭЦ до жилого дома! БЕЗ затрат на нагревание!нет, не факт. Всё сложнее в нашем мире. ТЭЦНе факт. Думаю, значительно меньшеА ему это не надо в принципе. Не его дело.