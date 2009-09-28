ЖКХ по щучьему веленью
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13 сообщений • Страница 1 из 1
ЖКХ по щучьему веленью
Случилось совпаденье:
пока в Рязани с 24 по 27.09 в ЦНТИ проходила межрегиональная выставка, посвященная энергосохранению, главные деятели нашего энергосохраненья заседали на заседании по энергосохраненью в городе Смоленске.
http://www.rzn.info/news/suburbs/33255/
http://fondgkh.ru/news/33101.html
Очень странное влияние оказало умное заседанье на нашего губернатора:
Зачем такой монстр? Кому выгоден? Масса вопросов... Но прочтём внимательно:
"...в руководство которой будут переданы предприятия..." Так именно в этом, наверное всё дело!? Будет ещё одна надстройка областного уровня над городскими и районными МУПами! Понадобятся чиновники с областными окладами, здания, машины, телефоны, копьютеры и командировки и сотни миллионов рублей НАШИХ КРОВНЫХ на содержание всей этой "новизны"- такая вот губернаторская забота об энергосохранении. Оригинально. Но не свежо. Старый чиновничи й трюк.
Вот так вот. Интересно, а что значит "модернизировать" ?
Если сказано про теплоснабжение, значит это котельные и магистральные трубы, если водоснабжение, значит насосы, трубы и станции очистки, если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции и коллекторы. Известно, что вышеназванное хозяйство имеет немало проблем, но тем не менее очевидно, что это хозяйство работоспособно и потребности города удовлетворяет, естественно, мы, жители, хотим, чтобы нас обслуживали лучше, понятно, что нужны деньги на содержание хозяйства (вышеназванного). Но вот что интересно: мы ведь оплачиваем сполна и недёшево (!) услуги по теплу и воде, значит наш поставщик должен иметь все возможности работать и оказывать нам услуги, так о каких ещё кредитных ресурсах речь? Может быть эти ребята из ещё не родившейся конторы хотят взять в долг под залог и построить нам идеальное ЖКХ? Мы постоянно слышим о многомиллиардных долгах города за газ- ПОЧЕМУ? Мы все оплатили. Господь Бог ниспослал нам много-много тёплых зим подряд и у ТЭЦ и котельных была отличная возможность съэкономить топливо- так почему долги? На протяжении последних двадцати лет городские власти постоянно берут кредиты на погашение долгов по газу, а долги остаются- почему?
Для того, чтобы модернизировать технику надо чётко представлять, что мы хотим изменить, сколько это стоит, как это сделать и что мы в итоге получим, а зная, что мы получим, мы МОЖЕМ и ДОЛЖНЫ контролировать ход процесса модернизации. Контролировать можно только зная, что должно получиться, зная какова конечная цель модернизации. Сначала цель, объявленная всему городу, потом смета, потом кредиты. Конретный перечень объектов с указанием оборудования и сроков работ! Нам же объявили другое: сначала странная контора под благие намерения неизвестных нам лиц и сразу кредитные ресурсы за счет горожан для этой конторы под благое обещание модернизации ЖКХ. Может, хватит дурить народ?
И вот что характерно: оказывается, по мнению высоких государственных мужей необходимо мониторить процесс энергосбережения вместо рационального использования электричества, воды, топлива, оказывается, вместо того, чтобы совершенствовать технологические процессы, надо оптимизировать коммерческий учет! И тогда наступит эра энергосохранения. Как только мы поставим к старым котлам, трубам и насосам новейшие компьютеры, датчики, приборы так сразу и наступит. По щучьему веленью, медвежьему хотенью.
(источник: http://ryazanreg.ru/news/archive/2009/6192/ )
Да? Позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов?
Объединение всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов? Не иначе, губернатор был посвящён на заседании в Смоленске в секретную технологию, дающую тепло в трубы прямо из уличных электропроводов.
Но лично мне она (технология) не интересна. Лучше бы горожанам расказали в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
P.S. Я очень надеюсь, что губернатор рязанской области Олег Иванович Ковалёв оговорился, сказав про "крупные города". А вдруг и вправду начнёт на наши кредиты решать проблему централизованного теплоснабжения крупных городов- он всё-таки не рязанец, а слово партии не воробей- вылетит, надо исполнять. Да и сезон наступает. Очередной. Требующий ресурсов...
пока в Рязани с 24 по 27.09 в ЦНТИ проходила межрегиональная выставка, посвященная энергосохранению, главные деятели нашего энергосохраненья заседали на заседании по энергосохраненью в городе Смоленске.
http://www.rzn.info/news/suburbs/33255/
http://fondgkh.ru/news/33101.html
Очень странное влияние оказало умное заседанье на нашего губернатора:
В Рязанской области планируется создать управляющую компанию, в руководство которой будут переданы предприятия жилищно-коммунального комплекса: теплоснабжения, водоснабжения и канализования. Об этом заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Зачем такой монстр? Кому выгоден? Масса вопросов... Но прочтём внимательно:
"...в руководство которой будут переданы предприятия..." Так именно в этом, наверное всё дело!? Будет ещё одна надстройка областного уровня над городскими и районными МУПами! Понадобятся чиновники с областными окладами, здания, машины, телефоны, копьютеры и командировки и сотни миллионов рублей НАШИХ КРОВНЫХ на содержание всей этой "новизны"- такая вот губернаторская забота об энергосохранении. Оригинально. Но не свежо. Старый чиновничи й трюк.
Губернатор выразил убеждение, что создание такой компании позволит привлечь кредитные ресурсы под залог имущества и модернизировать предприятия ЖКХ, снизить издержки по энергообеспечению.
Вот так вот. Интересно, а что значит "модернизировать" ?
Если сказано про теплоснабжение, значит это котельные и магистральные трубы, если водоснабжение, значит насосы, трубы и станции очистки, если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции и коллекторы. Известно, что вышеназванное хозяйство имеет немало проблем, но тем не менее очевидно, что это хозяйство работоспособно и потребности города удовлетворяет, естественно, мы, жители, хотим, чтобы нас обслуживали лучше, понятно, что нужны деньги на содержание хозяйства (вышеназванного). Но вот что интересно: мы ведь оплачиваем сполна и недёшево (!) услуги по теплу и воде, значит наш поставщик должен иметь все возможности работать и оказывать нам услуги, так о каких ещё кредитных ресурсах речь? Может быть эти ребята из ещё не родившейся конторы хотят взять в долг под залог и построить нам идеальное ЖКХ? Мы постоянно слышим о многомиллиардных долгах города за газ- ПОЧЕМУ? Мы все оплатили. Господь Бог ниспослал нам много-много тёплых зим подряд и у ТЭЦ и котельных была отличная возможность съэкономить топливо- так почему долги? На протяжении последних двадцати лет городские власти постоянно берут кредиты на погашение долгов по газу, а долги остаются- почему?
Для того, чтобы модернизировать технику надо чётко представлять, что мы хотим изменить, сколько это стоит, как это сделать и что мы в итоге получим, а зная, что мы получим, мы МОЖЕМ и ДОЛЖНЫ контролировать ход процесса модернизации. Контролировать можно только зная, что должно получиться, зная какова конечная цель модернизации. Сначала цель, объявленная всему городу, потом смета, потом кредиты. Конретный перечень объектов с указанием оборудования и сроков работ! Нам же объявили другое: сначала странная контора под благие намерения неизвестных нам лиц и сразу кредитные ресурсы за счет горожан для этой конторы под благое обещание модернизации ЖКХ. Может, хватит дурить народ?
По словам Олега Ковалева, уже достигнуты определенные договоренности с ОАО «РусГидро» об организации на базе этой сбытовой компании энергоаудита, в первую очередь на предприятиях ЖКХ Рязанской области. «Это позволит нам оптимизировать коммерческий учет по всем видам топливно-энергетических ресурсов, - отметил глава региона, - должным образом организовать сервисные услуги по ремонту, установке и обслуживанию приборов учета и создать систему постоянного мониторинга процесса энергосбережения в Рязанской области».
И вот что характерно: оказывается, по мнению высоких государственных мужей необходимо мониторить процесс энергосбережения вместо рационального использования электричества, воды, топлива, оказывается, вместо того, чтобы совершенствовать технологические процессы, надо оптимизировать коммерческий учет! И тогда наступит эра энергосохранения. Как только мы поставим к старым котлам, трубам и насосам новейшие компьютеры, датчики, приборы так сразу и наступит. По щучьему веленью, медвежьему хотенью.
А ведь приборы стоят очень и очень дорого. Десятки и сотни тысяч рублей за один комплект. Думаю, что не везде они оправданы. Этим летом видел узел учёта расхода газа в ХИМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ средней школы! Дешевле было этот газ школьникам просто подарить безвозмездно.Кроме того, на региональном уровне утверждена программа по оснащению приборами учета всех социальных учреждений области,
Губернатор подчеркнул, что в области уже предпринимаются меры для решения этих вопросов. «Например, мы приступили к работе по объединению всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию, что позволит нам провести технические и технологические мероприятия, направленные на снижение издержек и повышение надежности. Это также положительно скажется на энергоэффективности. В целом же это позволит нам решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов», – сказал глава региона.
(источник: http://ryazanreg.ru/news/archive/2009/6192/ )
Да? Позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов?
Объединение всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов? Не иначе, губернатор был посвящён на заседании в Смоленске в секретную технологию, дающую тепло в трубы прямо из уличных электропроводов.
Но лично мне она (технология) не интересна. Лучше бы горожанам расказали в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
P.S. Я очень надеюсь, что губернатор рязанской области Олег Иванович Ковалёв оговорился, сказав про "крупные города". А вдруг и вправду начнёт на наши кредиты решать проблему централизованного теплоснабжения крупных городов- он всё-таки не рязанец, а слово партии не воробей- вылетит, надо исполнять. Да и сезон наступает. Очередной. Требующий ресурсов...
Последний раз редактировалось Трофимыч 28 сен 2009, 20:37, всего редактировалось 4 раза.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Рязанские распред.сети уже подчинены новой организации.
Давно кто-то хочет передать в аренду или продать в собственность все инженерные сооружения (электро,тепло-сети ,водопровод и канализацию). Городские власти вреде не против приватизации или аренды.А тут энергосбережение по всей России и рост на электроэнергию в 2010г на 8 % в среднем,там газ- 15%. Пошло- поехало.
Рязанские распред.сети уже подчинены новой организации.
Давно кто-то хочет передать в аренду или продать в собственность все инженерные сооружения (электро,тепло-сети ,водопровод и канализацию). Городские власти вреде не против приватизации или аренды.А тут энергосбережение по всей России и рост на электроэнергию в 2010г на 8 % в среднем,там газ- 15%. Пошло- поехало.
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: ЖКХ по щучьему веленью
если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции
1. Нет, само течёт.
2. Не канализование, а водоотведение.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Само? Но ведь очистные выше города? На КНС нет насосов?
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols, губернатор прямо сказал про новую управляющую организацию: "государственно-частное партнерство"- и будет щастье рязанцам...
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Если "государственно-частное", то надо понимать немного времени государственное, потом только частное. Чубайс давно предлагал управляющую компанию для ЖКХ. Некоторые регионы уже участвуют в эксперименте.
Если "государственно-частное", то надо понимать немного времени государственное, потом только частное. Чубайс давно предлагал управляющую компанию для ЖКХ. Некоторые регионы уже участвуют в эксперименте.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч Это ваши слова:в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
Вот официальные данные объединение избирателей "ГОЛОС":
КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Конденсат поступает в котлы для получения пара для турбин. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии. Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки. Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное. Есть импортные котлы для подъезда дома, но нужно подвести газопровод среднего давления. Есть в Рязани 9-ти этажки с подобными системами. Жители платят с накоплением средств на ремонт и профилактику автоматической котельной на 40% меньше городского тарифа. Можете спросить у И.А.Яшина тел. 28-96-00, 28-96-09,председателя комитета по городскому хозяйству Рязгордумы или у бывшего зама председателя Облдумы Лесных Р.В..
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
Вот официальные данные объединение избирателей "ГОЛОС":
КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Конденсат поступает в котлы для получения пара для турбин. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии. Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки. Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное. Есть импортные котлы для подъезда дома, но нужно подвести газопровод среднего давления. Есть в Рязани 9-ти этажки с подобными системами. Жители платят с накоплением средств на ремонт и профилактику автоматической котельной на 40% меньше городского тарифа. Можете спросить у И.А.Яшина тел. 28-96-00, 28-96-09,председателя комитета по городскому хозяйству Рязгордумы или у бывшего зама председателя Облдумы Лесных Р.В..
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols писал(а):КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
Не все так просто! И по технике и по экономике. Где-то можно перейти на индивидуальное или домовое отопление, где-то нельзя, где-то нецелесообразно. Я бы не стал утверждать о безусловном преимуществе "малого" отопления. И тем более безоглядно ломать существующую систему.
nikols писал(а):У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии.
Элементарно, Николс! Электричество "считает" бухгалтерия! А тепло- ОНО БЕЗ ПЛАТНОЕ!!!!
Николс, тепло бесплатное, потому, что является отходами от производства электричества, а электричество УЖЕ оплачено потребителями. Вот такой маленький секрет ТЭЦ. Именно этот фактор был решающим при строительстве ТЭЦ в СССР. А современная ТЭЦ продаёт нам тепло по цене, рассчитанной как для нагрева воды "с нуля"! А по логике цена тепла должна соответствовать ТОЛЬКО цене доставки от ТЭЦ до жилого дома! БЕЗ затрат на нагревание!
нет, не факт. Всё сложнее в нашем мире. ТЭЦnikols писал(а):Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
Не факт. Думаю, значительно меньшеnikols писал(а):В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки.
А ему это не надо в принципе. Не его дело.Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Это не мои данные и не я их придумал.
Про тепло и отходы. Без бойлера в котел для нагрева пара поступала бы вода или пар при температуре Т, после нагрева воды для отопления вода возвращается в котел парогенератора при температуре т. На нагрев воды для отопления пошло Т -т. Если умножить на кол-во этой воды,то получим расход газа или мазута для этой разницы температур. Есть формула. Так,что не бесплатно тепло,поступающее в наши дома. Их считает бухгалтерия по другим формулам.
Про 50% квартир с газовыми колонками. Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.Все хрущевки с колонками.
В Москве начали строить газотубинные генераторы. Принцип. Давление газа в трубах высокого давления 30-35 атм. Городу надо снизить до 3-5 атм. Этот газ высокого давления запускают в турбину и он вращает её,турбина вращает генератор. Давление газа снижается и этот газ частично сжигается в котлах для отопления и ГВС. Т.Е. электроэнергия получается низкой стоимости. Ныне по каналу ТВЦ корреспондент Кожухов про ТЭЦ и ЦТП рассказывал и брал интервью у начальников мосэнерго.
Это не мои данные и не я их придумал.
Про тепло и отходы. Без бойлера в котел для нагрева пара поступала бы вода или пар при температуре Т, после нагрева воды для отопления вода возвращается в котел парогенератора при температуре т. На нагрев воды для отопления пошло Т -т. Если умножить на кол-во этой воды,то получим расход газа или мазута для этой разницы температур. Есть формула. Так,что не бесплатно тепло,поступающее в наши дома. Их считает бухгалтерия по другим формулам.
Про 50% квартир с газовыми колонками. Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.Все хрущевки с колонками.
В Москве начали строить газотубинные генераторы. Принцип. Давление газа в трубах высокого давления 30-35 атм. Городу надо снизить до 3-5 атм. Этот газ высокого давления запускают в турбину и он вращает её,турбина вращает генератор. Давление газа снижается и этот газ частично сжигается в котлах для отопления и ГВС. Т.Е. электроэнергия получается низкой стоимости. Ныне по каналу ТВЦ корреспондент Кожухов про ТЭЦ и ЦТП рассказывал и брал интервью у начальников мосэнерго.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols писал(а):Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.
Позвоните, а потом расскажите.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Rolling писал(а):Один ОДПУ может сэкономить УК несколько сотен килорублей в год. Вот здесь неплохо раскрыли тему http://uchet-jkh.ru/publikacii/informac ... ergii.html /
У нас в доме треть квартир имеет левые розетки, как вы считаете, нужен ли общедомовой счетчик?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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