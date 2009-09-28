ЖКХ по щучьему веленью
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14 сообщений • Страница 1 из 1
ЖКХ по щучьему веленью
Случилось совпаденье:
пока в Рязани с 24 по 27.09 в ЦНТИ проходила межрегиональная выставка, посвященная энергосохранению, главные деятели нашего энергосохраненья заседали на заседании по энергосохраненью в городе Смоленске.
http://www.rzn.info/news/suburbs/33255/
http://fondgkh.ru/news/33101.html
Очень странное влияние оказало умное заседанье на нашего губернатора:
Зачем такой монстр? Кому выгоден? Масса вопросов... Но прочтём внимательно:
"...в руководство которой будут переданы предприятия..." Так именно в этом, наверное всё дело!? Будет ещё одна надстройка областного уровня над городскими и районными МУПами! Понадобятся чиновники с областными окладами, здания, машины, телефоны, копьютеры и командировки и сотни миллионов рублей НАШИХ КРОВНЫХ на содержание всей этой "новизны"- такая вот губернаторская забота об энергосохранении. Оригинально. Но не свежо. Старый чиновничи й трюк.
Вот так вот. Интересно, а что значит "модернизировать" ?
Если сказано про теплоснабжение, значит это котельные и магистральные трубы, если водоснабжение, значит насосы, трубы и станции очистки, если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции и коллекторы. Известно, что вышеназванное хозяйство имеет немало проблем, но тем не менее очевидно, что это хозяйство работоспособно и потребности города удовлетворяет, естественно, мы, жители, хотим, чтобы нас обслуживали лучше, понятно, что нужны деньги на содержание хозяйства (вышеназванного). Но вот что интересно: мы ведь оплачиваем сполна и недёшево (!) услуги по теплу и воде, значит наш поставщик должен иметь все возможности работать и оказывать нам услуги, так о каких ещё кредитных ресурсах речь? Может быть эти ребята из ещё не родившейся конторы хотят взять в долг под залог и построить нам идеальное ЖКХ? Мы постоянно слышим о многомиллиардных долгах города за газ- ПОЧЕМУ? Мы все оплатили. Господь Бог ниспослал нам много-много тёплых зим подряд и у ТЭЦ и котельных была отличная возможность съэкономить топливо- так почему долги? На протяжении последних двадцати лет городские власти постоянно берут кредиты на погашение долгов по газу, а долги остаются- почему?
Для того, чтобы модернизировать технику надо чётко представлять, что мы хотим изменить, сколько это стоит, как это сделать и что мы в итоге получим, а зная, что мы получим, мы МОЖЕМ и ДОЛЖНЫ контролировать ход процесса модернизации. Контролировать можно только зная, что должно получиться, зная какова конечная цель модернизации. Сначала цель, объявленная всему городу, потом смета, потом кредиты. Конретный перечень объектов с указанием оборудования и сроков работ! Нам же объявили другое: сначала странная контора под благие намерения неизвестных нам лиц и сразу кредитные ресурсы за счет горожан для этой конторы под благое обещание модернизации ЖКХ. Может, хватит дурить народ?
И вот что характерно: оказывается, по мнению высоких государственных мужей необходимо мониторить процесс энергосбережения вместо рационального использования электричества, воды, топлива, оказывается, вместо того, чтобы совершенствовать технологические процессы, надо оптимизировать коммерческий учет! И тогда наступит эра энергосохранения. Как только мы поставим к старым котлам, трубам и насосам новейшие компьютеры, датчики, приборы так сразу и наступит. По щучьему веленью, медвежьему хотенью.
(источник: http://ryazanreg.ru/news/archive/2009/6192/ )
Да? Позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов?
Объединение всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов? Не иначе, губернатор был посвящён на заседании в Смоленске в секретную технологию, дающую тепло в трубы прямо из уличных электропроводов.
Но лично мне она (технология) не интересна. Лучше бы горожанам расказали в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
P.S. Я очень надеюсь, что губернатор рязанской области Олег Иванович Ковалёв оговорился, сказав про "крупные города". А вдруг и вправду начнёт на наши кредиты решать проблему централизованного теплоснабжения крупных городов- он всё-таки не рязанец, а слово партии не воробей- вылетит, надо исполнять. Да и сезон наступает. Очередной. Требующий ресурсов...
пока в Рязани с 24 по 27.09 в ЦНТИ проходила межрегиональная выставка, посвященная энергосохранению, главные деятели нашего энергосохраненья заседали на заседании по энергосохраненью в городе Смоленске.
http://www.rzn.info/news/suburbs/33255/
http://fondgkh.ru/news/33101.html
Очень странное влияние оказало умное заседанье на нашего губернатора:
В Рязанской области планируется создать управляющую компанию, в руководство которой будут переданы предприятия жилищно-коммунального комплекса: теплоснабжения, водоснабжения и канализования. Об этом заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Зачем такой монстр? Кому выгоден? Масса вопросов... Но прочтём внимательно:
"...в руководство которой будут переданы предприятия..." Так именно в этом, наверное всё дело!? Будет ещё одна надстройка областного уровня над городскими и районными МУПами! Понадобятся чиновники с областными окладами, здания, машины, телефоны, копьютеры и командировки и сотни миллионов рублей НАШИХ КРОВНЫХ на содержание всей этой "новизны"- такая вот губернаторская забота об энергосохранении. Оригинально. Но не свежо. Старый чиновничи й трюк.
Губернатор выразил убеждение, что создание такой компании позволит привлечь кредитные ресурсы под залог имущества и модернизировать предприятия ЖКХ, снизить издержки по энергообеспечению.
Вот так вот. Интересно, а что значит "модернизировать" ?
Если сказано про теплоснабжение, значит это котельные и магистральные трубы, если водоснабжение, значит насосы, трубы и станции очистки, если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции и коллекторы. Известно, что вышеназванное хозяйство имеет немало проблем, но тем не менее очевидно, что это хозяйство работоспособно и потребности города удовлетворяет, естественно, мы, жители, хотим, чтобы нас обслуживали лучше, понятно, что нужны деньги на содержание хозяйства (вышеназванного). Но вот что интересно: мы ведь оплачиваем сполна и недёшево (!) услуги по теплу и воде, значит наш поставщик должен иметь все возможности работать и оказывать нам услуги, так о каких ещё кредитных ресурсах речь? Может быть эти ребята из ещё не родившейся конторы хотят взять в долг под залог и построить нам идеальное ЖКХ? Мы постоянно слышим о многомиллиардных долгах города за газ- ПОЧЕМУ? Мы все оплатили. Господь Бог ниспослал нам много-много тёплых зим подряд и у ТЭЦ и котельных была отличная возможность съэкономить топливо- так почему долги? На протяжении последних двадцати лет городские власти постоянно берут кредиты на погашение долгов по газу, а долги остаются- почему?
Для того, чтобы модернизировать технику надо чётко представлять, что мы хотим изменить, сколько это стоит, как это сделать и что мы в итоге получим, а зная, что мы получим, мы МОЖЕМ и ДОЛЖНЫ контролировать ход процесса модернизации. Контролировать можно только зная, что должно получиться, зная какова конечная цель модернизации. Сначала цель, объявленная всему городу, потом смета, потом кредиты. Конретный перечень объектов с указанием оборудования и сроков работ! Нам же объявили другое: сначала странная контора под благие намерения неизвестных нам лиц и сразу кредитные ресурсы за счет горожан для этой конторы под благое обещание модернизации ЖКХ. Может, хватит дурить народ?
По словам Олега Ковалева, уже достигнуты определенные договоренности с ОАО «РусГидро» об организации на базе этой сбытовой компании энергоаудита, в первую очередь на предприятиях ЖКХ Рязанской области. «Это позволит нам оптимизировать коммерческий учет по всем видам топливно-энергетических ресурсов, - отметил глава региона, - должным образом организовать сервисные услуги по ремонту, установке и обслуживанию приборов учета и создать систему постоянного мониторинга процесса энергосбережения в Рязанской области».
И вот что характерно: оказывается, по мнению высоких государственных мужей необходимо мониторить процесс энергосбережения вместо рационального использования электричества, воды, топлива, оказывается, вместо того, чтобы совершенствовать технологические процессы, надо оптимизировать коммерческий учет! И тогда наступит эра энергосохранения. Как только мы поставим к старым котлам, трубам и насосам новейшие компьютеры, датчики, приборы так сразу и наступит. По щучьему веленью, медвежьему хотенью.
А ведь приборы стоят очень и очень дорого. Десятки и сотни тысяч рублей за один комплект. Думаю, что не везде они оправданы. Этим летом видел узел учёта расхода газа в ХИМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ средней школы! Дешевле было этот газ школьникам просто подарить безвозмездно.Кроме того, на региональном уровне утверждена программа по оснащению приборами учета всех социальных учреждений области,
Губернатор подчеркнул, что в области уже предпринимаются меры для решения этих вопросов. «Например, мы приступили к работе по объединению всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию, что позволит нам провести технические и технологические мероприятия, направленные на снижение издержек и повышение надежности. Это также положительно скажется на энергоэффективности. В целом же это позволит нам решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов», – сказал глава региона.
(источник: http://ryazanreg.ru/news/archive/2009/6192/ )
Да? Позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов?
Объединение всех муниципальных электросетей в единую сетевую компанию позволит решить проблему централизованного теплоснабжения крупных городов? Не иначе, губернатор был посвящён на заседании в Смоленске в секретную технологию, дающую тепло в трубы прямо из уличных электропроводов.
Но лично мне она (технология) не интересна. Лучше бы горожанам расказали в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
P.S. Я очень надеюсь, что губернатор рязанской области Олег Иванович Ковалёв оговорился, сказав про "крупные города". А вдруг и вправду начнёт на наши кредиты решать проблему централизованного теплоснабжения крупных городов- он всё-таки не рязанец, а слово партии не воробей- вылетит, надо исполнять. Да и сезон наступает. Очередной. Требующий ресурсов...
Последний раз редактировалось Трофимыч 28 сен 2009, 20:37, всего редактировалось 4 раза.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Рязанские распред.сети уже подчинены новой организации.
Давно кто-то хочет передать в аренду или продать в собственность все инженерные сооружения (электро,тепло-сети ,водопровод и канализацию). Городские власти вреде не против приватизации или аренды.А тут энергосбережение по всей России и рост на электроэнергию в 2010г на 8 % в среднем,там газ- 15%. Пошло- поехало.
Рязанские распред.сети уже подчинены новой организации.
Давно кто-то хочет передать в аренду или продать в собственность все инженерные сооружения (электро,тепло-сети ,водопровод и канализацию). Городские власти вреде не против приватизации или аренды.А тут энергосбережение по всей России и рост на электроэнергию в 2010г на 8 % в среднем,там газ- 15%. Пошло- поехало.
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: ЖКХ по щучьему веленью
если канализация (или всё же канализование ?), то это насосные станции
1. Нет, само течёт.
2. Не канализование, а водоотведение.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Само? Но ведь очистные выше города? На КНС нет насосов?
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols, губернатор прямо сказал про новую управляющую организацию: "государственно-частное партнерство"- и будет щастье рязанцам...
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Если "государственно-частное", то надо понимать немного времени государственное, потом только частное. Чубайс давно предлагал управляющую компанию для ЖКХ. Некоторые регионы уже участвуют в эксперименте.
Если "государственно-частное", то надо понимать немного времени государственное, потом только частное. Чубайс давно предлагал управляющую компанию для ЖКХ. Некоторые регионы уже участвуют в эксперименте.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч Это ваши слова:в чём состоит проблема
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
Вот официальные данные объединение избирателей "ГОЛОС":
КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Конденсат поступает в котлы для получения пара для турбин. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии. Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки. Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное. Есть импортные котлы для подъезда дома, но нужно подвести газопровод среднего давления. Есть в Рязани 9-ти этажки с подобными системами. Жители платят с накоплением средств на ремонт и профилактику автоматической котельной на 40% меньше городского тарифа. Можете спросить у И.А.Яшина тел. 28-96-00, 28-96-09,председателя комитета по городскому хозяйству Рязгордумы или у бывшего зама председателя Облдумы Лесных Р.В..
централизованного теплоснабжения крупных городов? Перед тем, как кредиты брать на модернизацию!
Вот официальные данные объединение избирателей "ГОЛОС":
КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Конденсат поступает в котлы для получения пара для турбин. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии. Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки. Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное. Есть импортные котлы для подъезда дома, но нужно подвести газопровод среднего давления. Есть в Рязани 9-ти этажки с подобными системами. Жители платят с накоплением средств на ремонт и профилактику автоматической котельной на 40% меньше городского тарифа. Можете спросить у И.А.Яшина тел. 28-96-00, 28-96-09,председателя комитета по городскому хозяйству Рязгордумы или у бывшего зама председателя Облдумы Лесных Р.В..
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols писал(а):КПД котлов наТЭЦ- 65%, КПД котла Беретта-92% Квартирная ТЭЦ.
Общие потери от ТЭЦ до дома - 45-60% (зависит от расстояния и длины теплоцентралей и городских теплотрасс).
Общие потери при квартирной ТЭЦ (отопление+ГВС)- не более 12%.
Не все так просто! И по технике и по экономике. Где-то можно перейти на индивидуальное или домовое отопление, где-то нельзя, где-то нецелесообразно. Я бы не стал утверждать о безусловном преимуществе "малого" отопления. И тем более безоглядно ломать существующую систему.
nikols писал(а):У ТЭЦ на первом месте выработка электроэнергии, отработанный пар подогревает воду для отопления. Трудно понять себестоимость тепла и электроэнергии.
Элементарно, Николс! Электричество "считает" бухгалтерия! А тепло- ОНО БЕЗ ПЛАТНОЕ!!!!
Николс, тепло бесплатное, потому, что является отходами от производства электричества, а электричество УЖЕ оплачено потребителями. Вот такой маленький секрет ТЭЦ. Именно этот фактор был решающим при строительстве ТЭЦ в СССР. А современная ТЭЦ продаёт нам тепло по цене, рассчитанной как для нагрева воды "с нуля"! А по логике цена тепла должна соответствовать ТОЛЬКО цене доставки от ТЭЦ до жилого дома! БЕЗ затрат на нагревание!
нет, не факт. Всё сложнее в нашем мире. ТЭЦnikols писал(а):Но факт,что квартирная ТЭЦ экономичней ЦО.
Не факт. Думаю, значительно меньшеnikols писал(а):В Рязани более 50% квартир имеют газовые колонки.
А ему это не надо в принципе. Не его дело.Ковалеву надо просчитать, что выгодней: ремонт центрального отопления или перевод на автономное.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Трофимыч
Это не мои данные и не я их придумал.
Про тепло и отходы. Без бойлера в котел для нагрева пара поступала бы вода или пар при температуре Т, после нагрева воды для отопления вода возвращается в котел парогенератора при температуре т. На нагрев воды для отопления пошло Т -т. Если умножить на кол-во этой воды,то получим расход газа или мазута для этой разницы температур. Есть формула. Так,что не бесплатно тепло,поступающее в наши дома. Их считает бухгалтерия по другим формулам.
Про 50% квартир с газовыми колонками. Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.Все хрущевки с колонками.
В Москве начали строить газотубинные генераторы. Принцип. Давление газа в трубах высокого давления 30-35 атм. Городу надо снизить до 3-5 атм. Этот газ высокого давления запускают в турбину и он вращает её,турбина вращает генератор. Давление газа снижается и этот газ частично сжигается в котлах для отопления и ГВС. Т.Е. электроэнергия получается низкой стоимости. Ныне по каналу ТВЦ корреспондент Кожухов про ТЭЦ и ЦТП рассказывал и брал интервью у начальников мосэнерго.
Это не мои данные и не я их придумал.
Про тепло и отходы. Без бойлера в котел для нагрева пара поступала бы вода или пар при температуре Т, после нагрева воды для отопления вода возвращается в котел парогенератора при температуре т. На нагрев воды для отопления пошло Т -т. Если умножить на кол-во этой воды,то получим расход газа или мазута для этой разницы температур. Есть формула. Так,что не бесплатно тепло,поступающее в наши дома. Их считает бухгалтерия по другим формулам.
Про 50% квартир с газовыми колонками. Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.Все хрущевки с колонками.
В Москве начали строить газотубинные генераторы. Принцип. Давление газа в трубах высокого давления 30-35 атм. Городу надо снизить до 3-5 атм. Этот газ высокого давления запускают в турбину и он вращает её,турбина вращает генератор. Давление газа снижается и этот газ частично сжигается в котлах для отопления и ГВС. Т.Е. электроэнергия получается низкой стоимости. Ныне по каналу ТВЦ корреспондент Кожухов про ТЭЦ и ЦТП рассказывал и брал интервью у начальников мосэнерго.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
nikols писал(а):Надо позвонить Игорю Анатольевичу Яшину и он знает всё.
Позвоните, а потом расскажите.
Re: ЖКХ по щучьему веленью
Rolling писал(а):Один ОДПУ может сэкономить УК несколько сотен килорублей в год. Вот здесь неплохо раскрыли тему http://uchet-jkh.ru/publikacii/informac ... ergii.html /
У нас в доме треть квартир имеет левые розетки, как вы считаете, нужен ли общедомовой счетчик?
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Приветствую Вас друзья!
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Добрый день господа!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
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2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
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Re: ЖКХ по щучьему веленью
Интересно, мне как раз недавно двери нужны быди
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