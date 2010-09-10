Центр Авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Федор Матвеев
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 12:12

Re: Центр Авто

Сообщение Федор Матвеев » 12 ноя 2014, 10:14

Да и забыл добавить,когда то, эти ваши работяги тоже только только зарегились.возможно в то время толк и был от них.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Центр Авто

Сообщение Customer » 12 ноя 2014, 10:45

Алексей Кусков, а почему Вы не ответили тов. Fafhrd за обстоятельный ответ? По-моему от все четко расписал, все, что хотели от него услышать...
Ты - это ты, а я - это я.
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АВС
Пользователь RZN.info
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 22:45

Re: Центр Авто

Сообщение АВС » 12 ноя 2014, 18:56

Федор Матвеев писал(а):В том то и дело что люди работают.им заказали опустить автосалон они это и делают.люди!!!!!у вас человек русским по белому попросил совета,а вы как куры закудахтали.какой тогда толк от вас?

Да, точно знаю, тут все дилеры Автоваза, желчью исходят, мечтают Лендроверы опорочить, злыдни.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Центр Авто

Сообщение Князь » 12 ноя 2014, 20:33

К последним моделям Лендровера претензий никаких нет. кроме того как не продашь его потом за адекватную цену в отличии от той же Тойоты.
И это пройдет...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Центр Авто

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 13 ноя 2014, 01:13

Ну все, Федор и его друзья раздразнили, продаю ТБ, покупаю ЛР, а обслуживаться только Центр Авто, в столицу ни ногой.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Центр Авто

Сообщение DS » 13 ноя 2014, 06:18

Да кто купит этот хлам, обслуживавшийся неизвестно где?
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prestidighitator
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:48

Re: Центр Авто

Сообщение prestidighitator » 19 ноя 2014, 11:47

вот оно чё, Михалыч http://www.rzn.info/news/2014/11/19/kom ... sport.html
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Контактная информация пользователя Avesgamer

Центр Авто

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 11:35

KarapuZ Так как там в Центр-Авто от Инкома на Василия Петушкова, д.3 [url]ремон&#1090[/url];ируют? Меня направила ссссстраховая компания Ингосстрах менять стекло и красить дверьВаз2111. Вот думаю стоит к ним обращаться или еще что поискать?
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