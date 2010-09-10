Центр Авто
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 12:12
Re: Центр Авто
Да и забыл добавить,когда то, эти ваши работяги тоже только только зарегились.возможно в то время толк и был от них.
Re: Центр Авто
Алексей Кусков, а почему Вы не ответили тов. Fafhrd за обстоятельный ответ? По-моему от все четко расписал, все, что хотели от него услышать...
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Центр Авто
Федор Матвеев писал(а):В том то и дело что люди работают.им заказали опустить автосалон они это и делают.люди!!!!!у вас человек русским по белому попросил совета,а вы как куры закудахтали.какой тогда толк от вас?
Да, точно знаю, тут все дилеры Автоваза, желчью исходят, мечтают Лендроверы опорочить, злыдни.
Re: Центр Авто
К последним моделям Лендровера претензий никаких нет. кроме того как не продашь его потом за адекватную цену в отличии от той же Тойоты.
И это пройдет...
Re: Центр Авто
Ну все, Федор и его друзья раздразнили, продаю ТБ, покупаю ЛР, а обслуживаться только Центр Авто, в столицу ни ногой.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Центр Авто
Да кто купит этот хлам, обслуживавшийся неизвестно где?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:48
Re: Центр Авто
вот оно чё, Михалыч http://www.rzn.info/news/2014/11/19/kom ... sport.html
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Центр Авто
KarapuZ Так как там в Центр-Авто от Инкома на Василия Петушкова, д.3 [url]ремонт[/url];ируют? Меня направила ссссстраховая компания Ингосстрах менять стекло и красить дверьВаз2111. Вот думаю стоит к ним обращаться или еще что поискать?
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