Сообщение hayke » 29 сен 2009, 17:52

Если Вы занимаетесь или занимались фрилансом, помогите мне, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:

1. Фрилансом в какой сфере деятельности вы занимаетесь? (Графика, создание сайтов, работа с текстом, переводы... что-то другое)

2. На каких сайтах по фрилансу вы зарегистрированы? Какие из них Вам наиболее полезны? Или может вы находите себе заказы просто через знакомых?

3. Сколько вы примерно зарабатываете на этом (скажем в месяц). Ну и сколько заказов в месяц выполняете.

4. Как изменилась ситуация с заказами в связи с кризисом?

5. Как Вы начинали свою деятельность фрилансером, как зарабатывали себе имя, рейтинг..

Заранее спасибо за ответы.