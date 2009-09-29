Фриланс

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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hayke
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 17:18

Фриланс

Сообщение hayke » 29 сен 2009, 17:52

Если Вы занимаетесь или занимались фрилансом, помогите мне, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1. Фрилансом в какой сфере деятельности вы занимаетесь? (Графика, создание сайтов, работа с текстом, переводы... что-то другое)
2. На каких сайтах по фрилансу вы зарегистрированы? Какие из них Вам наиболее полезны? Или может вы находите себе заказы просто через знакомых?
3. Сколько вы примерно зарабатываете на этом (скажем в месяц). Ну и сколько заказов в месяц выполняете.
4. Как изменилась ситуация с заказами в связи с кризисом?
5. Как Вы начинали свою деятельность фрилансером, как зарабатывали себе имя, рейтинг..
Заранее спасибо за ответы.
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Tohich
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 16:37

Re: Фриланс

Сообщение Tohich » 28 фев 2013, 16:46

Привет. Я фрилансить начал недавно. Всего пару месяцев. Опыта маловато, приходится многому учиться. Много времени уходит на поиск заказа подходящего. Я в основном работаю с текстами и поиском информации в интернете.
Из сайтов могу порекомендовать:
http://advego.ru/
http://msn.ru-internet.info/
http://workzilla.ru/
Заработок пока конечно небольшой, всего пара штук, но зато много новых навыков приобрел.
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777
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 08:49

Re: Фриланс

Сообщение 777 » 21 мар 2013, 12:35

А вы именно сэтих сайтов брали работу?все честно?А то работу сделаешь,а денег фиг....И в какой области именно фрилансите?Я интересуюсь seo-оптимизаторами?Как думаете есть смысл?
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Anyutka1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:53

Re: Фриланс

Сообщение Anyutka1 » 07 апр 2013, 12:58

Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.
url=http://wmsde.ru-internet.info/
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Фриланс

Сообщение Anatup » 07 ноя 2015, 19:54

Anyutka1 писал(а):Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.

Стабильность дело относительное, особенно сейчас. А вот на партнерках действительно можно зарабатывать, хоть и не очень много, но стабильно.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Фриланс

Сообщение xoxol77 » 07 ноя 2015, 23:39

Anatup писал(а):
Anyutka1 писал(а):Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.

Стабильность дело относительное, особенно сейчас. А вот на партнерках действительно можно зарабатывать, хоть и не очень много, но стабильно.

Много?
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Саш_а
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 14:48
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Работа на фрилансе

Сообщение Саш_а » 20 апр 2016, 17:38

Нужен рерайтер/копирайтер на вот такой проект:
Есть биржа статей, редактировать, добавлять, иногда писать.
Работа удаленная
Подробности на:
З/п до 500 дол
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Сколот
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 09:52

Работа для фрилансера (сео)

Сообщение Сколот » 26 апр 2016, 11:59

Нужно подобрать теги, и делать описание для залитого на youtube видео, в данный момент есть 100+ роликов. Оплата за каждый ролик, тематика почти однотипная, возможна постоянная удаленная работа.
связь на форуме, или icq 689252282 email translate.video.group@gmail.com
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Tol9n
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 14:49

Re: Фриланс

Сообщение Tol9n » Сегодня, 10:28

Фриланс в нашей стране только набирает обороты, но на собственном опыте скажу, что фрилансеры не только своим трудом опытные зарабатывают, а ещё и инвестируют, вот тут http://work-in-net.in.ua/dohod_invest_money.html можете поподробнее об этом почитать. Грамотно инвестировать это целая наука, освоив которую вы сможете приумножить свои доходы.
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