Фриланс
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Фриланс
Если Вы занимаетесь или занимались фрилансом, помогите мне, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1. Фрилансом в какой сфере деятельности вы занимаетесь? (Графика, создание сайтов, работа с текстом, переводы... что-то другое)
2. На каких сайтах по фрилансу вы зарегистрированы? Какие из них Вам наиболее полезны? Или может вы находите себе заказы просто через знакомых?
3. Сколько вы примерно зарабатываете на этом (скажем в месяц). Ну и сколько заказов в месяц выполняете.
4. Как изменилась ситуация с заказами в связи с кризисом?
5. Как Вы начинали свою деятельность фрилансером, как зарабатывали себе имя, рейтинг..
Заранее спасибо за ответы.
1. Фрилансом в какой сфере деятельности вы занимаетесь? (Графика, создание сайтов, работа с текстом, переводы... что-то другое)
2. На каких сайтах по фрилансу вы зарегистрированы? Какие из них Вам наиболее полезны? Или может вы находите себе заказы просто через знакомых?
3. Сколько вы примерно зарабатываете на этом (скажем в месяц). Ну и сколько заказов в месяц выполняете.
4. Как изменилась ситуация с заказами в связи с кризисом?
5. Как Вы начинали свою деятельность фрилансером, как зарабатывали себе имя, рейтинг..
Заранее спасибо за ответы.
Re: Фриланс
Привет. Я фрилансить начал недавно. Всего пару месяцев. Опыта маловато, приходится многому учиться. Много времени уходит на поиск заказа подходящего. Я в основном работаю с текстами и поиском информации в интернете.
Из сайтов могу порекомендовать:
http://advego.ru/
http://msn.ru-internet.info/
http://workzilla.ru/
Заработок пока конечно небольшой, всего пара штук, но зато много новых навыков приобрел.
Из сайтов могу порекомендовать:
http://advego.ru/
http://msn.ru-internet.info/
http://workzilla.ru/
Заработок пока конечно небольшой, всего пара штук, но зато много новых навыков приобрел.
Re: Фриланс
А вы именно сэтих сайтов брали работу?все честно?А то работу сделаешь,а денег фиг....И в какой области именно фрилансите?Я интересуюсь seo-оптимизаторами?Как думаете есть смысл?
Re: Фриланс
Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.
url=http://wmsde.ru-internet.info/
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Фриланс
Anyutka1 писал(а):Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.
Стабильность дело относительное, особенно сейчас. А вот на партнерках действительно можно зарабатывать, хоть и не очень много, но стабильно.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Фриланс
Anatup писал(а):Anyutka1 писал(а):Не знаю по моему мнению лучше уж куда - нибудь в контакт работать, там хоть все стабильно.
Стабильность дело относительное, особенно сейчас. А вот на партнерках действительно можно зарабатывать, хоть и не очень много, но стабильно.
Много?
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связь на форуме, или icq 689252282 email translate.video.group@gmail.com
Re: Фриланс
Фриланс в нашей стране только набирает обороты, но на собственном опыте скажу, что фрилансеры не только своим трудом опытные зарабатывают, а ещё и инвестируют, вот тут http://work-in-net.in.ua/dohod_invest_money.html можете поподробнее об этом почитать. Грамотно инвестировать это целая наука, освоив которую вы сможете приумножить свои доходы.
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