Увеличение груди
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Увеличение груди
Чувствительность не пострадает, вам ведь просто импланты поставят.
Re: Увеличение груди
а зачем силикон? Лучше лифчик пуш-ап носить
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Увеличение груди
kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?
Поддерживаю обеими руками!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Увеличение груди
прямо фантастическая?) говорят, что любые операции как раз-таки негативно повлияют, я тут погуглил
Re: Увеличение груди
я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Re: Увеличение груди
А ты покажи. мы можем присоветовать чего нибудь. У нас тут опытные эксперты, один даже из Москвы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Увеличение груди
Anatup писал(а):kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?
Поддерживаю обеими руками!
и я))) поддерживаю
Re: Увеличение груди
Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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