Сообщение Samila » 08 янв 2017, 20:43

Анна_1978 писал(а): я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть

Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.