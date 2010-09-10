Сообщение Dianna » 08 янв 2017, 22:37

Samila писал(а): Анна_1978 писал(а): я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть

Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы. Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.

Единственный серьёзный минус подтяжки груди, о котором я могу смело заявить — это боль. Понятно, через 2-3 недели она полностью исчезает, но каждый раз когда я ложилась во сне на живот, я сразу просыпалась. Вообще, можете на форуме посвящённом хирургии почитать , там полно девочек после операции постят свои ощущения и отзывы, ну и фоток полно.