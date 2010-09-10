Увеличение груди

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Скарлетт
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 20:35

Re: Увеличение груди

Сообщение Скарлетт » 28 дек 2014, 19:57

Чувствительность не пострадает, вам ведь просто импланты поставят.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Увеличение груди

Сообщение Denata » 19 мар 2015, 17:37

а зачем силикон? Лучше лифчик пуш-ап носить
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Anatup

Re: Увеличение груди

Сообщение Anatup » 15 май 2015, 09:23

kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?

Поддерживаю обеими руками! :!:
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Вернуться к началу
gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: Увеличение груди

Сообщение gromov32 » 24 май 2015, 20:26

прямо фантастическая?) говорят, что любые операции как раз-таки негативно повлияют, я тут погуглил
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Анна_1978
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:29

Re: Увеличение груди

Сообщение Анна_1978 » 21 авг 2015, 10:44

я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Увеличение груди

Сообщение UNCLE1911 » 21 авг 2015, 10:49

А ты покажи. мы можем присоветовать чего нибудь. У нас тут опытные эксперты, один даже из Москвы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Увеличение груди

Сообщение ирина199029 » 03 дек 2015, 14:05

Anatup писал(а):
kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?

Поддерживаю обеими руками! :!:

и я))) поддерживаю
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Увеличение груди

Сообщение Samila » 08 янв 2017, 20:43

Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть

Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: Увеличение груди

Сообщение Dianna » 08 янв 2017, 22:37

Samila писал(а):
Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть

Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.

Единственный серьёзный минус подтяжки груди, о котором я могу смело заявить — это боль. Понятно, через 2-3 недели она полностью исчезает, но каждый раз когда я ложилась во сне на живот, я сразу просыпалась. Вообще, можете на форуме посвящённом хирургии почитать , там полно девочек после операции постят свои ощущения и отзывы, ну и фоток полно.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Вернуться к началу
Helden
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:34

Re: Увеличение груди

Сообщение Helden » 13 янв 2017, 21:38

ирина199029 писал(а):
Anatup писал(а):
kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?

Поддерживаю обеими руками! :!:

и я))) поддерживаю


Я с вами =)) Однако, если женщине хочется для себя (подчеркну - для себя, а не для мужа или подруг) выглядеть лучше - почему бы и нет, главное чтобы без вреда здоровью.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: Увеличение груди

Сообщение Ajina » 16 фев 2017, 16:08

Dianna писал(а):
Samila писал(а):
Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть

Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.

Единственный серьёзный минус подтяжки груди, о котором я могу смело заявить — это боль. Понятно, через 2-3 недели она полностью исчезает, но каждый раз когда я ложилась во сне на живот, я сразу просыпалась. Вообще, можете на форуме посвящённом хирургии почитать , там полно девочек после операции постят свои ощущения и отзывы, ну и фоток полно.

Плюсую специализированные форумы, действительно, именно там полно полезной инфы, которую доносят буквально на пальцах, как говорится. Читаю этот ресурс уже больше года и теперь могу любому объяснить, что такое абдоминопластика, какие противопоказания у кураропластики и в каких случаях используется стационар после плстических операций :)
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Арина_Н
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:37

Re: Увеличение груди

Сообщение Арина_Н » 23 фев 2017, 06:13

Ajina, спасибо за ссылку.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3382
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Увеличение груди - где результаты?

Сообщение Vredtech » 24 фев 2017, 12:36

Девки, ну хоть результаты то увеличения запостите, а?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5513
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Увеличение груди

Сообщение ivanes » 25 фев 2017, 11:49

Или предупреждения,указанные в договоре по увеличению?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Katarinka8
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 13:57

Re: Увеличение груди

Сообщение Katarinka8 » Вчера, 14:01

А правда что они взорваться могут?
Вернуться к началу
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Сниматься в кино без опыта в москве дети

Сообщение Ernestmiree » 46 минут назад

Если ребенок хочет сниматься в кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Как начать сниматься в кино ребенку 12 лет
Если ребенок хочет сниматься в кино




Сниматься в кино без опыта в москве дети
Отдать ребенка сниматься в кино
Могут ли дети сниматься в кино
Сниматься в кино без опыта в москве дети
Если ребенок хочет сниматься в кино
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость