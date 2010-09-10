Увеличение груди
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Увеличение груди
Чувствительность не пострадает, вам ведь просто импланты поставят.
Re: Увеличение груди
а зачем силикон? Лучше лифчик пуш-ап носить
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Увеличение груди
kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?
Поддерживаю обеими руками!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Увеличение груди
прямо фантастическая?) говорят, что любые операции как раз-таки негативно повлияют, я тут погуглил
Re: Увеличение груди
я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Re: Увеличение груди
А ты покажи. мы можем присоветовать чего нибудь. У нас тут опытные эксперты, один даже из Москвы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Увеличение груди
Anatup писал(а):kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?
Поддерживаю обеими руками!
и я))) поддерживаю
Re: Увеличение груди
Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Re: Увеличение груди
Samila писал(а):Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.
Единственный серьёзный минус подтяжки груди, о котором я могу смело заявить — это боль. Понятно, через 2-3 недели она полностью исчезает, но каждый раз когда я ложилась во сне на живот, я сразу просыпалась. Вообще, можете на форуме посвящённом хирургии почитать , там полно девочек после операции постят свои ощущения и отзывы, ну и фоток полно.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: Увеличение груди
ирина199029 писал(а):Anatup писал(а):kristyam писал(а):Это лишнее, девочки опомнитесь, разве вас не за что любить кроме как за 2 куска силикона?
Поддерживаю обеими руками!
и я))) поддерживаю
Я с вами =)) Однако, если женщине хочется для себя (подчеркну - для себя, а не для мужа или подруг) выглядеть лучше - почему бы и нет, главное чтобы без вреда здоровью.
Re: Увеличение груди
Dianna писал(а):Samila писал(а):Анна_1978 писал(а):я бы увеличила. после года кормления вид совсем не тот. но конечно риски есть
Например, какие риски, о чём вы сейчас? Я не иронизирую, хочется узнать поподробнее, начинаю задумываться об операции, ну и немного страшно. Хочется узнать, какие могут быть минусы.
Единственный серьёзный минус подтяжки груди, о котором я могу смело заявить — это боль. Понятно, через 2-3 недели она полностью исчезает, но каждый раз когда я ложилась во сне на живот, я сразу просыпалась. Вообще, можете на форуме посвящённом хирургии почитать , там полно девочек после операции постят свои ощущения и отзывы, ну и фоток полно.
Плюсую специализированные форумы, действительно, именно там полно полезной инфы, которую доносят буквально на пальцах, как говорится. Читаю этот ресурс уже больше года и теперь могу любому объяснить, что такое абдоминопластика, какие противопоказания у кураропластики и в каких случаях используется стационар после плстических операций
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Re: Увеличение груди
Ajina, спасибо за ссылку.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Увеличение груди - где результаты?
Девки, ну хоть результаты то увеличения запостите, а?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Увеличение груди
Или предупреждения,указанные в договоре по увеличению?
Re: Увеличение груди
А я вот сделала грудь и довольна, намного увереннее себя чувствую, и что бы там не говорили, а внимание мужчин ко мне ой как выросло, чувствую себя теперь настоящей королевой! Могу поделится с вами своей клиникой - Центр пластической хирургии в Днепре. Очень важно ведь попасть к профессионалу, чтоб не пожалеть потом. Вот, обращайтесь https://plasticsurgery-ua.org/uvelichenie-grudi/
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