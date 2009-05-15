утепление стен
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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17 сообщений • Страница 1 из 1
утепление стен
Господа-товарищи!
Что я узнал для себя из вашей «дискутировали про утепление стены»:
1. Если кирпичная стена постоянно промерзает, то ее надо утеплить.
2. Промерзание стены приводит к выделению конденсата и намоканию стены.
3. Намокание стены может привести к образованию грибка и плесени.
4. Утеплять стену лучше снаружи, но значительно дороже.
5. Утеплять стены изнутри можно, только при точном расчете общего сопротивления теплопередаче, правильном выборе материала утеплителя и соблюдением всех рекомендаций по монтажу утеплителя.
6. При не соблюдении технологии утепления в зоне утеплителя, возможно, появиться грибок и плесень.
7. Утепление изнутри уменьшает площадь квартиры.
8. Утепление стен приведет в значительной экономии тепловой энергии.
9. Дома построенные без утеплителя не соответствуют требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Что я узнал для себя из вашей «дискутировали про утепление стены»:
1. Если кирпичная стена постоянно промерзает, то ее надо утеплить.
2. Промерзание стены приводит к выделению конденсата и намоканию стены.
3. Намокание стены может привести к образованию грибка и плесени.
4. Утеплять стену лучше снаружи, но значительно дороже.
5. Утеплять стены изнутри можно, только при точном расчете общего сопротивления теплопередаче, правильном выборе материала утеплителя и соблюдением всех рекомендаций по монтажу утеплителя.
6. При не соблюдении технологии утепления в зоне утеплителя, возможно, появиться грибок и плесень.
7. Утепление изнутри уменьшает площадь квартиры.
8. Утепление стен приведет в значительной экономии тепловой энергии.
9. Дома построенные без утеплителя не соответствуют требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Re: утепление стен
[quote="VANIA"]
Посмотри напротив "кометы" висят на верёвках "утепляют" профлистом стену дома, посрать строителям на СНИПЫ и нормы
Посмотри напротив "кометы" висят на верёвках "утепляют" профлистом стену дома, посрать строителям на СНИПЫ и нормы
Re: утепление стен
VANIA
Если ты спец, напиши в личку. Очень интересуюсь.
Если ты спец, напиши в личку. Очень интересуюсь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: утепление стен
Альпинисты ищут работу любой сложн. по утепл. стен, спилу авар. деревьев, чистке крыш от снега и сосулек, монтажно-демонтажным раб., покраске, отделке фасадов, больш. опыт. ,сот.т.8-920-958-30-84 Алексей
Re: утепление стен
leha62 писал(а):Алексей
а скока стоит утеплить 1 кв.м. пеноплексом с последующей штукатуркой, и сколько стоит просто отштукатурить с наружи и отделать откосы окна снаружи?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: утепление стен
утеплениев (в отделку)стоит в среднем 900-1500р в зависимости от объёма ,штукатурка 300-350 откосы 1тр а так лучше бы посмотреть звони приедем посмотрим ДОГОВОРИМСЯ 8-920-636-12-81 ВСЕ ВИДЫ ВЫСОТНЫХ РАБОТ
- Forrestgamp
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3416
- Зарегистрирован: 16 июн 2008, 01:25
- Откуда: Рязань, Россия
- Контактная информация:
Услуги грузчиков в Рязани и области, грузоперевозки
Написал на форуме, про услуги грузчиков, а мой пост удалили. Разве нельзя дать такое объявление?
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В чащах юга жил by цитрус? Da, но, фальшивый экземпляр.
Все умные уже покинули Россию...
В чащах юга жил by цитрус? Da, но, фальшивый экземпляр.
Все умные уже покинули Россию...
Re: утепление стен
Добрый день.Познова-то зашёл на форум,но не беда.Цель моя развеять заблуждения про утепление.О монтаже и выборе материала утепления.начнём:
Вопрос :1. Если кирпичная стена постоянно промерзает, то ее надо утеплить.
Ответ : Однозначно да, почти все дома построенные до 2009 года не соблюдают требование СНиП по теплоизоляции .Коэфициент R=0,87 это при толщине кирпичной кладки 2,5кирпича(белого или красного).СНиП после 2004 года прописал значение R=3.12 , а это уже в четыре раза толще и стна длжна быть 2,5 метра толщиной.Так вот чтобы не громаздить такие стены и устанавливается утеплитель.На сегодняшний день Конструкция стены такова (из минимальных требований)- 1,5 кирпича и 15см утеплителя с последующей отделкой.
Вопрос :2. Промерзание стены приводит к выделению конденсата и намоканию стены.
Ответ : не совсем так. Конденсат не выделяется ,а выступает из глади стены из-за разности температурного поля внутри и снаружи помещения не правильно расчитанной ограждающей конструкции.Если не правильно расчитать толщину и вид утеплителя, то тот же самое температурное поле выведет его (конденсат) при температуре наружнего воздуха минус 10 С на поверхность стены.Как изнутри ,так и с наружи.
Вопрос :3. Намокание стены может привести к образованию грибка и плесени.
Ответ : Не может ,а приведёт к образованию плесени или грибка. А также не правильный расчёт на паропроницаемость утеплителя. Золотое правило паропроницания :"Последующий слой должен быть более паропроницаем,чем предыдущий". Т.е. Если стена из паропроницаемого материала ,то и утеплитель тоже должен быть паропроницаем К стати в "Исходе" про грибок есть упоменание.
Вопрос :4. Утеплять стену лучше снаружи, но значительно дороже.
Ответ : Всё тем же нормативом не допускается утепление стен изнутри помещения ,из-за возможности намокания конструкции стены ,и как следствие ухудшение теплоизоляционных свойств последней и образование грибка и плесени.Только в крайнем случае,если это например здание где архитектурный облик не позволяет это сделать.А дорогое тут -это здоровье проживающих .продолжение следует....
Вопрос :1. Если кирпичная стена постоянно промерзает, то ее надо утеплить.
Ответ : Однозначно да, почти все дома построенные до 2009 года не соблюдают требование СНиП по теплоизоляции .Коэфициент R=0,87 это при толщине кирпичной кладки 2,5кирпича(белого или красного).СНиП после 2004 года прописал значение R=3.12 , а это уже в четыре раза толще и стна длжна быть 2,5 метра толщиной.Так вот чтобы не громаздить такие стены и устанавливается утеплитель.На сегодняшний день Конструкция стены такова (из минимальных требований)- 1,5 кирпича и 15см утеплителя с последующей отделкой.
Вопрос :2. Промерзание стены приводит к выделению конденсата и намоканию стены.
Ответ : не совсем так. Конденсат не выделяется ,а выступает из глади стены из-за разности температурного поля внутри и снаружи помещения не правильно расчитанной ограждающей конструкции.Если не правильно расчитать толщину и вид утеплителя, то тот же самое температурное поле выведет его (конденсат) при температуре наружнего воздуха минус 10 С на поверхность стены.Как изнутри ,так и с наружи.
Вопрос :3. Намокание стены может привести к образованию грибка и плесени.
Ответ : Не может ,а приведёт к образованию плесени или грибка. А также не правильный расчёт на паропроницаемость утеплителя. Золотое правило паропроницания :"Последующий слой должен быть более паропроницаем,чем предыдущий". Т.е. Если стена из паропроницаемого материала ,то и утеплитель тоже должен быть паропроницаем К стати в "Исходе" про грибок есть упоменание.
Вопрос :4. Утеплять стену лучше снаружи, но значительно дороже.
Ответ : Всё тем же нормативом не допускается утепление стен изнутри помещения ,из-за возможности намокания конструкции стены ,и как следствие ухудшение теплоизоляционных свойств последней и образование грибка и плесени.Только в крайнем случае,если это например здание где архитектурный облик не позволяет это сделать.А дорогое тут -это здоровье проживающих .продолжение следует....
Re: утепление стен
Продолжение
Вопрос :5. Утеплять стены изнутри можно, только при точном расчете общего сопротивления теплопередаче, правильном выборе материала утеплителя и соблюдением всех рекомендаций по монтажу утеплителя.
Ответ : Можно ,но не желательно. Это приведёт к отрезанию тёплого воздуха помещения от стены и произойдёт промерзание всей конструкции.Много раз приходилось наблюдать намокание утеплителя и стены ,во время демонтажа подобных конструкций. если пофантозировать "Вообще говоря утепление из нутри нужно проектировать до начала изготовления проекта,т.е предусмотреть утепления перекрытий на границе утепления стена -пол-потолок. .Как раз в этом месте и происходит утечка тепла ,так называемый "мостик холода" Если перекрытие не утепленно то нагретая до температуры +26 С плита начнёт отдавать тепло наружу ,а утеплённая стена в этот момент промёрзла,так как отрезана от тепла. и вот оно "Момент истины" Конденсат на на точке Пол-Потолок.
Вопрос :6. При не соблюдении технологии утепления в зоне утеплителя, возможно, появиться грибок и плесень.
Ответ : Не в зоне утеплителя, а у вас в квартире. Во вновь образующихся фирм по утеплению должен быть опыт в подобных делах и обученный персонал. Отсюда и "соблюдение технологий" А так , "куда слепой, слепого заведёт"
Вопрос : 7. Утепление изнутри уменьшает площадь квартиры.
Ответ : Однозначно ,если считать даже 100мм утепления при конструкции стены в 77см то получаем 100мм утеп+каркас из профилей 27мм+ГКЛ в 2слоя 25мм и 2 мм шпатлёвки=154мм или 0,154м на длинну в 5,8метра=0,9м2. иэ то только одна стена,а цена метра квадратного в Рязани 26000 рублей .При пересчёте на наружнее утепление Так и получаем 26000рублей.Но знакопеременные температуры уведены в утеплитель и стена на границе утеплитель -стена имеет температуру +16С
Вопрос : 8. Утепление стен приведет в значительной экономии тепловой энергии.
Ответ : Конечно да ,но не более 60% .Утепление это комплексный подход ,а непросто утепление одной стены.
Вопрос : 9. Дома построенные без утеплителя не соответствуют требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Ответ : Тут Вы правы,но как заставить проектировщика думать иначе,если тему "утепление ограждающих конструкций" он проспал в институте с советское время.
Краткий курс в историю -Утепление в Европе началось после энергитического кризиса 1968-1971гг.В Институтах СССР эта тема появилась в 1972г(!!!).Да и тема эта была для Советского народа не актуальна.У нас ведь много природных запасов было тогда.Продолжаем топить улицу и выбрасывать денги на ветер. На 1м2 стены в зимнее времятипа горит лампа в 60 ватт постоянно. Сейчас Нету у них знания про ограждающию конструкцию вот и лепят кто во что горазд. А хоть бы раз выпороли бы на площади одного Горе -проектировщика ограждающих конструкций -все бы в раз научились делать правильно.
Вопрос :5. Утеплять стены изнутри можно, только при точном расчете общего сопротивления теплопередаче, правильном выборе материала утеплителя и соблюдением всех рекомендаций по монтажу утеплителя.
Ответ : Можно ,но не желательно. Это приведёт к отрезанию тёплого воздуха помещения от стены и произойдёт промерзание всей конструкции.Много раз приходилось наблюдать намокание утеплителя и стены ,во время демонтажа подобных конструкций. если пофантозировать "Вообще говоря утепление из нутри нужно проектировать до начала изготовления проекта,т.е предусмотреть утепления перекрытий на границе утепления стена -пол-потолок. .Как раз в этом месте и происходит утечка тепла ,так называемый "мостик холода" Если перекрытие не утепленно то нагретая до температуры +26 С плита начнёт отдавать тепло наружу ,а утеплённая стена в этот момент промёрзла,так как отрезана от тепла. и вот оно "Момент истины" Конденсат на на точке Пол-Потолок.
Вопрос :6. При не соблюдении технологии утепления в зоне утеплителя, возможно, появиться грибок и плесень.
Ответ : Не в зоне утеплителя, а у вас в квартире. Во вновь образующихся фирм по утеплению должен быть опыт в подобных делах и обученный персонал. Отсюда и "соблюдение технологий" А так , "куда слепой, слепого заведёт"
Вопрос : 7. Утепление изнутри уменьшает площадь квартиры.
Ответ : Однозначно ,если считать даже 100мм утепления при конструкции стены в 77см то получаем 100мм утеп+каркас из профилей 27мм+ГКЛ в 2слоя 25мм и 2 мм шпатлёвки=154мм или 0,154м на длинну в 5,8метра=0,9м2. иэ то только одна стена,а цена метра квадратного в Рязани 26000 рублей .При пересчёте на наружнее утепление Так и получаем 26000рублей.Но знакопеременные температуры уведены в утеплитель и стена на границе утеплитель -стена имеет температуру +16С
Вопрос : 8. Утепление стен приведет в значительной экономии тепловой энергии.
Ответ : Конечно да ,но не более 60% .Утепление это комплексный подход ,а непросто утепление одной стены.
Вопрос : 9. Дома построенные без утеплителя не соответствуют требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Ответ : Тут Вы правы,но как заставить проектировщика думать иначе,если тему "утепление ограждающих конструкций" он проспал в институте с советское время.
Краткий курс в историю -Утепление в Европе началось после энергитического кризиса 1968-1971гг.В Институтах СССР эта тема появилась в 1972г(!!!).Да и тема эта была для Советского народа не актуальна.У нас ведь много природных запасов было тогда.Продолжаем топить улицу и выбрасывать денги на ветер. На 1м2 стены в зимнее времятипа горит лампа в 60 ватт постоянно. Сейчас Нету у них знания про ограждающию конструкцию вот и лепят кто во что горазд. А хоть бы раз выпороли бы на площади одного Горе -проектировщика ограждающих конструкций -все бы в раз научились делать правильно.
Re: утепление стен
Хотя винить самих проектировщиков мало.Ну сдали дом без соответствия .Ну ,да ладно, Потом чудеса творятся: председатели ТСЖ, горе строители,не менее горе исполнители. Такое напридумывают- волосы на лысой голове шевелятся. Материалы не поназначению применяют да и не поймёшь что.Вот к примеру дом за "Нивой Рязани",жёлтенкий такой,Нет такого разрешённого утеплителя для стен как ПЕНОСТЕКЛО.Напротив "Кометы"- там вообще не знаю откуда такую технологию придумали Экструзию закрыть оцинкованным листом,А крепёж кто-нить расчитал?нет её в документах РОССТРОЯ.На ул.Вишнёвая.Просто ужас тихий,дом без противопожарных рассечек и из Экструзии.Да Рязань усеянна граблями.........
П.С. обращайтесь граждане не стесняйтесь ,но только через форум.Отвечу всем
П.С. обращайтесь граждане не стесняйтесь ,но только через форум.Отвечу всем
Re: утепление стен
Доброго всем дня.Ну раз никто не спрашивает ,тогда я задам вопрос : А как вы считаете, правильно ли утеплять часть здания(Торец,отдельную квартиру,торец с загибом на угол )?
второе :Правильно ли выполнение утепления с подвесных механизмов(люлек) или лучше строительные леса?
третье :Согласитесь ли вы с Аксиомой : "Не каждый альпинист штукатур,и не каждый штукатур альпинист"?
второе :Правильно ли выполнение утепления с подвесных механизмов(люлек) или лучше строительные леса?
третье :Согласитесь ли вы с Аксиомой : "Не каждый альпинист штукатур,и не каждый штукатур альпинист"?
Re: утепление стен
ihtir писал(а):Доброго всем дня.Ну раз никто не спрашивает ,тогда я задам вопрос : А как вы считаете, правильно ли утеплять часть здания(Торец,отдельную квартиру,торец с загибом на угол )?
второе :Правильно ли выполнение утепления с подвесных механизмов(люлек) или лучше строительные леса?
третье :Согласитесь ли вы с Аксиомой : "Не каждый альпинист штукатур,и не каждый штукатур альпинист"?
Очень интересно бы было послушать и ответы!.
Re: утепление стен
step писал(а):Очень интересно бы было послушать и ответы!.
пожалуйста читайте viewtopic.php?f=82&t=10248
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: утепление стен
никанора Спасибо.
ответить на вопросы должны форумчане.
Вот мой вариант ответа
1.-часть здания утеплять не правильно. Это равносильно одеть тулуп на один бок.
2.-нет,только строительные леса.
3.-да,согласен.
ответить на вопросы должны форумчане.
Вот мой вариант ответа
1.-часть здания утеплять не правильно. Это равносильно одеть тулуп на один бок.
2.-нет,только строительные леса.
3.-да,согласен.
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
Re: утепление стен
Goodwin писал(а):никанора Спасибо.
ответить на вопросы должны форумчане.
Вот мой вариант ответа
1.-часть здания утеплять не правильно. Это равносильно одеть тулуп на один бок.
А если мерзнет тока один бок, почему бы не одеть тулуп только на него?
Goodwin писал(а):2.-нет,только строительные леса.
3.-да,согласен.
Разве не бывает альпинистов-штукатуров?
- Goodwin
- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: утепление стен
A1ex :
Разве не бывает альпинистов-штукатуров?
в дипломе так и написано "альпинист-штукатур",с другой стороны -это моё мнение .А нормативно, уже собираются прописать этот факт.
А насчёт мерзнет один бок- это хорошо.Желаю ,что бы хоть раз кто нибуть попробовал этот факт на себе.
Разве не бывает альпинистов-штукатуров?
в дипломе так и написано "альпинист-штукатур",с другой стороны -это моё мнение .А нормативно, уже собираются прописать этот факт.
А насчёт мерзнет один бок- это хорошо.Желаю ,что бы хоть раз кто нибуть попробовал этот факт на себе.
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:51
Re: утепление стен
Решили мы на дачке нашу сауну утеплить, ибо как-то быстро всё в ней остывает и немножко это расстраивает. Читала про утепление сауны , что есть какие-то PIR плиты. Говорят мол самый лучший теплоизоляционный материал на данный момент. Кто-то применял его у себя? Поделитесь впечатлениями.
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