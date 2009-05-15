Сообщение ihtir » 12 дек 2010, 22:36

Продолжение

Вопрос :5. Утеплять стены изнутри можно, только при точном расчете общего сопротивления теплопередаче, правильном выборе материала утеплителя и соблюдением всех рекомендаций по монтажу утеплителя.

Ответ : Можно ,но не желательно. Это приведёт к отрезанию тёплого воздуха помещения от стены и произойдёт промерзание всей конструкции.Много раз приходилось наблюдать намокание утеплителя и стены ,во время демонтажа подобных конструкций. если пофантозировать "Вообще говоря утепление из нутри нужно проектировать до начала изготовления проекта,т.е предусмотреть утепления перекрытий на границе утепления стена -пол-потолок. .Как раз в этом месте и происходит утечка тепла ,так называемый "мостик холода" Если перекрытие не утепленно то нагретая до температуры +26 С плита начнёт отдавать тепло наружу ,а утеплённая стена в этот момент промёрзла,так как отрезана от тепла. и вот оно "Момент истины" Конденсат на на точке Пол-Потолок.

Вопрос :6. При не соблюдении технологии утепления в зоне утеплителя, возможно, появиться грибок и плесень.

Ответ : Не в зоне утеплителя, а у вас в квартире. Во вновь образующихся фирм по утеплению должен быть опыт в подобных делах и обученный персонал. Отсюда и "соблюдение технологий" А так , "куда слепой, слепого заведёт"

Вопрос : 7. Утепление изнутри уменьшает площадь квартиры.

Ответ : Однозначно ,если считать даже 100мм утепления при конструкции стены в 77см то получаем 100мм утеп+каркас из профилей 27мм+ГКЛ в 2слоя 25мм и 2 мм шпатлёвки=154мм или 0,154м на длинну в 5,8метра=0,9м2. иэ то только одна стена,а цена метра квадратного в Рязани 26000 рублей .При пересчёте на наружнее утепление Так и получаем 26000рублей.Но знакопеременные температуры уведены в утеплитель и стена на границе утеплитель -стена имеет температуру +16С

Вопрос : 8. Утепление стен приведет в значительной экономии тепловой энергии.

Ответ : Конечно да ,но не более 60% .Утепление это комплексный подход ,а непросто утепление одной стены.

Вопрос : 9. Дома построенные без утеплителя не соответствуют требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Ответ : Тут Вы правы,но как заставить проектировщика думать иначе,если тему "утепление ограждающих конструкций" он проспал в институте с советское время.

Краткий курс в историю -Утепление в Европе началось после энергитического кризиса 1968-1971гг.В Институтах СССР эта тема появилась в 1972г(!!!).Да и тема эта была для Советского народа не актуальна.У нас ведь много природных запасов было тогда.Продолжаем топить улицу и выбрасывать денги на ветер. На 1м2 стены в зимнее времятипа горит лампа в 60 ватт постоянно. Сейчас Нету у них знания про ограждающию конструкцию вот и лепят кто во что горазд. А хоть бы раз выпороли бы на площади одного Горе -проектировщика ограждающих конструкций -все бы в раз научились делать правильно.