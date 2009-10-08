Сообщение StudentSOS » 08 окт 2009, 14:44

Компания «StudentSOS» предлагает своим клиентам качественно выполненные научные и учебные работы по юридическим, экономическим и гуманитарным дисциплинам. Головной офис компании находится в Мурманске, представительство - в Краснодаре, однако нашими услугами могут воспользоваться студенты со всей России: наш сайт дипломных работ, курсовых, рефератов и диссертаций действует доступен каждому.Наше дело – помогать Вам в учебе, экономя Ваше время и силы, и в этой сфере мы можем предложить не только высокое качество, но и широкий выбор услуг.«StudentSOS» предлагает курсовые работы на заказ, дипломы, работы контрольные на заказ, рефераты, но не только. Вы можете также заказать отчет по практике или бизнес-план, написать автореферат или отзыв на дипломную работу; не проблема для нас и созданная на заказ диссертация (для Вас, с момента обращения к нам, соответственно, тоже). И даже если Вы пожелаете заказать бизнес план, и не учебный, а вполне реальный, наши специалисты смогут его разработать.Как мы работаемОсуществить для Вас написание дипломной работы, реферата и т.п. обещают многие компании, в том числе и работающие через Интернет. Однако не всякий сайт дипломных работ принадлежит официально зарегистрированной организации, имеющей юридический адрес – в отличие от «StudentSOS».Далее, любые выполняемые нами на заказ работы – курсовые, контрольные, рефераты на заказ, не говоря уже о дипломах и диссертациях – пишутся на основе специальной литературы: мы обладаем собственной библиотекой и регулярно обновляемыми информационно-правовыми базами.Иногда в работе требуется провести анализ конкретной компании; когда мы выполняем подобную контрольную или курсовую, отчет по практике на заказ, бизнес план и т.п., мы опираемся на собственную базу данных реальных предприятий. При предоставлении соответствующих документов возможно будет провести анализ и любого предприятия, названного Вами. А написать работу, курсовую или иную, для студентов юридических факультетов мы можем с привлечением реальных данных юридической практики любого указанного региона.Если Вы решите заказать дипломную работу в «StudentSOS», Вы можете быть уверены в полном раскрытии в ней заявленной темы; даже если в этих целях потребуется увеличить договоренный объем, написание дипломной работы не потребует увеличения оплаты.Создание курсовых работ, выполнение контрольных работ, дипломов, рефератов и пр. осуществляется в строгом соответствии с требованиями не только ГОСТа, но и принимающего преподавателя (главное, не забудьте их указать!). И если после сдачи работы у него возникнут замечания, мы произведем все коррективы бесплатно. А кроме того, когда написание работы, дипломной или иной, будет завершено, Вы всегда сможете получить у нас бесплатную консультацию по ее теме по телефону или электронной почте.Дополнительные услугиУ нас Вы можете заказать дипломную работу, курсовую и даже диссертацию целиком, однако мы оказываем и иные услуги. Работа значительного объема, выполненная на заказ – диссертация, диплом, курсовая, иногда даже отчет по практике на заказ – не ограничивается написанием и сдачей текста: есть еще и защита, которая требует от Вас не только выступления, но и комплекса дополнительных документов. С помощью «StudentSOS» Вы сможете собрать их быстро и без хлопот: наши специалисты смогут подготовить для Вас защитную речь и отзыв на дипломную работу, написать автореферат, создать библиографический список, план работы и многое, многое другое. Следует отметить, что подобные услуги своим клиентам предоставляет редкий сайт дипломных работ или сайт курсовых работ!ОригинальностьВсе, что мы разрабатываем на заказ – рефераты, курсовые, дипломы, работы иных типов, – проходит проверку системой «Antiplagiat.ru». Как показывает этот сайт, курсовых работ и других текстов, оригинальных на 100%, не бывает в принципе (например, плагиатом считается даже фраза «Список использованной литературы»); однако от наших авторов, которые создают контрольные работы, дипломы, рефераты, курсовые на заказ, мы требуем оригинальности не менее чем в 60%.В вузах сданные работы иногда также проверяют «Антиплагиатом». В случаях, когда требуемый преподавателем порог оригинальности выше 60%, Вам, если вы решите написать курсовую работу или работу иного типа в «StudentSOS», достаточно просто указать его при оформлении заказа.Однако иногда оригинальность работы не критична. Тогда вместо того, чтобы заказать курсовую работу «с нуля», Вы можете купить уже готовую. Наш хранящий сотни контрольных, дипломных и курсовых работ сайт, позволит Вам в этом случае значительно уменьшить стоимость работы, а иногда и вообще скачать ее бесплатно (но, повторим, в этом случае об оригинальности, такой, как в случае, если бы Вы решили эту курсовую работу заказать, речи не идет).Гарантия качестваВыполнение курсовых работ, контрольных работ, выполнение дипломных работ и всех остальных заказов осуществляется опытными специалистами (как минимум аспирантами, а чаще – преподавателями и практикующими специалистами).Именно поэтому мы можем гарантировать, что даже выполненная нами на заказ диссертация будет отличаться качеством и научностью, обеспечивающими ее беспроблемную защиту.Здесь Вы можете узнать примерную стоимость основных типов работ, выполняемых компанией «StudentSOS». Точную же стоимость Вашего заказа Вы сможете уточнить у наших менеджеров.О стоимости работНезависимо от того, какую именно работу Вы заказываете, ее цена зависит от нескольких факторов, перечисленных ниже.1. Стоимость курсовой работы или контрольной, стоимость дипломной работы или стоимость реферата зависит от требуемого объема. 2. Стоимость работы – дипломной, курсовой и т.д. – зависит от сложности и уникальности темы. 3. Если Ваш вуз или преподаватель предъявляют к работам специфические требования - не беда, мы их выполним. Однако при этом стоимость реферата или стоимость курсовой работы несколько возрастет. 4. Все названные выше причины возможного удорожания работ не в Вашей власти, но кое-что зависит и от Вас. Вы можете заказать контрольную работу за 1 день до сдачи, заказать реферат со словами «куплю реферат, срочно, сегодня к вечеру!» - однако стоимость реферата с такими жесткими сроками написания возрастет в разы по сравнению с ценой при заказе заранее. Поэтому, если вы уже решили: «Куплю курсовую работу/куплю дипломную работу/куплю реферат», - стоит подумать об обращении за ними заблаговременно.Стоимость реферата и контрольной работыКупить реферат Вы можете по цене от 350-750 р. Срок исполнения – 3-5 дней. Заказать контрольную работу можно на тех же условиях.Стоимость реферата из банка готовых работ ниже: 250-300 р., контрольной – 150-600 р. Более того, если Вы уже решили: «Куплю реферат!» (или контрольную) - Вас может ждать приятный сюрприз: некоторые работы можно скачать и бесплатно.Продажа курсовых работЕсли Вы думаете: «Куплю курсовую работу!» - Вам нужно готовить сумму от 750-1400 р. Срок ее написания – от 5 до 14 дней. Продажа курсовых работ из банка данных также возможна – по цене в 350-600 р.Продажа дипломных работКупить дипломную работу Вы можете по цене от 4500 р.; время исполнения составит 14-30 дней. Продажа дипломных работ из банка данных осуществляется по цене 2500-4000 р.Цены на иные услуги«Куплю реферат» - далеко не единственный заказ, который могут выполнить в «StudentSOS». Наши специалисты создадут для Вас и более специфические работы: бизнес-план (от 500 р. – «учебный», от 10000 – для реального использования), отчет по практике (от 350 р.), отзыв или рецензию (от 200 р.), эссе, доклад или защитную речь (соответственно от 30, 20 и 100 р. за страницу) и многое, многое другое.Доставка и оплата работЕсли Ваш родной город - Мурманск, реферат заказать, оплатить и получить Вы можете лично, в головном офисе «StudentSOS». И если Ваша малая родина – Краснодар, дипломная работа может быть передана Вам в руки - в представительстве компании.Однако мы работаем со студентами со всей России. Получить Ваш диплом на заказ, Новгород ли является Вашим городом, Владивосток или тот же Мурманск, можно быстро и удобно – по электронной почте.Соответственно и продажа курсовых работ, дипломов, рефератов и пр. осуществляется за различные «электронные деньги». Вы можете купить реферат, курсовую, отзыв, купить дипломную работу и даже диссертацию за Яндекс.Деньги и WebMoney, заплатить банковским переводом, через терминал – или, конечно же, наличными.Также, решив: «Куплю реферат в ‘StudentSOS’», «Куплю курсовую работу» и т.д., - будьте готовы к предоплате в 30-50% при заказе оригинальной работы. Если же Вы решите купить реферат или иную работу готовой, она будет выслана Вам немедленно после ее полной оплаты.