Вымирает киберспорт!

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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Киберспорт в Рязани вымерает?

да(((
7
39%
нет!!!!
7
39%
я к этому вообще равнодушен =)
4
22%
 
Всего голосов: 18
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Вымирает киберспорт!

Сообщение gonchar84 » 26 ноя 2019, 16:15

Сейчас многие игры набирают много просмотров, особенно популярны покер матчи профессиональных игроков. Да и вообще за любыми азартными играми интересно наблюдать, как и играть самостоятельно.


Пожалуй, соглашусь с вами! Так же отмечу, что на казино можно неплохо и подзаработать. На эту тему даже статью https://www.kleo.ru/items/news/2010/10/31/kazino-vulk.shtml нашел интересную, если есть желание, то можете почитать.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re:

Сообщение Буцефалия » Вчера, 19:32

Nike
залито...
All
Ну что, голосовавшие за то, что вымирает киберспорт, и плачущие, что давно чампов не было...готовы к 5-му февраля?
А то развели тут разговор, о том, что вымирает киберспорт...

А вы точно уверены, что киберспорт умирает? Смотря на статистку чемпионатов даже в нашей стране я бы сказала об обратном :) К примеру у меня муж от киберспорта далёк, но тем не менее зарабатывает тоже играя - https://guinness-records.net/luchshie-kazino/. Живём на 2 зарплаты, мою и его так званное хобби. С момента начала изоляции уже успел выиграть несколько турниров по покеру, а еще ежемесячно удается ему обворовывать казино на автоматах. Рискованно, но интересно :roll:
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