Абсолютный позитив
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Re: Абсолютный позитив
ZZ писал(а):Мало вам ваших тем: политики, Украины, экономики? Весь форум надо засрать? Какие же вы мерзкие твари все-таки...
Прекрасная аргументация. Чё не матом?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Абсолютный позитив
разбавим политику позитивом
Ворона играет с собакой
http://www.youtube.com/watch?v=IV9TRG83Rqg
Ворона играет с собакой
http://www.youtube.com/watch?v=IV9TRG83Rqg
Re: Абсолютный позитив
Вороны они вообще умные и прикольные )))
http://rutube.ru/video/08073fd869825dee ... d4ac757d8/
http://rutube.ru/video/08073fd869825dee ... d4ac757d8/
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Абсолютный позитив
А это для любителей лисичек )))
http://bigpicture.ru/?p=601229
http://bigpicture.ru/?p=601229
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Абсолютный позитив
16 самых великолепных деревьев в этом мире
http://www.adme.ru/svoboda-puteshestviy ... re-736960/
http://www.adme.ru/svoboda-puteshestviy ... re-736960/
Re: Абсолютный позитив
Глен, повеселил. )))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Абсолютный позитив
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Абсолютный позитив
ага супер))))видос
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:27
Re: Абсолютный позитив
Секс-тестик))) Сюда не вставляется, поэтому только через обменник(((
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