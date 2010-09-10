Абсолютный позитив

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Абсолютный позитив

Сообщение UNCLE1911 » 21 янв 2015, 15:12

ZZ писал(а):Мало вам ваших тем: политики, Украины, экономики? Весь форум надо засрать? Какие же вы мерзкие твари все-таки...

Прекрасная аргументация. Чё не матом?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Абсолютный позитив

Сообщение глен » 11 фев 2015, 09:12

разбавим политику позитивом :D
Ворона играет с собакой
http://www.youtube.com/watch?v=IV9TRG83Rqg
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Абсолютный позитив

Сообщение ZZ » 11 фев 2015, 11:24

Вороны они вообще умные и прикольные )))
http://rutube.ru/video/08073fd869825dee ... d4ac757d8/
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Абсолютный позитив

Сообщение ZZ » 12 фев 2015, 13:52

А это для любителей лисичек )))
http://bigpicture.ru/?p=601229
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Абсолютный позитив

Сообщение глен » 17 мар 2015, 19:39

16 самых великолепных деревьев в этом мире
Изображение

Изображение

http://www.adme.ru/svoboda-puteshestviy ... re-736960/
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Абсолютный позитив

Сообщение глен » 20 мар 2015, 17:42

https://www.facebook.com/video.php?v=736220959797424
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Абсолютный позитив

Сообщение ZZ » 20 мар 2015, 22:02

Глен, повеселил. )))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Абсолютный позитив

Сообщение ZZ » 24 мар 2015, 17:17

http://www.adme.ru/zhizn-semya/nezabyva ... ly-879910/
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Абсолютный позитив

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 23:24

ага супер))))видос
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Барбарисса
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 16:27

Re: Абсолютный позитив

Сообщение Барбарисса » Сегодня, 16:58

Секс-тестик))) Сюда не вставляется, поэтому только через обменник(((
http://TransFiles.ru/ijafp
Просто переименуйте расширение sex на exe
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