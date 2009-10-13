Смена авторизации на форуме

Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 17:19

Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.

Железные нервы! :)
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ENGI » 13 окт 2009, 17:22

Улин писал(а):
Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.

Железные нервы! :)

Пиво кончилось...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение dew » 13 окт 2009, 19:26

А с теми, у кого не хватило, не догадался информацией поделиться?

Не догадались.. Почистила куки, залогинилась - смотрю, в разделе Форум - никаких жалоб, у всех все зашибись походу. Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут :)
приороводовед
Вернуться к началу
Аватара пользователя
StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение StR » 13 окт 2009, 19:55

Fafhrd писал(а):Это гебисты нас всех предупредили, что будет, если Forrestgamp и дальше будет цитировать на этом форуме Каспарова.

Неее... Это за "Спектр".
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Roberto » 13 окт 2009, 21:57

Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили :-)

Аналогично. Думал-гадал: за что???
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
Вернуться к началу
Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 13 окт 2009, 22:04

Roberto писал(а):
Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили :-)

Аналогично. Думал-гадал: за что???

Это явно говорит о том, что за нами какие-то косяки есть :-)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 22:07

dew писал(а):Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут

И на форуме - ти-ши-на... Думал, может, день такой, выходной... :roll:
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Вернуться к началу
Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 13 окт 2009, 23:15

А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 23:29

Примерно тоже самое произошло с моим аккаунтом и на Мэйл.Ру.

Что, и там всех за.....л?
Темы, как правило, появились на РЗН.инфо по моей инициативе и даже подняли посещаемость данного ресурса.

"Нет, ну каков наглец?"©
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение tochka » 14 окт 2009, 00:09

Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!

Шедевр, однако.
Веселилась. :)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ENGI » 14 окт 2009, 00:14

Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом

Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
Вернуться к началу
Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 14 окт 2009, 00:21

ENGI писал(а):
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом

Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.

Ага, статус "умалишённого параноика" он уже заработал, теперь решил дальше продвинуться :-)))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Князь » 14 окт 2009, 08:38

Давно так не смеялся.
И это пройдет...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя admin

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение admin » 14 окт 2009, 08:53

Так, поскольку все разобрались в ситуации, тему закрываем.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Вернуться к началу
rrrr
Пользователь RZN.info
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 15:29

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение rrrr » 16 окт 2009, 14:45

Вроде опять проблемы с авторизацией
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ZZ » 16 окт 2009, 15:00

Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя admin

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение admin » 16 окт 2009, 15:06

rrrr писал(а):Вроде опять проблемы с авторизацией

Пишите конкретно у какого логина в какое время возникла проблема. Последние баги были исправоены сегодня в 11 часов утра.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Вернуться к началу
Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 19 окт 2009, 16:03

ZZ писал(а):Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?

Нет, это такие же местные балбесы.
Вернуться к началу
silkerhet
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 04:43

жидкие обои расцветки

Сообщение silkerhet » Сегодня, 11:50

Доброго времени суток товарищи!

silkplaster by/ img10 lostpic net/2016/07/22/20907954de05dc0277a5f9e449b5793c jpg

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа жидких обоев SILK PLASTER или так называемой шёлковой штукатурки
1)silkplaster by жидкие обои минск- SILK PLASTER - это обои из экологичных материалов, шелкового волокна и хлопка, созданные по мировому стандарту
2)silkplaster by жидкие обои каталог фото- SILK PLASTER - это экологически чистые жидкие обои на основе шелкового волокна и хлопка, которые созданы по высоким мировым стандартам качества!
3)silkplaster by где купить жидкие обои- Жидкие обои SILK PLASTER отвечают абсолютно всем европейским требования по защите окружающей среды и безопасности для здоровья человека
3)silkplaster by купить жидкие обои в витебске- Обои SILK PLASTER способны выполнять роль дополнительной звуко- и теплоизоляции в помещении
4)silkplaster by жидкие обои silk plaster- SILK PLASTER - это шелковые обои, разработанные по новейшим технологиям Это экологически чистый отделочный материал нового поколения, который позволяет создать гладкое бесшовное покрытие, скрывающее неровности стен
5)silkplaster by нанесение жидких обоев в минске- Они без проблем выдерживают различные колебания влажности и перепады температуры воздуха, а также абсолютно не подвержены выгоранию на солнце Не маловажным моментом является и то, что жидкие обои абсолютно не впитывают посторонних запахов (при этом и сами не пахнут после нанесения)
6)silkplaster by жидкие обои купить брест- Мы рады Вам сообщить, об открытии фирменного магазина жидких обоев Silk Plaster в г Бресте Здесь представлен полный ассортимент (более 250 видов и фактур), который Вы сможете увидеть на больших образцах и более наглядно представить себе Silk Plaster в своем интерьере
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе silkplaster by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ

От всей души Вам всех благ!

silkplaster by/ смотреть видео как наносить жидкие обои
silkplaster by/ можно ли наносить жидкие обои дерево
silkplaster by/ интерьер жидкие обои
silkplaster by/ декоративная штукатурка каталог
silkplaster by/ жидкие обои это
silkplaster by/ silk plaster каталог
silkplaster by/ можно ли наносить жидкие обои на балконе
silkplaster by/ штукатурка минск
silkplaster by/ нанесение жидких обоев видео
silkplaster by/ каталог цветов жидких обоев силк пластер
silkplaster by/ декоративная штукатурка шелковая
silkplaster by/ купить детские обои
silkplaster by/ жидкие обои силк пластер фото
silkplaster by/ калькулятор расчета жидких обоев
silkplaster by/ нанести жидкие обои своими руками
silkplaster by/ можно наносить жидкие обои побелку
silkplaster by/ рассчитать количество обоев
silkplaster by/ жидкие обои в минске фото
silkplaster by/ детские обои +в минске цены
silkplaster by/ как накладывать жидкие обои
silkplaster by/ отделка стен жидкими обоями
silkplaster by/ дизайн обоев
silkplaster by/ silk plaster обои
silkplaster by/ сколько жидких обоев нужно на комнату
silkplaster by/ каталог жидких обоев силк пластер
silkplaster by/ шелковая штукатурка купить в минске
silkplaster by/ силк пластер цена
silkplaster by/ жидкие обои фото цена в пинске
silkplaster by/ жидкие обои silk plaster фото
silkplaster by/ расчет обоев
silkplaster by/ декоративная штукатура
silkplaster by/ можно ли наносить жидкие обои ванной
silkplaster by/ наносить жидкие обои валиком видео
silkplaster by/ дизайн жидкими обоями
silkplaster by/ нанесение жидких обоев silk plaster видео
silkplaster by/ можно ли красить жидкие обои
silkplaster by/ каким слоем наносить жидкие обои
silkplaster by/ обои жидкий шелк
silkplaster by/ завод жидких обоев
silkplaster by/ жидкие обои расчет
silkplaster by/ калькулятор расчета обоев
silkplaster by/ как рассчитать сколько нужно обоев
silkplaster by/ калькулятор расчета жидких обоев на комнату
silkplaster by/ жидкие обои на что можно наносить
silkplaster by/ покраска жидких обоев
silkplaster by/ обои интерьер фото
silkplaster by/ покупка обоев
silkplaster by/ грунтовка под жидкие обои silk plaster
silkplaster by/ жидкие обои нанесение видео
silkplaster by/ декоративные обои на стены
Вернуться к началу
silkerhet
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 04:43

дизайн обои фото

Сообщение silkerhet » Сегодня, 11:56

Доброго времени суток товарищи!

silkplaster by/ img10 lostpic net/2016/07/22/20907954de05dc0277a5f9e449b5793c jpg

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа жидких обоев SILK PLASTER или так называемой шёлковой штукатурки
1)silkplaster by жидкие обои минск- SILK PLASTER - это обои из экологичных материалов, шелкового волокна и хлопка, созданные по мировому стандарту
2)silkplaster by жидкие обои каталог фото- SILK PLASTER - это экологически чистые жидкие обои на основе шелкового волокна и хлопка, которые созданы по высоким мировым стандартам качества!
3)silkplaster by где купить жидкие обои- Жидкие обои SILK PLASTER отвечают абсолютно всем европейским требования по защите окружающей среды и безопасности для здоровья человека
3)silkplaster by купить жидкие обои в витебске- Обои SILK PLASTER способны выполнять роль дополнительной звуко- и теплоизоляции в помещении
4)silkplaster by жидкие обои silk plaster- SILK PLASTER - это шелковые обои, разработанные по новейшим технологиям Это экологически чистый отделочный материал нового поколения, который позволяет создать гладкое бесшовное покрытие, скрывающее неровности стен
5)silkplaster by нанесение жидких обоев в минске- Они без проблем выдерживают различные колебания влажности и перепады температуры воздуха, а также абсолютно не подвержены выгоранию на солнце Не маловажным моментом является и то, что жидкие обои абсолютно не впитывают посторонних запахов (при этом и сами не пахнут после нанесения)
6)silkplaster by жидкие обои купить брест- Мы рады Вам сообщить, об открытии фирменного магазина жидких обоев Silk Plaster в г Бресте Здесь представлен полный ассортимент (более 250 видов и фактур), который Вы сможете увидеть на больших образцах и более наглядно представить себе Silk Plaster в своем интерьере
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе silkplaster by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ

Увидимся!

silkplaster by/ жидкие обои оптом
silkplaster by/ калькулятор расчета обоев на комнату
silkplaster by/ жидкие обои silk plaster цена
silkplaster by/ дизайн жидкие обои
silkplaster by/ штукатурка декоративная цена
silkplaster by/ обои дизайн квартиры
silkplaster by/ что такое декоративная штукатурка
silkplaster by/ как рассчитать сколько нужно обоев калькулятор
silkplaster by/ жидкие обои ютуб
silkplaster by/ жидкие обои официальный сайт
silkplaster by/ декоративная штукатурка шелк нанесение
silkplaster by/ жидкие обои в витебске цены
silkplaster by/ жидкие обои фото в интерьере
silkplaster by/ жидкие обой цена
silkplaster by/ детские обои каталог
silkplaster by/ распродажа остатков обоев
silkplaster by/ наносить жидкие обои на стены фото
silkplaster by/ как рассчитать расход жидких обоев на комнату
silkplaster by/ цена на жидкие обои в белоруссии
silkplaster by/ силк пластер беларусь жидкие обои
silkplaster by/ видео нанесение жидких обоев
silkplaster by/ блестки для жидких обоев где купить
silkplaster by/ расчет жидких обоев на комнату
silkplaster by/ сколько сохнут жидкие обои silk plaster
silkplaster by/ жидкие обои купить интернет магазин минск
silkplaster by/ арт обои каталог
silkplaster by/ жидкие обои фото и цены в минске
silkplaster by/ жидкие обои сайт
silkplaster by/ обои жидкие отзывы
silkplaster by/ расчет обоев калькулятор
silkplaster by/ как рассчитать обои на комнату
silkplaster by/ купить в минске жидкие обои
silkplaster by/ как правильно наносить жидкие обои на гипсокартон
silkplaster by/ как разводить и наносить жидкие обои
silkplaster by/ расцветки жидких обоев
silkplaster by/ как правильно наносить жидкие обои видео
silkplaster by/ жидкие обои как их наносить на стену видео
silkplaster by/ жидкие обои видео как наносить ютуб
silkplaster by/ жидкие обои хлопковые
silkplaster by/ цвета декоративной штукатурки
silkplaster by/ магазин жидкие обои
silkplaster by/ обои жидкий шелк
silkplaster by/ жидкие обои цвета фото
silkplaster by/ жидкие обои 1 кг на сколько квадратов
silkplaster by/ можно ли наносить лак на жидкие обои
silkplaster by/ сколько кв метров в мешке жидких обоев
silkplaster by/ жидкие обои силк пластер калькулятор
silkplaster by/ жидкие обои silk plaster мастер
silkplaster by/ отзывы жидкие обои
silkplaster by/ жидкие обои рассчитать количество
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей