Смена авторизации на форуме
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Re: Смена авторизации на форуме
Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.
Железные нервы!
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
Улин писал(а):Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.
Железные нервы!
Пиво кончилось...
Re: Смена авторизации на форуме
А с теми, у кого не хватило, не догадался информацией поделиться?
Не догадались.. Почистила куки, залогинилась - смотрю, в разделе Форум - никаких жалоб, у всех все зашибись походу. Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут
приороводовед
Re: Смена авторизации на форуме
Fafhrd писал(а):Это гебисты нас всех предупредили, что будет, если Forrestgamp и дальше будет цитировать на этом форуме Каспарова.
Неее... Это за "Спектр".
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили
Аналогично. Думал-гадал: за что???
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: Смена авторизации на форуме
Roberto писал(а):Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили
Аналогично. Думал-гадал: за что???
Это явно говорит о том, что за нами какие-то косяки есть
Re: Смена авторизации на форуме
dew писал(а):Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут
И на форуме - ти-ши-на... Думал, может, день такой, выходной...
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
Re: Смена авторизации на форуме
Примерно тоже самое произошло с моим аккаунтом и на Мэйл.Ру.
Что, и там всех за.....л?
Темы, как правило, появились на РЗН.инфо по моей инициативе и даже подняли посещаемость данного ресурса.
"Нет, ну каков наглец?"©
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
Шедевр, однако.
Веселилась.
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом
Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
Re: Смена авторизации на форуме
ENGI писал(а):Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом
Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
Ага, статус "умалишённого параноика" он уже заработал, теперь решил дальше продвинуться ))
Re: Смена авторизации на форуме
Давно так не смеялся.
И это пройдет...
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена авторизации на форуме
Так, поскольку все разобрались в ситуации, тему закрываем.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена авторизации на форуме
Вроде опять проблемы с авторизацией
Re: Смена авторизации на форуме
Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена авторизации на форуме
rrrr писал(а):Вроде опять проблемы с авторизацией
Пишите конкретно у какого логина в какое время возникла проблема. Последние баги были исправоены сегодня в 11 часов утра.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена авторизации на форуме
ZZ писал(а):Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Нет, это такие же местные балбесы.
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Доброго времени суток товарищи!
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