Смена авторизации на форуме
Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Смена авторизации на форуме
Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.
Железные нервы!
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
Улин писал(а):Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.
Железные нервы!
Пиво кончилось...
Re: Смена авторизации на форуме
А с теми, у кого не хватило, не догадался информацией поделиться?
Не догадались.. Почистила куки, залогинилась - смотрю, в разделе Форум - никаких жалоб, у всех все зашибись походу. Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут
приороводовед
Re: Смена авторизации на форуме
Fafhrd писал(а):Это гебисты нас всех предупредили, что будет, если Forrestgamp и дальше будет цитировать на этом форуме Каспарова.
Неее... Это за "Спектр".
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили
Аналогично. Думал-гадал: за что???
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: Смена авторизации на форуме
Roberto писал(а):Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили
Аналогично. Думал-гадал: за что???
Это явно говорит о том, что за нами какие-то косяки есть
Re: Смена авторизации на форуме
dew писал(а):Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут
И на форуме - ти-ши-на... Думал, может, день такой, выходной...
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
Re: Смена авторизации на форуме
Примерно тоже самое произошло с моим аккаунтом и на Мэйл.Ру.
Что, и там всех за.....л?
Темы, как правило, появились на РЗН.инфо по моей инициативе и даже подняли посещаемость данного ресурса.
"Нет, ну каков наглец?"©
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
Шедевр, однако.
Веселилась.
Re: Смена авторизации на форуме
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом
Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
Re: Смена авторизации на форуме
ENGI писал(а):Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом
Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
Ага, статус "умалишённого параноика" он уже заработал, теперь решил дальше продвинуться ))
Re: Смена авторизации на форуме
Давно так не смеялся.
И это пройдет...
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена авторизации на форуме
Так, поскольку все разобрались в ситуации, тему закрываем.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена авторизации на форуме
Вроде опять проблемы с авторизацией
Re: Смена авторизации на форуме
Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Смена авторизации на форуме
rrrr писал(а):Вроде опять проблемы с авторизацией
Пишите конкретно у какого логина в какое время возникла проблема. Последние баги были исправоены сегодня в 11 часов утра.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Смена авторизации на форуме
ZZ писал(а):Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Нет, это такие же местные балбесы.
входная металлическая дверь купить в минске
Здравствуйте господа!
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Нам будет приятно видеть у нас на сайте delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ стальные двери металл металл
delmet by/ покрытие металлических дверей
delmet by/ металлические двери нестандартных размеров
delmet by/ качество дверей
delmet by/ металлические двери характеристики
delmet by/ входная дверь ваша рамка
delmet by/ установка второй металлической двери
delmet by/ ставить металлические двери
delmet by/ продажа металлических дверей
delmet by/ изготавливаем стальные двери
delmet by/ качественные металлические двери
delmet by/ вторые входные двери в квартиру
delmet by/ дверь в комнату металлическую
delmet by/ типы входных дверей
delmet by/ какие входные двери лучше выбрать для квартиры
delmet by/ двери белоруссии входные металлические
delmet by/ уличные входные двери для частного дома
delmet by/ входные двери белорусского производства цены
delmet by/ характеристика дверей
delmet by/ купить металлические двери производства рб
delmet by/ усиленная дверь металл
delmet by/ входные двери в квартиру с шумоизоляцией цена
delmet by/ салон входных дверей
delmet by/ заказать элитные стальные двери
delmet by/ стальные двери беларусь
delmet by/ белые металлические двери
delmet by/ пожарные двери
delmet by/ стальные двери дива белоруссия
delmet by/ двери металлические покупка
delmet by/ внешняя отделка металлических дверей
delmet by/ комплектации стальных дверей
delmet by/ открытие металлической двери
delmet by/ железные двери минск
delmet by/ стальные двери скидки акции
delmet by/ купить недорого металлические двери
delmet by/ двери входная группа
delmet by/ качественные двери
delmet by/ металлические двери эконом
delmet by/ купить входные двери недорого
delmet by/ стандарт входных металлических дверей
delmet by/ высокие металлические двери
delmet by/ металлические двери рб в минске
delmet by/ двери входные металлические эконом класса купить
delmet by/ металлические двери в частный дом
delmet by/ большие входные двери
delmet by/ выбор металлической двери
delmet by/ стальная дверь хорошей шумоизоляцией
delmet by/ двери минск
delmet by/ входные стальные двери
delmet by/ двери металлические противовзломные
delmet by/ img10 lostpic net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c png
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
Нам будет приятно видеть у нас на сайте delmet by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
delmet by/ стальные двери металл металл
delmet by/ покрытие металлических дверей
delmet by/ металлические двери нестандартных размеров
delmet by/ качество дверей
delmet by/ металлические двери характеристики
delmet by/ входная дверь ваша рамка
delmet by/ установка второй металлической двери
delmet by/ ставить металлические двери
delmet by/ продажа металлических дверей
delmet by/ изготавливаем стальные двери
delmet by/ качественные металлические двери
delmet by/ вторые входные двери в квартиру
delmet by/ дверь в комнату металлическую
delmet by/ типы входных дверей
delmet by/ какие входные двери лучше выбрать для квартиры
delmet by/ двери белоруссии входные металлические
delmet by/ уличные входные двери для частного дома
delmet by/ входные двери белорусского производства цены
delmet by/ характеристика дверей
delmet by/ купить металлические двери производства рб
delmet by/ усиленная дверь металл
delmet by/ входные двери в квартиру с шумоизоляцией цена
delmet by/ салон входных дверей
delmet by/ заказать элитные стальные двери
delmet by/ стальные двери беларусь
delmet by/ белые металлические двери
delmet by/ пожарные двери
delmet by/ стальные двери дива белоруссия
delmet by/ двери металлические покупка
delmet by/ внешняя отделка металлических дверей
delmet by/ комплектации стальных дверей
delmet by/ открытие металлической двери
delmet by/ железные двери минск
delmet by/ стальные двери скидки акции
delmet by/ купить недорого металлические двери
delmet by/ двери входная группа
delmet by/ качественные двери
delmet by/ металлические двери эконом
delmet by/ купить входные двери недорого
delmet by/ стандарт входных металлических дверей
delmet by/ высокие металлические двери
delmet by/ металлические двери рб в минске
delmet by/ двери входные металлические эконом класса купить
delmet by/ металлические двери в частный дом
delmet by/ большие входные двери
delmet by/ выбор металлической двери
delmet by/ стальная дверь хорошей шумоизоляцией
delmet by/ двери минск
delmet by/ входные стальные двери
delmet by/ двери металлические противовзломные
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость