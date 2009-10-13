Сообщение dew » 13 окт 2009, 19:26

А с теми, у кого не хватило, не догадался информацией поделиться?

Не догадались.. Почистила куки, залогинилась - смотрю, в разделе Форум - никаких жалоб, у всех все зашибись походу. Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут