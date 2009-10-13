Смена авторизации на форуме

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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 17:19

Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.

Железные нервы! :)
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ENGI » 13 окт 2009, 17:22

Улин писал(а):
Vortex писал(а):У меня вчера не получилось 2 раза залогиниться, я плюнул и лег баиньки.

Железные нервы! :)

Пиво кончилось...
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение dew » 13 окт 2009, 19:26

А с теми, у кого не хватило, не догадался информацией поделиться?

Не догадались.. Почистила куки, залогинилась - смотрю, в разделе Форум - никаких жалоб, у всех все зашибись походу. Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут :)
приороводовед
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение StR » 13 окт 2009, 19:55

Fafhrd писал(а):Это гебисты нас всех предупредили, что будет, если Forrestgamp и дальше будет цитировать на этом форуме Каспарова.

Неее... Это за "Спектр".
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Roberto » 13 окт 2009, 21:57

Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили :-)

Аналогично. Думал-гадал: за что???
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 13 окт 2009, 22:04

Roberto писал(а):
Водитель писал(а):А я был уверен, что меня забанили :-)

Аналогично. Думал-гадал: за что???

Это явно говорит о том, что за нами какие-то косяки есть :-)
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 22:07

dew писал(а):Не сообразила, что эти "все" залогиниться-то и написать не могут

И на форуме - ти-ши-на... Думал, может, день такой, выходной... :roll:
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 13 окт 2009, 23:15

А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Улин » 13 окт 2009, 23:29

Примерно тоже самое произошло с моим аккаунтом и на Мэйл.Ру.

Что, и там всех за.....л?
Темы, как правило, появились на РЗН.инфо по моей инициативе и даже подняли посещаемость данного ресурса.

"Нет, ну каков наглец?"©
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение tochka » 14 окт 2009, 00:09

Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом (читать обязательно, ржач неимоверный)!

Шедевр, однако.
Веселилась. :)
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ENGI » 14 окт 2009, 00:14

Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом

Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.
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Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 14 окт 2009, 00:21

ENGI писал(а):
Водитель писал(а):А вот версия некоего Г. Кольцова (forrestgamp) о причинах проблем с Форумом

Похоже, "некто" таким способом статус беженца замыслил заработать.

Ага, статус "умалишённого параноика" он уже заработал, теперь решил дальше продвинуться :-)))
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Князь » 14 окт 2009, 08:38

Давно так не смеялся.
И это пройдет...
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя admin

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение admin » 14 окт 2009, 08:53

Так, поскольку все разобрались в ситуации, тему закрываем.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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rrrr
Пользователь RZN.info
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 15:29

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение rrrr » 16 окт 2009, 14:45

Вроде опять проблемы с авторизацией
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение ZZ » 16 окт 2009, 15:00

Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение admin » 16 окт 2009, 15:06

rrrr писал(а):Вроде опять проблемы с авторизацией

Пишите конкретно у какого логина в какое время возникла проблема. Последние баги были исправоены сегодня в 11 часов утра.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Водитель

Re: Смена авторизации на форуме

Сообщение Водитель » 19 окт 2009, 16:03

ZZ писал(а):Смеетесь, а у Форестгампа там еще три сторонника. Может это московские помощники?

Нет, это такие же местные балбесы.
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RogerCoamy
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 03:47

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RogerCoamy
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 03:47

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