Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!

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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!

Сообщение Customer » 27 янв 2014, 13:49

Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.
Ты - это ты, а я - это я.
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Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 36 минут назад

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Сообщение Axcefova » 29 минут назад

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