Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!
Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!
Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.
Ты - это ты, а я - это я.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
Могут ли дети сниматься в кино
Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино
Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
Мой ребенок хочет сниматься в кино
Кастинг для детей от 4 до 16 лет сниматься в кино в Москве
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино
Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
Мой ребенок хочет сниматься в кино
Кастинг для детей от 4 до 16 лет сниматься в кино в Москве
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Jimmyitalm и 0 гостей