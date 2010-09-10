Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!

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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!

Сообщение Customer » 27 янв 2014, 13:49

Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.
Ты - это ты, а я - это я.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Могут ли дети сниматься в кино

Сообщение Jimmyitalm » 42 минуты назад

Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино








Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет
Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино
Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино
Мой ребенок хочет сниматься в кино
Кастинг для детей от 4 до 16 лет сниматься в кино в Москве
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