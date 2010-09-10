Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!
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Re: Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!
Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 02:33
- Откуда: Ukraine
- Контактная информация:
volvopremium.ru
http://volvopremium.ru/ http://volvopremium.ru
<a href="http://volvopremium.ru">volvopremium.ru </a>
<a href="http://volvopremium.ru">volvopremium.ru </a>
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