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Re: Новая функция - КОМЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ!
Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.
Ты - это ты, а я - это я.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:08
табу протравитель семян картофеля
Здравствуйте друзья!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:08
минеральные удобрения купить минск
Приветствую Вас господа!
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