Сообщение Customer » 27 янв 2014, 13:49

Может комментарии к новостям создать премодерированные? Противно читать про то что "страшно жить стало в этой стране. Нашла на сайте свои голые фотографии...". Что то можно сделать с этими .... слова подходящего не найду, ну, вы поняли.

Ты - это ты, а я - это я.