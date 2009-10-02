Автономное отопление
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Re: Автономное отопление
es62 писал(а):Я когда покупал квартиру просчитывал вариант с автономным отоплением. Окупаемость проекта 18 лет при условии,что колонка не сгорит за это время,ребята в бане говорят,что больше 6 лет колонка не работает, - тогда нахрена зайцу тр.ппер?
Самое главное преимущество индивидуального отопления, это независимость от соседей, ЖЭУ, ТЭЦ и т.д. Индивидуальным отоплением можно запросто рулить самому как захочешь. Если например зимой уезжаешь куда-нибудь надолго, то можно отопление выключить, и экономить деньги за счёт того, что соседи будут отапливать твою квартиру, за счёт перехода тепла через смежные стены и перекрытия. Меня лично веселит возможность такой халявы.
Не забывай, что в последние несколько лет идёт неуклонное увеличение внутренних цен на газ, и цены на газ будут ещё расти. Расчёт показал окупаемость 18 лет, но не было учтено повышение тарифов на отопление.
Вообще рано или поздно вся система центрального отопления будет заменена или кардинально перестроена, вопрос только за чей счёт. Варианта только 2, либо государство проспонсирует, либо лохонаселение. Медведев пока точно не сказал.
admin писал(а):Вообще это конечно не правильно. Должна быть котельная на дом, ставить котлы в квартирах это бред.... нигде в мире так не делают... Это для котеджей вариант.
У нас в стране чтобы что-то нормально работало, всё должно быть строго индивидуально. Любая единая система даже на один подъезд обречена на неэффективную работу. У нас каждый творит во что горазд, сосед снизу может пережать трубу по своей колхозной натуре, и весь подъезд будет мёрзнуть.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Автономное отопление
es62 писал(а):Чуть чуть не по теме.
Возникает вопрос:если можно,то по каким расценкам я буду платить за эл-во?
Надо ли это согласовывать с предом по ТСЖ или достаточно согласовать с электриками? Короче кто в курсе этого вопроса,уж будьте добры.
За электричество будешь платить по расценкам для домов с электроплитами. Договариваться об изменении тарифа нужно с энергоснабжающей организацией, с ними у тебя прямой договор на энергоснабжение, ТСЖ тут не участвует.
Это всё сугубо теоретически. Практически же в энергоснабжающей организации может всё вязнуть и тонуть как в болоте. К тому же определись какая у тебя выделенная мощность на квартиру. Теоретически мощность должна указываться в договоре. У меня лично этого договора нет, а мощность мне пытались ограничить полуофициальными методами. Но у них ничего не получилось, я взял столько, сколько захотел.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
nikols писал(а):Zlodimirovi4
Потом с проектом идете в РМПТ на московском и с бумагой от ЖЭУ о пропуске стояков и Вас снимают с учета плательщика за тепло.
Что такое РМПТ? что за проект? как его сделать? а если я без ЖЭУ поставлю перемычки, то как дальше делать(в смысле куда идти)?
Re: Автономное отопление
РМПТ - это, видимо, РМПТС, просто николс невнятно объясняет. Адрес: Рязань, Костычева, 15а. Телефон: 34-37-07. Спросите лучше там, они гораздо более грамотно расскажут Вам всё. На николса надеяться не стоит.
Re: Автономное отопление
Zlodimirovi4
Рязанское предприятие муниципальных теплосетей. Проект делает фирма,которая будет устанавливать котел и всю систему отопления. В проекте будет схема расположения котла и всех к нему подводок.От ЖЭУ нужна для теплосетей бумага,что стояки с верхнего и до нижнего этажа пропущена . Мне все делал сантехник и ему платил деньги,но он принес мне эту бумагу. У меня был котел Берретта с электроподжигом. Есть котлы с пьезоподжигом.Деньги за перемычки сантехник взял меньше,чем через ЖЭУ на 10%. Но я покупал все,что нужно для металлопласта и сам металлопласт. После того как горгаз подключит котел и выпишет паспорт на него и запишет показания счетчика расхода газа, тогда надо вновь идти в теплосети для снятия с учета Вас,как потребителя тепловой энергии. Все лето этим занимался. Пожарная инспекция приходила трижды.То размер проверял, то тягу, потомв отопительный сезон снова пришел проверить тягу газохода и вентканала. Да,забыл про план этажа дома, который покупаете в ФГУП "Ростехинвентаризация" напротив главного офиса МТС -(БТИ раньше звалось). Если у Вас частный дом, то все проще. ЖЭУ и теплосети не нужны. Но пожарник нужен для получения бумаги форма №1. Дело имеете только с горгазом. Не нужен план размещения котла. При подключении котел АОГКВ они двигают так как нужно.
Горгазу платил за отключение колонки и подключении котла по 1 тыс.руб в 2006г. Плата за газ уменьшилась по сравнению с ТЭЦ на 25%.
Водитель дал точный адрес РМПТС
Рязанское предприятие муниципальных теплосетей. Проект делает фирма,которая будет устанавливать котел и всю систему отопления. В проекте будет схема расположения котла и всех к нему подводок.От ЖЭУ нужна для теплосетей бумага,что стояки с верхнего и до нижнего этажа пропущена . Мне все делал сантехник и ему платил деньги,но он принес мне эту бумагу. У меня был котел Берретта с электроподжигом. Есть котлы с пьезоподжигом.Деньги за перемычки сантехник взял меньше,чем через ЖЭУ на 10%. Но я покупал все,что нужно для металлопласта и сам металлопласт. После того как горгаз подключит котел и выпишет паспорт на него и запишет показания счетчика расхода газа, тогда надо вновь идти в теплосети для снятия с учета Вас,как потребителя тепловой энергии. Все лето этим занимался. Пожарная инспекция приходила трижды.То размер проверял, то тягу, потомв отопительный сезон снова пришел проверить тягу газохода и вентканала. Да,забыл про план этажа дома, который покупаете в ФГУП "Ростехинвентаризация" напротив главного офиса МТС -(БТИ раньше звалось). Если у Вас частный дом, то все проще. ЖЭУ и теплосети не нужны. Но пожарник нужен для получения бумаги форма №1. Дело имеете только с горгазом. Не нужен план размещения котла. При подключении котел АОГКВ они двигают так как нужно.
Горгазу платил за отключение колонки и подключении котла по 1 тыс.руб в 2006г. Плата за газ уменьшилась по сравнению с ТЭЦ на 25%.
Водитель дал точный адрес РМПТС
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
ОК! Всем спасибо!!! с весны займусь переходом на АОГВ!!!!
Re: Автономное отопление
У Вас частный дом или квартира в многоквартирном доме?
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
2хкомн квартира в 10 этажке....
Re: Автономное отопление
Zlodimirovi4 писал(а):2хкомн квартира в 10 этажке....
Тогда побегаете по чиновникам. Надо знать в этой части свои права. Моя собственность,отопление плохо работает и т.д. Напор нужен. Не покупайте АОГВ из Жуковского. Котел нельзя заварить. Ростовские не берите. Ищите турецкие. Надо покупать с запасом по мощности или метражу. Тютелька в тютельку не покупайте. Будет работать не переставая. Если есть запас по мощности,то меньше котел по времени работает и быстрее нагревает. Некоторые котлы нельзя заправлять антифризом, только водой. Если в котле нет компенсатора-расширителя, купите отдельно компенсатор. С ним лучше циркуляция без насоса. Если кухня далеко от спальни можно купить и насос.Его включать надо при сильных морозах. Вот пожалуй все. Желаю успеха.
Re: Автономное отопление
Zlodimirovi4 писал(а):ОК! Всем спасибо!!! с весны займусь переходом на АОГВ!!!!
Однако, если газовой колонки не было, то могут не разрешить!
http://vk.com/club38798275
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
я думал Беретту взять...у моих родственников стоит.... года 4 работает без проблем...(хотя как поставили котел с ним возникли проблемы, он начал глючить пока в нем не поменяли плату....)
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
Разрешение кто выдает????
Re: Автономное отопление
Дамир писал(а):Zlodimirovi4 писал(а):ОК! Всем спасибо!!! с весны займусь переходом на АОГВ!!!!
Однако, если газовой колонки не было, то могут не разрешить!
90%, что не разрешат. Или будет куча проблем.
Re: Автономное отопление
nikols писал(а):Не покупайте АОГВ из Жуковского. Котел нельзя заварить. Ростовские не берите. Ищите турецкие.
Не слушайте его, не покупайте турецкие котлы, если не хотите себе проблем. Там даже с обвязкой трудности. Мои рекомендации по сочетанию цена-качество - Vaillant.
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: Автономное отопление
Водитель писал(а):Дамир писал(а):Zlodimirovi4 писал(а):90%, что не разрешат. Или будет куча проблем.
КТО выдает разрешение на установку АОГВ?????
Re: Автономное отопление
Всем привет! Может, кто-то знает, где можно заказать стойку для радиаторов онлайн? Буду заказывать не себе, а друзьям из Ростова, вот и нужна возможность заказа по интернету с доставкой...
Re: Автономное отопление
Stivvi писал(а):Всем привет! Может, кто-то знает, где можно заказать стойку для радиаторов онлайн? Буду заказывать не себе, а друзьям из Ростова, вот и нужна возможность заказа по интернету с доставкой...
Сейчас можно заказать все что-угодно онлайн без особых проблем, это удобно, особенно когда нужно помочь с покупкой друзьям или близким из других городов. Вы можете посмотреть стойки для радиаторов в Ростове-на-Дону через доску объявлений "ЯВитрина" - https://rostov-na-donu.yavitrina.ru/sto ... radiatorov - выбрать оптимальную по цене, перейти в магазин и заказать с удобной для Вас доставкой. Удачных покупок!
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Re: Автономное отопление
В бан клоноводов Stivvi и miskaoff!!! Куда смотрит админ?
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