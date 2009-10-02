Сообщение nikols » 02 окт 2009, 17:16

Zlodimirovi4

Рязанское предприятие муниципальных теплосетей. Проект делает фирма,которая будет устанавливать котел и всю систему отопления. В проекте будет схема расположения котла и всех к нему подводок.От ЖЭУ нужна для теплосетей бумага,что стояки с верхнего и до нижнего этажа пропущена . Мне все делал сантехник и ему платил деньги,но он принес мне эту бумагу. У меня был котел Берретта с электроподжигом. Есть котлы с пьезоподжигом.Деньги за перемычки сантехник взял меньше,чем через ЖЭУ на 10%. Но я покупал все,что нужно для металлопласта и сам металлопласт. После того как горгаз подключит котел и выпишет паспорт на него и запишет показания счетчика расхода газа, тогда надо вновь идти в теплосети для снятия с учета Вас,как потребителя тепловой энергии. Все лето этим занимался. Пожарная инспекция приходила трижды.То размер проверял, то тягу, потомв отопительный сезон снова пришел проверить тягу газохода и вентканала. Да,забыл про план этажа дома, который покупаете в ФГУП "Ростехинвентаризация" напротив главного офиса МТС -(БТИ раньше звалось). Если у Вас частный дом, то все проще. ЖЭУ и теплосети не нужны. Но пожарник нужен для получения бумаги форма №1. Дело имеете только с горгазом. Не нужен план размещения котла. При подключении котел АОГКВ они двигают так как нужно.

Горгазу платил за отключение колонки и подключении котла по 1 тыс.руб в 2006г. Плата за газ уменьшилась по сравнению с ТЭЦ на 25%.

Водитель дал точный адрес РМПТС