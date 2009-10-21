Клоны RZN.info
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15 сообщений • Страница 1 из 1
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1399
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Клоны RZN.info
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Клоны RZN.info
На битриксе сваян.
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
Re: Клоны RZN.info
А хде это?
wild wild web
Re: Клоны RZN.info
Город Усинск находится в Республике Коми... 2100 километров от Рязани... Правда, от Сыктывкара последние 500 километров дорога только зимником...
Re: Клоны RZN.info
http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?
Re: Клоны RZN.info
admin писал(а):http://usinskinfo.ru
вообще ни чего похожего,
или они буквы те же самы используют?
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3056
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
logdam писал(а):вообще ничего похожего
согласна... и где там клона углядели?
- Кэп
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
- Откуда: Новомичуринск
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
Наверное ,форум углядели...
но они ведь стандарнтные
xevia писал(а):http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?
но они ведь стандарнтные
Re: Клоны RZN.info
Кэп писал(а):но они ведь стандарнтные
я бы сказала идентичные
а вот еще http://www.integral.ru/forum/viewforum.php?f=6
- Кэп
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
- Откуда: Новомичуринск
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
Стандартный стиль, только лого все меняют
Re: Клоны RZN.info
Это не клоны. Это использование стандартных графических средств.
Вот пример реального клона:
http://www.semerka.info/forum/index.php - авторский вариант
http://vaz.far.ru/forum/ - его точный клон (изменена только цветовая гамма, названия тем - под копирку))
Ну, и обсуждения на форуме по поводу клонирования и его авторов (расследование даже с фото) тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
Вот пример реального клона:
http://www.semerka.info/forum/index.php - авторский вариант
http://vaz.far.ru/forum/ - его точный клон (изменена только цветовая гамма, названия тем - под копирку))
Ну, и обсуждения на форуме по поводу клонирования и его авторов (расследование даже с фото) тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
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