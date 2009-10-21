Клоны RZN.info
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14 сообщений • Страница 1 из 1
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Клоны RZN.info
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Клоны RZN.info
На битриксе сваян.
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
Re: Клоны RZN.info
А хде это?
wild wild web
Re: Клоны RZN.info
Город Усинск находится в Республике Коми... 2100 километров от Рязани... Правда, от Сыктывкара последние 500 километров дорога только зимником...
Re: Клоны RZN.info
http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?
Re: Клоны RZN.info
admin писал(а):http://usinskinfo.ru
вообще ни чего похожего,
или они буквы те же самы используют?
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3056
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
logdam писал(а):вообще ничего похожего
согласна... и где там клона углядели?
- Кэп
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
- Откуда: Новомичуринск
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
Наверное ,форум углядели...
но они ведь стандарнтные
xevia писал(а):http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?
но они ведь стандарнтные
Re: Клоны RZN.info
Кэп писал(а):но они ведь стандарнтные
я бы сказала идентичные
а вот еще http://www.integral.ru/forum/viewforum.php?f=6
- Кэп
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
- Откуда: Новомичуринск
- Контактная информация:
Re: Клоны RZN.info
Стандартный стиль, только лого все меняют
Re: Клоны RZN.info
Это не клоны. Это использование стандартных графических средств.
Вот пример реального клона:
http://www.semerka.info/forum/index.php - авторский вариант
http://vaz.far.ru/forum/ - его точный клон (изменена только цветовая гамма, названия тем - под копирку))
Ну, и обсуждения на форуме по поводу клонирования и его авторов (расследование даже с фото) тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
Вот пример реального клона:
http://www.semerka.info/forum/index.php - авторский вариант
http://vaz.far.ru/forum/ - его точный клон (изменена только цветовая гамма, названия тем - под копирку))
Ну, и обсуждения на форуме по поводу клонирования и его авторов (расследование даже с фото) тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
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Доброго времени суток дамы и господа!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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Увидимся!
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Привет дамы и господа!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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Здравствуйте товарищи!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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Увидимся!
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